PLENKOVIĆEV MINISTAR POTPUNO PONIŽEN! Milanović ga pohvalio, a sad ga odbacuju: Premijer našao novog miljenika, dao mu je projekt svog veterana

Iako je u posljednjem krugu, na unutarstranačkim izborima, premijer Andrej Plenković u najvećoj mjeri svoj HDZ uspio premrežiti vlastitim kadrovima, mira u vladajućim redovima i dalje nema, niti Plenković može spokojno i uz potporu najbližih suradnika ući u bitku za svoj treći uzastopni mandat.

Netrpeljivosti iz stranke preselile su se u Vladu, u kojoj se kao jedan od najnezadovoljnijih ministara navodi ministar prometa Oleg Butković, koji je navodno posve nezadovoljan načinom na koji se Plenković ophodi prema njemu.

Prodao priču

Butković je uvjeren da ga se Plenković nastoji riješiti te da ga je zbog toga potpuno marginalizirao, prepuštajući njegove poslove novom ministru graditeljstva Ivanu Paladini, s kojim je Butković, prema tvrdnjama upućenih, na ratnoj nozi zbog donošenja zaključka o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištu građevinskog materijala. Na to se čeka danima, ponajviše zbog trzavica među dvojicom ministara, s tim da je Plenković u tom konfliktu zauzeo Paladininu stranu.





To se moglo očekivati jer predsjednik Vlade ministru prometa ionako nikada nije bio naklonjen. Svjesni su Butkovićevi suradnici da njihov ministar ne uživa Plenkovićeve simpatije, ali su nezadovoljni time što se Plenkoviću novi ministar graditeljstva prodao kao veliki menadžer i stručnjak zbog kojega je Plenković potpuno ignorirao stranku, stranačke ljude i stranačke interese.

To Butković smatra svojim adutom u slučaju da ponovno bude prisiljen boriti se za vlastitu poziciju u Vladi, baš kao na posljednjim lokalnim izborima, kada mu je Plenković sugerirao da se kandidira za primorsko-goranskog župana jer ga se na taj način nastojao riješiti.

Jasno je da su trzavice na relaciji Plenković – Butković – Paladina na vrhuncu, detektirao ih je po svemu sudeći i predsjednik Zoran Milanović, koji je nedavno nahvalio Butkovića kako bi produbio krizu u vladajućim redovima.

Problem s uredbom koja kasni možda bi bio neki sporedni ministarski rat, da se nije prevalio na kompletan građevinski sektor, što je problem za potresom porušena područja, čiji stanovnici odavno vape za obnovom koja je ujedno jedan od najvećih izazova aktualnog Plenkovićeva premijerskog mandata.

Poništio dokument, osjetio se poniženim

Ministar Paladina zaključak je preuzeo od svojeg kolege Butkovića, no umjesto da prihvati njegove prijedloge, on je njegov dokument potpuno poništio te je krenuo u izradu novog dokumenta, što je razbjesnilo Butkovića koji se zbog toga osjetio poniženim.

Ne može Butković tu baš ništa poduzeti jer je riječ o važnom dokumentu koji na potpis stiže izravno premijeru Andreju Plenkoviću, koji bi time trebao primiriti dramatično stanje u nizu građevinskih tvrtki, ali i kod naručitelja projekata koji uvelike kasne zbog enormnog rasta cijena, što dovodi u pitanje realizaciju niza infrastrukturnih projekata.









Paladina je kompletan proces preuzeo od Butkovića, koji je mjesecima radio na tom projektu i formirao stručni tim, i proces je zapravo samo trebalo privesti kraju. Umjesto toga, novi ministar pokazuje veliko nepovjerenje prema Butkoviću i upušta se u dugotrajan proces, što je iznenadilo suradnike ministra prometa, baš kao što ih je iznenadilo i to što je Paladina na svoju ruku Butkovića predložio za šefa posebne komisije koja bi u ime Vlade trebala donijeti odluku o projektu Kupari koji je povezan s Paladinom, zbog čega se on iz toga procesa isključio nastojeći izbjeći sukob interesa jer u Kuparima ima deset posto dionica, ali i složene odnose s trenutnim većinskim vlasnikom tog kompleksa.

To što je Paladina Butkovića predložio na svoju ruku ministru prometa nije najbolje sjelo jer je to nešto u što se nije želio petljati, a u što je uvučen na inicijativu novog ministra koji se s procesom obnove još nije pomaknuo s mrtve točke premda ga je Plenković u trenutku imenovanja najavio kao velikog stručnjaka, dok je on osobno tvrdio kako bi obnova potresom porušenih područja trebala početi i prije nego što istekne sto dana od njegova preuzimanja mandata.

Ništa od obnove

Iako je tvrdio da bi obnova trebala započeti početkom ovoga ljeta, od toga zasad nema ništa, jer osim što divljaju cijene građevinskog materijala, građevinski sektor muku muči s pronalaskom radne snage pa su se rokovi obnove pomaknuli na ovu zimu, na što u Banovini ne gledaju s odobrenjem, što je potpuno razumljivo. Građani se nakon silnih obećanja smatraju prevarenima, a političara koji s vremena na vrijeme prodefiliraju njihovim krajem, časteći ih lažnim obećanjima, odavno im je dosta.









Dosta je, čini se, i Plenkoviću trzavica u njegovoj vladi, međutim, izgleda da su mu ruke vezane jer je Paladina zbog spomenutog dokumenta nedavno ušao u sukob i s ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom. Premda je te konflikte pokušao demantirati, naši sugovornici iz Vlade komentiraju da, gdje ima dima, ima i vatre, pa napominju da su zbog ovih trzavica među ministrima na čekanju svi veliki građevinski projekti jer Vlada nije donijela dokument kojim bi se trebala definirati metodologija odobravanja povećanja cijena materijala tvrtkama koje posluju s državom. Zapravo je riječ o dokumentu koji je trebao ublažiti posljedice divljanja cijena u građevinskom sektoru te regulirati indeksaciju cijena građevinskog materijala kako bi se tim metodama u ovim kriznim vremenima građevinskim tvrtkama omogućio opstanak, a time i provedba plana gradnje infrastrukturnih objekata.

Dokument je inače trebao biti donesen još početkom svibnja, a kako se to nije dogodilo, tako kasni i realizacija važnih infrastrukturnih objekata, dok se ministri u pozadini nadmeću nastojeći dokazati tko je u pravu.

Oni koji ovu tematiku prate i poznaju tvrde da dokument neće biti potpisan najvjerojatnije do početka kolovoza, a nije nemoguće da se ti rokovi i pomaknu, sve to moglo bi rezultirati novom dramom u ionako dramatičnom građevinskom sektoru, a ako se kriza u ovom resoru produbi, jasno je kako će to utjecati i na kompletno gospodarstvo koje se ionako već suočava s ozbiljnim problemima i golemom krizom.

Točka pucanja

U Butkovićevu resoru napominju kako su oni prijedlog za Vladu pripremili još u travnju, ali je onda Plenković u svibnju došao do zaključka da bi bilo najbolje prebaciti taj dokument u Ministarstvo gospodarstva, odnosno ministru Paladini, koji je sa svojim suradnicima počeo korigirati Butkovića. On je vodio radnu skupinu koja je izrađivala taj dokument, a u njoj su bili predstavnici građevinskih tvrtki, Hrvatske gospodarske komore te razni drugi stručnjaci iz toga područja.

Sve to Paladini evidentno nije bilo dovoljno pa je riskirao s novim dokumentom koji je doveo do svađe u Vladi, što je na nedavno održanom skupu Hrvatske komore inženjera potvrdio i sam Paladina koji je diskretno rekao kako je u ministarstvima bilo mimoilaženja vezanih uz njihove prijedloge.

Navodno se, osim Butkovića, Paladininu prijedlogu najviše protivio ministar Ivan Malenica, koji je ujedno nametnuo pitanje je li tijekom izmjena cijena nužno izmijeniti ugovor te utvrđuje li se indeksacijom rast cijene po jedinicama ili na ukupnu vrijednost ugovora. Što god da je u ovom slučaju točno, jasno je da je u vladajućim redovima stanje daleko od idealnog i da premijer Plenković, nakon što je osigurao mir u stranci, sada mora osiguravati mir u Vladi jer ovakva situacija i ovakav animozitet vode izravno prema pucanju.