Plenkovića ruši ista klika koja je srušila Karamarka: Zna se razlog zašto premijer ne ruši ministra Filipovića

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

I prije nego što je u svoju vladu na poziciju ministra gospodarstva doveo Davora Filipovića, premijera Andreja Plenkovića mnogi su čak i unutar njegova HDZ-a upozoravali da bi mu se taj potez mogao obiti o glavu, no on je slijepo slijedio savjete glavnog tajnika svoje stranke Krunoslava Katičića, kojega smatra osobom od povjerenja pa se nesuđeni zagrebački gradonačelnik našao u jednom od najvažnijih resora u zemlji. Tako se još jedanput potvrdila promašena Plenkovićeva kadrovska politika na koju posljednjih godina najveći utjecaj ima upravo Katičić jer spada u skupinu osoba od premijerova posebnog povjerenja, što nije čudno kada se zna da Katičića i predsjednika Vlade povezuje prijateljstvo iz mladih dana. Da je s Filipovićem doista ozbiljno pogriješio, ovih je dana spoznao i sam Plenković, nakon što se do naslovnica svih medija u zemlji probila afera u HEP-u koja je predsjednika Vlade uznemirila uoči godišnjeg odmora, usred štrajka u pravosuđu, ali i uoči intenziviranja kampanje za parlamentarne izbore na kojima se namjerava boriti za treći mandat. Ono što je poput bombe odjeknulo među Plenkovićevim suradnicima jest teorija prema kojoj se Filipović vidi u premijerskoj fotelji.

Tuđi problem

Navodno je baš zbog te njegove ambicije afera u javni prostor puštena preko Mostova Zvonimira Troskota, a sve to uz blagoslov ministra i njegova savjetnika Jurice Lovrinčevića, odnosno dvojca koji ne bi imao ništa protiv još jedne HDZ-ove suradnje s Mostom. Otkako je doznao za tu soluciju, Plenković je, tvrde upućeni, poprilično oprezan s iznimno ambicioznim ministrom koji ne preza ni od čega kada je u pitanju ostvarivanje njegovih ciljeva koji se, ako je suditi po vođenju gospodarskog resora, ne poklapaju s njegovim sposobnostima. Baš zato što je odlučio postaviti se oprezno prema Filipoviću, premijer Plenković i jest došao do spoznaje da mu se usred žestokih medijskih napisa o ministru gospodarstva ne isplati ulaziti u sukobe s njime te ga micati s pozicije jer bi se to upravo njemu moglo obiti o glavu s obzirom na to da bi Filipović zbog svojih ambicija bio spreman i na osvetu, za razliku od brojnih ministara koji su prodefilirali kroz Plenkovićevu vladu. S njima je premijer obično uoči napuštanja Vlade, a usred afera, uspijevao pronaći kompromisno rješenje, međutim, s ministrom gospodarstva to ne ide glatko i on odbija prihvatiti da na njega padne krimen goleme plinske afere u HEP-u. Svjestan svoje pozicije, Plenković je uz pomoć medijske mašinerije koju ima na svojoj strani prije svega pokušao aferu u HEP-u ignorirati, a onda i gurnuti pod tepih, u čemu mu je pripomogao predsjednik Zoran Milanović koji je prvo sazvao onu famoznu izvanrednu sjednicu Sabora, a zatim i na Hvar pozvao prvog čovjeka RS-a Milorada Dodika koji ga je kao posjetio u tajnosti, što je izazvalo megaskandal koji je u drugi plan gurnuo i Filipovića i nemile događaje u HEP-u.

U drugi plan Filipovića su pogurali i oporbenjaci koji su i na toj izvanrednoj sjednici nemilice napadali premijera Plenkovića povezujući ga s prvim čovjekom PPD-a Pavlom Vujnovcem, koji je od HEP-a otkupio najveći dio viškova plina po povoljnim cijenama, no to nije niti bi trebao biti njegov problem jer je Vujnovac kao poduzetnik jednostavno iskoristio situaciju na tržištu, ali oporbenjaci kao da to ne vide.

Podrška oporbe

Tijekom rasprave u Saboru koja se može svesti na onu “tresla se brda, rodio se miš”, Mostov Zvonimir Troskot, nabrajajući odgovorne za aferu u HEP-u, spomenuo je Plenkovića, prvog čovjeka HEP-a Franu Barbarića te državnog tajnika Ivu Milatića, ali ne i ministra Filipovića. Po sličnom obrascu istupio je i Nikola Grmoja, koji je uz Plenkovića spominjao i Vujnovca, baš kao i zastupnica iz Možemo Sandra Benčić. Svi su ti istupi i brojenje odgovornih Filipoviću učinili uslugu i stvorili mu svojevrsnu zaštitu pa sada Plenković, sve i da ga odluči smijeniti, ostaje u pat-poziciji jer je oporba ta koja je pilu okrenula naopako te bi i u tom scenariju ispalo da premijer to čini kako bi zaštitio Vujnovca, premda je sasvim jasno da je Filipović taj koji je glavni i odgovorni za energetski sektor u našoj zemlji. Oni bliski Plenkoviću te su manevre osvijestili te kažu kako je Filipović aferom u HEP-u uzdrmao i Vladu i vladajuću stranku jer se ovaj skandal vrti oko optužbi za korupciju, ali i optužbi za loše upravljanje te je kao takav ukaljao ugled premijera Plenkovića kojega oporba zborno poziva na odgovornost nastojeći dokazati da je on taj koji je imao utjecaj na plin koji se prodavao u bescjenje. Kako tvrde premijerovi suradnici, njega se doista od početka aktualnog mandata nastoji rušiti nizom skandala kojima se dovodio u pitanje premijerov integritet, no da Plenkoviću imaju što naći, odavno bi ga eliminirali, svjedoče oni koji su premijeru najbliži, a koji kažu i da se Plenkovića pokušalo povezivati s optužbama za korupciju, kao i za to da je povezan s kriminalnim podzemljem, i sve to kako bi se na taj način diskreditirala ne samo njegova sadašnja politička pozicija nego i sve njegove europske političke ambicije. Bilo kako bilo, USKOK je već ušao u HEP i izuzeo dokumentaciju koja jasno ukazuje na to da se ovdje doista radi o velikoj i ozbiljnoj istrazi koja se zapravo tek treba raspetljati. Istovremeno se i po HDZ-u raspliću priče o velikom sukobu frakcija i obračunu kojim se i kroz slučaj HEP Plenkovića nastoji riješiti prije parlamentarnih izbora, pri čemu ni premijer nije posve bezgrešan.

Stare svađe

Plenković je osobno svojim stavom o aferi HEP dopustio da ga i unutarstranačka i parlamentarna oporba umiješaju u priču o HEP-u, baš kao što je to bio slučaj sa Škugorom i pljačkom INA-inih milijuna. Veliki problem Plenkovićeve vlade je manjak transparentnosti, što je prema tvrdnjama upućenih posebno vidljivo baš na primjeru HEP-a jer je premijer odluke o imenovanju određenih pojedinaca na vodeće pozicije unutar te tvrtke donosio naprečac i bez odgovarajućeg nadzora te bez razmatranja njihovih kvalifikacija, ali i bez sigurnosnih provjera u MUP-u i SOA-i, što ga i jest dovelo u velike probleme. Premda je Plenković često hvaljen zbog svojeg diplomatskog stila i europskog utjecaja, mnogi su zabrinuti zbog njegove sposobnosti rješavanja gorućih domaćih pitanja, što se uz ostalo odnosi i na spor gospodarski rast te na brojne druge egzistencijalne teme važne za život građana koje je Plenković zanemario, a koje su nametnule pitanje o njegovoj sposobnosti da se uhvati ukoštac s velikim izazovima, što je oporbi i ostavilo prostor za napade, a što u HDZ-u pripisuju pogrešci Plenkovićevih savjetnika.

Pogreške savjetnika prelile su se i na stranku pa tako i ovaj i prošli Plenkovićev mandat na čelu HDZ-a obilježavaju sukobi, nestabilnost i manjak kohezivnog odlučivanja, s tim da se premijera nerijetko u stranačkim redovima proziva i za neučinkovito upravljanje i neuspješno ujedinjenje njegova tima, što je nužno za uspješnu vladavinu. Treba ipak reći kako su frakcije unutar HDZ-a postojale i prije Plenkovićeve ere, na vidjelo su posebno izašle u mandatu Tomislava Karamarka, a ista ona frakcija koja je nekoć rušila Karamarka, prema nekim teorijama iz vladajućih redova, danas podmeće nogu Plenkoviću prozivajući se konzervativnom frakcijom. Kojoj frakciji pripada ministar Filipović teško je reći jer je on donedavno slovio kao osoba od Plenkovićeva povjerenja, ali kako se klupko afere HEP počelo odmotavati, tako je i Plenković ostao šokiran pa je možda i to jedan od razloga zbog kojih je nedavno sazvao sastanak i s koalicijskim partnerima na kojem se raspravljalo o plinskoj aferi. Nakon njega je Plenković odlučio da Filipović kao prvi čovjek energetskog sektora ipak ostaje na svojoj poziciji u maniri one da je neprijatelje bolje držati što bliže sebi.

Bliski neprijatelj

Zna to dobro i Filipović koji je i na tom sastanku koalicijske partnere uvjeravao kako nije bilo namjere da se nekomu pogoduje s plinom te da HEP u svojim dopisima nije izričito rekao što će s viškom plina. Kao što Plenković zasad neće tražiti Filipovićevu odgovornost, tako nema smisla tražiti ni odgovornost Frane Barbarića, jer kada bi se otvorilo pitanje njegove ostavke, to bi onda ponovno otvorilo drugo pitanje o Filipovićevoj odgovornosti. Filipović je svoju poziciju zasad obranio, međutim, upućeni tvrde kako je sve ovo samo privremeno gašenje požara jer će se odgovornost za viškove plina na kojima je HEP izgubio deset milijuna eura ipak tražiti, posebice sada kada se približavaju izbori i kada će biti teško tvrditi da nitko nije odgovoran za ovaj slučaj. Ako USKOK nakon izvida doista utvrdi postojanje kaznenog djela, jasno je da će netko morati snositi posljedice, a jasno je i kako će se Plenković u svemu tome teško obračunati s Filipovićem jer se već sada po HDZ-u govori kako bi njegova smjena ujedno bila i golem udarac za ministrov ego, te da bi on u tom slučaju učinio sve da se obrani, a tu obranu Plenković bi mogao skupo platiti. Baš zato ovaj ljetni period premijer misli iskoristiti za to da do kraja marginalizira aferu HEP kako bi time zaštitio ministra kojem ne vjeruje, ali i svoju poziciju i u Vladi i u stranci i na političkoj sceni.