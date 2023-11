Plenkovićev saveznik se izlanuo, koaliciju s desnicom prosuo u vjetar: ‘To će biti veliki obračun’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Mnoge je iznenadila premijerova odluka da je novi ministar obrane Ivan Anušić koji je mjesecima slovio kao glavna unutarstranačka oporbena karika samom šefu stranke Andreju Plenkoviću.

Ipak, premijer i suradnici sve prikazuju kao dokaz sinergije u stranci te najavljuju uspješan napad na novi mandat, dok oporba na sve gleda kao unutarstranačke zakulisne igre.





Koalicijski partneri su, saznajemo iz parlamentarne većine, najprije željeli pričekati javnu potvrdu iz premijerovih usta i dobiti neke šalabahtere o svojim nastupima.

Nakon toga su krenuli s reakcijama, a izjavu je među prvima dao i šef HSLS-a Dario Hrebak.

HDZ-ov koalicijski partner HSLS rekao je da podržava Anušića za novog ministra obrane, a predsjednik te stranke Hrebak dodaje i da je to dobar politički potez uoči parlamentarnih izbora.

Sukob s desnicom?

“Smatramo da Anušić ima sve političke predispozicije da to doista bude i da osim dobrog i uspješnog župana bude i uspješan ministar. Mislim da je s te strane, s obzirom da je imao važnu ulogu u Domovinskom ratu, pokazao se kao uspješan župan, nema zapreke da će biti jednako tako uspješan ministar”, rekao je Hrebak te dodao:

“No ovo donosi i jednu određenu političku prednost, mislim da je to dobar potez Andreja Plenkovića, na taj način pokazuje zjaedništvo u HDZ-u, a s druge strane mislim da najviše razloga za brigu ima gospodin Ivan Penava koji očito neće biti baš oduševljen jer neće mu na izborima Anušić biti lak protivnik. Mislim da će to biti veliki okršaj Anušića i Penave i da je to u biti najbolji politički potez Andreja Plenkovića. Preko Anušića može neutralizirati Ivana Penavu i Domovinski pokret”.

Zanimljiva je to izjava s obzirom da se, kad se u postizbornu jednadžbu ubaci činjenicu da HDZ ima sužen koalicijski potencijal, Domovinski pokret u mnogim analizama postavlja kao potencijalni partner s desnice koji će HDZ-u omogućiti vlast.

Što o Hrebakovoj izjavi kažu iz Domovinskog pokreta, otkrio nam je glavni tajnik stranke Daniel Spajić:









“Hrebak opet briljira, sa svojom strankom koja ne postoji na anketama. On bi trebao naučiti da Penava i Anušić ne dolaze iz iste izborne jedinice pa nema sraza između njih dvojice na taj način. Dalje, Penava je predsjednik stranke Domovinskog pokreta, a Anušić nije predsjednik ničega pa ne vidim o kakvom on problemu priča”, rekao je Spajić.

Što iz Domovinskog pokreta kažu na novog najavljenog ministra?

“Nažalost to mogu opisati riječima ‘pognutu glavu sablja ne siječe. U to se pretvorio u Hrvatskoj čovjek. Meni je samo nejasno kako će Anušić sjediti u vladi sa Šimpragom i SDSS-om. Jer tu imate dva svijeta. Ja nikad ne dijelim ljude prema vjeri i naciji, ali uvijek sam govorio da imate u Hrvatskoj 10 000 Srba koji su branili Hrvatsku i ne vidim razloga zašto netko od njih ne bi mogao voditi SDSS. Ne znam kako se ljudi koji tako kleknu pred Plenkovića mogu pogledati u ogledalo”, rekao je Spajić.

Podsjećamo, nakon što je ministar Mario Banožić sudjelovao u nesreći u kojoj je skrivio smrt 40-godišnjeg vozača u kojeg se sudario nakon što je pretjecao kamion, Plenković ga je smijenio.

Banožić je završio u bolnici s teškim ozljedama mozga i rebara i navodno se ne sjeća nesreće.

Premijer je nakon dva dana obznanio da će, naklapanjima unatoč, novi ministar biti Ivan Anušić. On je pak slovio kao glavne Plenkovićeva oporba unutar stranke te ga mnogi vide kao novog šefa HDZ-a.









Izvor iz stranke nam je rekao:

“Već dulje vrijeme traje unutarstranačka i donekle javna pobuna Ivana Anušića. Ona je u više navrata bila ‘ohlađena’ od strane stranačkog vrha, recimo pobjedom prvo na unutarstranačkim izborima i onda na lokalnim izborima Ivana Radića u Osijeku. Time je Anušićev kandidat na unutarstranačkim izborima izgubio, a Plenkovićev pobijedio.

Odluka da Anušić bude idući ministar obrane je dobra s najmanje tri razine, prvo radi se o branitelju koji je kao maloljetnik nosio pušku, zatim riječ je o desnom krilu HDZ-a gdje je Anušić kao bivši HSP-ovac najvidljiviji. Treće i najvažnije radi se o još jednoj osobi iz Plenkovićeve ‘ekipe’ na unutarstranačkim izborima tzv. tim ‘Odlučno’ gdje je Anušić postao zamjenik predsjednika stranke, de facto druga najjača osoba u HDZ-u.

Neki od kolega idu tako daleko da spekuliraju kako je ovaj Anušićev uspon idealna priprema i proba za Anušića kao budućeg premijera koji će ujediniti HDZ s onima koji su ga napustili na desnom spektru”, zaključio je naš izvor iz HDZ-a.