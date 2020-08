PLENKOVIĆEV ANĐEO ČUVAR IZ SJENE: Iza njega stoji moćan čovjek koji drži sve konce! Dobro nam je poznat

Autor: 7dnevno

Premda je ministarske fotelje prepustio mladim snagama, premijer Andrej Plenković ipak se operativno u ovom mandatu misli osloniti i na neke iskušane političare i stručnjake. To potvrđuje Zvonko Kusić koji će i u ovom mandatu zadržati status premijerova savjetnika za društvena pitanja. Plenkoviću bi se formalno trebao pridružiti i nekadašnji šef hrvatske diplomacije, čuveni “očenašek” Mate Granić. S njim se Plenković i u prošlom mandatu nerijetko sastajao upijajući njegove političke, ali i životne te diplomatske savjete za vođenje države. Kako tvrde naši dobro upućeni sugovornici, Granić sada misli da bi bilo dobro da ga se pozicionira kao Plenkovićeva savjetnika s volonterskim statusom s obzirom na to da bi se time poslala poruka o suverenističkoj vladi.

Prošlo vrijeme

Da Plenković na suradnju Granićem uistinu ozbiljno računa, potvrđuje njegov nedavni povratak u HDZ koji je prošao dosta nezapaženo, ali je zato u stranci izazvao ozbiljnu pomutnju jer dio HDZ-ovaca nije pretjerano naklonjen Graniću, među ostalim i zato što smatraju da je njegovo vrijeme prošlo. Što u stranci misle o Graniću, premijera Plenkovića ne zanima previše, jer je uostalom na nedavnim stranačkim izborima u cijelosti ovladao HDZ-om, a parlamentarni izbori potvrdili su njegov status nedodirljivoga. U Plenkovićevoj novoj vladi dva su ministra na koja Granić računa kao na svoja, a to su Nikolina Brnjac i Tomislav Ćorić. Istina, Plenković ne zna kako Granić govori da u novoj Vladi ima tri svoja čovjeka, jer je i Plenković “njegov”.

Kako su Plenkoviću ruke širom otvorene, njima bi u idućim tjednima doista mogao prigrliti Granića koji mu se i sam gura. Što bi točno Granić kao volonter u Plenkovićevim odajama radio te kojim bi se poslovima bavio, zasad u Vladi nije definirano, no njegovo dugogodišnje diplomatsko iskustvo daje naslutiti da su vanjskopolitičke teme u njegovu fokusu. Osimnjih, Plenkoviću je bivši ministar bitan i zbog odnosa s crkvenim poglavarima. Naime, upravo je Granić bio taj koji je Plenkoviću nekoliko dana nakon izbora sredio prijateljski susret s kardinalom Bozanićem, a uz to, Granić se spominje i kao osoba koja je otopila krute odnose između premijera i crkvenih poglavara koji su se od šefa HDZ-a počeli distancirati nakon ratifikacije Istanbulske konvencije. Međutim, u kampanji za nedavno održane parlamentarne izbore HDZ je imao tihu potporu dijela crkvenih poglavara, prije svih vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, i to navodno baš zbog Granićevih lobiranja, ali i veza s tim krugom ljudi. I baš je zato Plenkoviću, koji svoju politiku gradi na dugi rok, važno uza se ostaviti Granića pod čijom je palicom i stasao u političara nacionalnog kova.

Nije nikakva tajna da je Plenkovića karijera na Zrinjevcu počela baš u eri Mate Granića. Posljednja dva desetljeća njihov je odnos prerastao u prijateljski, a Mate Granić godinama se spominje kao siva eminencija hrvatskih političara, što zapravo ni ne iznenađuje s obzirom na to da su pod njegovim patronažom na političkoj sceni stasali ne samo Plenković, već i Gordan Jandroković, Kolinda Grabar-Kitarović, Ivo Sanader, pa i Zoran Milanović i Joško Klisović. Matina djeca uistinu na svim frontovima upravljaju državom ili pak sjede u nekim udobnim foteljama, no s Plenkovićem ga, tvrde upućeni, veže jedan mnogo prisniji i posebniji odnos. Za njega je on još od rane mladosti bio dečko koji obećava i dečko na kojeg se vrijedi osloniti, dok je mladi Plenković na samim začecima svojeg političkog puta adekvatno procijenio da u Graniću treba pronaći saveznika ako namjerava uspjeti. I doista, ambiciozni štreber Plenković u Granićevu ministarskom mandatu vrlo brzo preuzima vođenje Odjela za europske poslove. Kada se Granić kandidirao za predsjednika Republike, vođenje kampanje povjerava tada relativno nepoznatom Plenkoviću, na čiju je inicijativu nedavno vraćen u vladajuću stranku, i to, kakve li simbolike, baš u noći HDZ-ovih izbora.

Micanje kritičara

Simbolično je međutim i to što je nedugo nakon Plenkovićeva druženja s Bozanićem i Granićem s pozicije glavnog urednika Glasa Koncila maknut Ivan Miklenić, i to, kako tvrde upućeni, baš po Bozanovićevu zagovoru. Poznato je kako je Miklenić posljednjih godina bio jedan od najgovorljivijih kritičara aktualnog rukovodstva HDZ-a i njihove politike. Izravno je Miklenić kritizirao i Plenkovića, a izvori bliski Bozaniću tvrde kako je Bozanić odlučio Glas Koncila neutralizirati i distancirati od politike. Taj zadatak pak dopao je Branimira Stanića, njegova odabranika i predavača na Hrvatskim studijima koji bi se trebao baviti redizajnom Glasa Koncila, koji bi u ideološkom smislu trebao postati umjereniji, a po svemu sudeći i manje kritički nastrojen prema Plenkoviću i njegovim suradnicima. Takav rasplet situacije Plenković smatra velikim i važnim poslom koji je izlobirao Granić koji će mu u novoj Vladi biti na raspolaganju kao volonter i savjetnik za sva važna crkvena, ali i međunarodna pitanja. Ovom simboličnom gestom Plenković po prvi puta u karijeri postaje nadređeni Graniću, no unatoč tome svoju će Vladu bazirati baš na njegovoj politici takozvanog modernog suverenizma koja uključuje njegovanje odnosa sa svim važnim svjetskim akterima od SAD-a, do Kine i Rusije, gdje Granić navodno ima značajne kontakte.

I prije no što se odlučio za izlazak na srpanjske parlamentarne izbore, Plenković je kanio angažirati Granića kao predsjednika Vijeća za strategiju vanjske politike, no sada je pitanje hoće li za time uopće imati potrebe s obzirom na njegov savjetnički angažman. Istovremeno, Graniću je ovo drugi puta da preuzima savjetnički položaj, budući da je sličnu funkciju obnašao u Uredu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Uz to je po odlasku iz aktivne politike osnovao svoju konzultantsku tvrtku, pa shodno tome daleko od očiju javnosti gradi svoju mrežu i živi sasvim solidnim životom. S Plenkovićem je sada definitivno došao na svoje. Povratak u HDZ, ali i povratak u vlast za Granića nisu male stvari, te dvije nove pozicije dobro će zvučati i u lobističkom djelu njegove biografije. Da je nova Plenkovićeva Vlada i bez Granićeva formalnog angažmana premrežena njegovim ljudima, potvrđuje uz ostalo i šef diplomacije Goran Grlić Radman koji je inače rodbinski povezan s nekadašnjim hrvatskim ministrom vanjskih poslova.