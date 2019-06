PLENKOVIĆA RUŠE I S LIJEVA I DESNA Nećete vjerovati od koga je Stier dobio potporu

Autor: A. A.

Otkada je u Saboru prije nekoliko dana “obični član HDZ-a”, Davor Stier izjavio novinarima – Predsjednik HDZ-a? Zašto ne – te poručio da će uspjeti u naumu spajanja stranke s kompletnim biračkim tijelom od centra nadesno, postalo je jasno da u HDZ-u vrije i da kreće “svoj na svog”. Jer, primjerice, dopredsjednik HDZ-a Milijan Brkić nikada nije volio Andreja Plenkovića, trpio ga je zbog pragmatičnih nadstranačkih interesa. No, Stier je druga priča. On i Plenković su bili intimusi. Sve do sada.

Šanse da se Plenkovića detronizira time su još više porasle. Pera političkih komentatora su se užarila, a stranački kombinatori slažu nove križaljke. No, iako je Plenković na tihom udaru desne struje u HDZ-u praktički od samog početka svog ustoličenja pa nakon što mu je vanstranačka krajnja desnica nakon EU izbora objavila otvoreni rat do istrebljenja, Plenković će morati izdržati i sofisticirane napade s lijeva. I to pazite kako.

Najizglednijem Plenkovićom izazivaču Davoru Stieru potporu je dao ni više ni manje nego Drago Pilsel, dijete ustaša koji u zrelim godinama nije otkrio Boga, već je shvatio da ga nema. Preobraćenik bez premca, omražen na desnici kao nitko, Stieru se, ali i i svima ostalima, Pilsel preko društvenih mreža obratio ovako:

“Ne bude li koketirao s neoustašama, prišarafi li korupcionaše i klijenteliste (kojima Plenković sve oprašta), ostane li dosljedan i moralan, Davor Stier može postati šef HDZ-a. Ne moramo se u svemu slagati, ali je razuman i nije bahat”, napisao je Pilsel u svom postu i priložio zanimljivu fotografiju.

Ne bude li koketirao s neoustašama, prišarafi li korupcionaše i klijenteliste (kojima Plenković sve oprašta), ostane li dosljedan i moralan, Davor Stier može postati šef HDZ-a. Ne moramo se u svemu slagati, ali je razuman i nije bahat (Davor, Oliver i ja 1991 u Dubrovniku). pic.twitter.com/aYA60Ql5dx — Drago Pilsel (@dragopilsel) May 31, 2019

Od lijeva nadesno na slici se nalaze mladi Davor Stier, Oliver Dragojević i – Drago Pilsel.

Neke veze nikada ne pucaju, zar ne?