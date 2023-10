Plenkovića iznervirale nove optužbe: ‘Super mi izgleda supruga na slici, ja sam bio mršaviji, meni je to marketing’

Premijer Andrej Plenković je na sastanku u Banskim dvorima okupio parlamentarnu većinu.

Nakon toga je dao izjavu.





“Rebalans proračuna će na Vladi biti u četvrtak, što se tiče razgovora sa sindikatima, bili su dobri i konstruktivni. Prvo, siguran sam da ćemo zajedno postići dogovor oko rasta osnovice plaća u sljedećim tjednima, siguran sam da ćemo se dogovoriti o povećanju božićnica, u siječnju će na snagu stupiti novi zakon. Od prvog siječnja na snazi ćemo imati paket zakona koji se odnosi na poreznu reformu, sa sindikatima ćemo dogovoriti iznos uskrsnice. Sutra počinje konferencija o razminiravanju Ukrajine, bit će 35 zemalja, očekujemo potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Ukrajine te predstavljanje strategije za razminiranje. Na koaliciji je raspravljena informacija o Zakonu o izbornim jedinicama, njihov je stav jednak onom koji sam iznosio zadnjih dana, potez bez presedana koji je došao od Milanovića. Svaki put je Josipović u kraćem roku potpisivao Zakone dok je Milanović bio premijer. Čak je i Kolinda u kraćem roku potpisivala. U našem mandatu to se dogodilo četiri do pet puta, zadnji put sa Zakonom o socijalnoj skrbi i osobnoj asistenciji. Nitko nije intervenirao, Milanović je potpisao zakon u roku od jedan dan. To dokazuje o zakonodavnoj praksi, da to nije bilo ništa neobično. Ono što je Milanović tu učinio je čista obijest jer će u četvrtak Vlada opet predložiti zakon, Sabor usvojiti, a on potpisati. Umjesto da je posvetio pola minute dragocjenog vremena i potpisao, sada slijedi procedura, rasprava u Saboru opet o istoj temu da bi se opet usvojio i stupio na snagu. Svi smo osupnuti komenatrima, jedan je napisao ‘neka je’. Kreira atmosferu opstrukcije, presedan koji se nikad nije dogodio. On je to namjerno propustio učiniti, to je nova praksa s kojom se srećemo, da ne bi u javnosti prevladala linija da je to okej jer mu je ostavljeno malo dana. Bilo mu je spremno u rano popodne u četvrtak, sve njegove službe su obaviještene. Imamo primjer institucionalne opstrukcije. Parlamentarna većina osupnuta opstrukcijom i nepotrebnim troškom rada državnih institucija. Osvrt na jedan članak objavljen u jednom tjedniku danas, odnosi se na zlorabljenje transkripata iz raznih kaznenih postupaka. Inputira se mene i moju suprugu, ne možemo biti diskretniji nego što jesmo, to namjerno radimo. Imamo članak i opremu koja je nastala na način da je netko od aktera koji ima uvid u predmet pa ima transkripte da bi u nekom potencijalnom postupku nekoga slušali, pa se transkribiraju razgovori i stotine stranica stoje u spisu koji onda cirkulira među policijom, odvjetnicima, okrivljenicima… Ti ljudi, koji su temeljem sposobnosti države došli u privilegiranu poziciju da posjeduju transkripte iz tajnih praćenja, namjerno to doturaju medijima kasnije, taj tračeraj postane naslovnica jednog tjednika s ciljem pričinjenja neke političke štete. Nitko nije pitao osobe koje su držale konverzaciju, osobu koja je pogrešno na naslovnici, niti mene i moju suprugu. Neprofesionalizam kakav se može staviti na najvišu stepenicu. Korist nikakva, a šteta meni. Laž do laži. Ne želim društvo u kojem su takve stvari praksa, zato je ispravno ići u izmjene kaznenog zakona da se djelomično preveniraju. Meni to ne šteti. Super mi izgleda supruga na slici, ja sam bio mršaviji, meni je to marketing. No ono što piše unutra je zlonamjerno, da ima indicije da je možda korišten njegov politički utjecaj. Nije me briga, oni me sedam godina rastežu po naslovnicama, primjer u kontekstu curenje informacija u fazi postupka koja nije javna. Nerado se o ovome osvrćem, iz respekta prema supruzi i obitelji te gospođi koja je tu završila ni kriva ni dužna. Sramota!”, rekao je u dužem uvodu.

Premijer je rekao da na sastanku nije bili razgovora o Frani Barbariću. Rekao je i da ga ne zanima zašto HEP tuži Mostovog zastupnika Zvonimira Troskota.

“Ne znam ništa o tome”, ponavljao je premijer. Dodao je da ne zna ni informacije o kazni Barbariću od 10 tisuća eura. Općenito, premijer o toj temi, tvrdi, ništa ne zna. No, sjetio se jedne stvari, današnjih izjava predsjednika Zorana Milanovića.

“Rekli su mi da je Milanović na pressici govorio o Kosovu, da nitko nije otvorio tu temu. On ne zna jer ne sjedi na Europskom vijeću tko je otvorio temu Banjske, Kosova i Srbije tamo gdje treba. Ima tko govori u ime Hrvatske”.

