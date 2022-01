PLENKOVIĆA IZNERVIRALA PITANJA O PUPOVCU U BANJOJ LUCI: ‘Volio bih da je ovakvo graktanje nastalo na Milanovićevu ljubav prema Dodiku’

Autor: Dnevno.hr

Vlasti Republike Srpske u Banjoj Luci ponovo su organizirale proslavu 9. siječnja kao dana tog entiteta i to unatoč tome što je Ustavni sud BiH još 2016. taj praznik okvalificirao neustavnim jer vrijeđa osjećaje Hrvata i Bošnjaka koji žive u RS.

Među uzvanicima je bio i Milorad Pupovac, hrvatski saborski zastupnik te predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) koja je koalicijski partner vladajućeg HDZ-a.

Odgovarajući na pitanje novinara zašto je Pupovac išao na proslavu praznika koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, Srpsko narodno vijeće istaknulo je da “sudjelovanje nije imalo politički karakter” i da postoje dva razloga za nazočnost Milorada Pupovca u Banja Luci.

Prvi je činjenica da na području Republike Srpske živi nekoliko desetaka tisuća Srba koji su pobjegli iz Hrvatske, a drugo je su institucije RS-a pružile značajnu humanitarnu pomoć nakon potresa na Banovini.

Plenković: Pupovac je tamo išao u svojstvu predstavnika SNV-a

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjetu je Novskoj komentirao Pupovčev odlazak u Banja Luku.

“Važniji je susret s Bakirom Izetbegovićem, detaljno smo razgovarali o unaprjeđenju odnosa, političkom konsenzusu i reformi izbornog zakona temeljem kojeg će i Hrvati moći birati svog legitimnog predstavnika. Pupovac je tamo išao u svojstvu predstavnika SNV-a, njegov odlazak tamo je rastumačio SNV. Ne trebam nikome biti prevoditelj. Pupovac nije veleposlanik u BiH. Volio bih da je ovakvo graktanje političkih stranaka nastalo na Milanovićevu ljubav prema Dodiku, kada ne bude dvostrukih kriterija, možemo dalje. Odgovorio sam je li mi njegov odlazak sporan. On je tamo išao kao predstavnik SNV-a, ne vladajuće većine. Pitajte njega. Stvar je apsolvirana što se mene tiče”, rekao je premijer kojeg su blago iznervirala pitanja o Pupovcu.

Komentirao je i brine li ga stanje u BiH.

“Normalno da me zabrinjava stanje, imate Vladu i premijera koji se zalaže za ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda, povećali smo proračun za financiranje… Mi se s time bavimo stalno tako da tražimo saveznike. Zabrinjavaju nas tenzije, činjenica da institucije ne funkcioniraju. Vijeće ministara BiH se od lipnja sastalo oko šest puta, sve su to razlozi za zabrinutost. Ako postoje secesionističke tendencije, to je bilo jasno u Banja Luci”.