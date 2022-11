PLENKOVIĆEV MANEVAR ZA JAVNOST U VEZI INE! Odluka je pala iza zatvorenih vrata: U pozadini stoje tihi odvjetnik i njegov kolega, drmat će Nadzornim odborom

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Iako je Vladu premijera Andreja Plenkovića prije nekoliko tjedana ozbiljno poljuljala velika afera u INA-i, nakon čega je Plenković inzistirao na tome da se Uprava te kompanije otpusti bez otpremnina, što je u konačnici polučilo uspjehe, očekivalo se da će Plenković krenuti u konkretnu, značajnu, ali i prijeko potrebnu reformu te nacionalne naftne kompanije. No ako je suditi po imenima novih-starih članova Nadzornog odbora INA-e, od tih očekivanja nema ništa. Vlada je, naime, nedavno na zatvorenom dijelu sjednice predložila Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora INA-e, na vrijeme od najdulje šest mjeseci, što je šturo javnosti priopćeno preko Vladine službe za odnose s javnošću. Paralelno s time donesen je zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva INA-e predlaže Mikuljanov izbor, što je sada u konačnici stvar protokola.

Daleko dogurao

Priča o Mikuljanovu imenovanju malo je koga u energetskim krugovima iznenadila, oni ionako poručuju kako osim uhićenja koja su se dogodila u INA-i ne treba očekivati nikakve novitete jer Plenković za to nema ni ljude ni kapacitet, a po svemu sudeći ni volju, što se potvrđuje i ovim Mikuljanovim ostankom kojemu je prethodila jedna od najvećih afera u povijesti kompanije. Inače se Mikuljan u HDZ-u smatra kadrom ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, a zanimljiv je i utoliko što je riječ o predsjedniku Suda časti HDZ-a, zbog čega se i u stranci, ali i u energetskim krugovima govori da premijer Plenković jednostavno silom prilika mora biti blagonaklon prema tom svojem kolegi koji se u HDZ-u nikada nije previše eksponirao, pa ni nametao.

Službena biografija kaže da je Mikuljan rođen u Zagrebu u kojem je završio Pravni fakultet. Prvo radno iskustvo stjecao je kao volonter na zagrebačkom Općinskom sudu, nakon čega je jedno vrijeme radio kao vježbenik u jednom odvjetničkom uredu, a potom je u Zagrebu otvorio vlastiti odvjetnički ured. Još je sredinom devedesetih Mikuljan izabran za člana Županijske skupštine Zagrebačke županije i tu poziciju nije promijenio do danas. Za predsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije Mikuljan je prvi put izabran 2008. godine, a tu dužnost obnašao je do travnja 2013. godine, da bi ga potom u lipnju 2017. godine Vlada predložila za člana Nadzornog odbora INA-e, odakle je dogurao sve do pozicije predsjednika Nadzornog odbora, za kojega se nikada ne bi ni čulo da medijski prostor nisu preplavili napisi o aferi INA u kojima se propitivala i njegova odgovornost. Uz Mikuljana kao predsjednika, u NO-u INA-e sjedi i zagrebački odvjetnik Branimir Škurla, čiji je ostanak na ovoj poziciji Vlada također potvrdila na nedavnom tajnom glasanju.





Škurla radi kao partner u odvjetničkom društvu Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić, a do diplome je došao na zagrebačkom Pravnom fakultetu, i to kao najbolji student u svojoj generaciji. Odvjetnički zanat ispekao je savjetujući stranke na području prava društava i trgovačkog prava te radnog prava i prava koncesija i energetike. Doktorirao je na temu trgovačkog prava, a ujedno je i autor niza stručnih članaka. Iz podataka s Poslovne Hrvatske moglo bi se s lakoćom zaključiti da Škurla ima ogromno iskustvo u nadzornim odborima pa je tako, primjerice, bio nadzornik u cementari Calcum iz Pule, obnašao je dužnost zamjenika predsjednika NO-a u Lux hotelima, ali i u Francku, gdje je bio i predsjednik, ali i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. Predsjedao je Nadzornim odborom Hotela Makarska, a radio je i u odvjetničkom društvu Žurić i partneri, ali i kao likvidator Udruženja pješčara i šljunčara te je od 2020. godine šef NO-a Lux ulaganja. Iako, za razliku od Mikuljana, nije član HDZ-a, Škurlu se spominje kao odvjetnika bliskog HDZ-ovim strukturama, a poznat je i kao odvjetnik šefice inicijative “U ime obitelji”, poznate konzervativke Željke Markić, koju je zastupao u tužbi protiv portala Express zbog teksta pod naslovom “Milijuni Željke Markić – kako ih je zaradila”. Zanimljivo je spomenuti kako je u njegovu odvjetničkom uredu svojedobno kao vježbenica radila supruga HDZ-ova europarlamentarca Karla Resslera, Karla Ressler.

Dugoročna suradnja

Kada se govori o Nadzornom odboru INA-e, nemoguće je ne spomenuti Ivu Ivančića, kojega upućeni nazivaju izravnim kadrom premijera Plenkovića, koji je Ivančića svojedobno predlagao i bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović za vođenje posljednje predsjedničke kampanje. Ivančić je inače direktor Sveučilišta Vern i stručni specijalist ekonomije kojega Plenković iznimno cijeni, a ujedno je i profil stručnjaka s kojim premijer misli dugoročno surađivati u nadzornim odborima državnih tvrtki, što je vidljivo i iz toga što je Ivančić od 2018. godine u NO-u HEP-a, bio je i savjetnik ministra gospodarstva, a zatim i savjetnik ministra zaštite okoliša. Sve u svemu, moglo bi se reći kako je riječ o mladom i obrazovanom kadru bez mrlja u karijeri. No takvim kadrovima u Plenkovićevu timu nerijetko se spočitava manjak iskustva, ali Plenković ionako za kritike nikada nije mario, jer da jest, pitanje je bi li ovi ljudi ostali u Nadzornom odboru INA-e, odnosno na pozicijama na kojima su bili dok se o INA-i progovaralo u kontekstu pljački, kriminala i afera.