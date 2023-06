Plenkovića iznervirala pitanja o odlasku u Srbiju! ‘Ne razumijete me? Odlično govorim hrvatski, trebate prevoditelja’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je sastankom Vlade sa županima te predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina u Slavonskom Brodu.

Teme sastanka su bile izmjene poreznih propisa, sustav upravljanja u kriznim situacijama te upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na sastanku se uvodno obratio premijer, brodsko-posavski župan Danijel Marušić te gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara. Na sastanku je potpredsjednik Vlade, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ministar Branko Bačić dao informacije o Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, a ministar financija Marko Primorac, informacije o izmjeni poreznih propisa.





O poreznim izmjenama: Neće im ništa faliti, matematički nije točno

Plenković je odgovarao na pitanja novinara, prvo je bilo oko poreznih izmjena koje su dovele do polarizacije. Župani i gradonačelnici iz redova HDZ-a ih pozdravljaju, a oporbeni kažu da je to politička odluka.

“Ako su u naša dva mandata narasli prihodi svih jedinica lokalne i područne samouprave, to znači da župani imaju više sredstava da provode projekte s kojima su izašli pred birače. Predložene porezne izmjene idu u tom smjeru, dajemo više ovlasti predstavničkim tijelima lokalne razine, ukidamo prirez i da im damo marginu da oni svojim odlukama utječu na atraktivnost pojedinih lokalnih sredina i omoguće ljudima da imaju veće plaće. Teško da će svi pozdraviti tu ideju, ali ne možemo prihvatiti logiku nekih oporbenjaka koji kažu da Vlada u krizama zamrzne struju, plin, naftu i daje pomoć, a da je narativ da je to novac poreznih obveznika. Kada idemo s daljnjom fiskalnom decentralizacijom, onda se to uzima iz Zagreba, Splita… Ne može tako, ili imamo iste aršine pa su to novci poreznih obveznika. Slavonski Brod dobiva iz mehanizma urbanog plana 33 milijuna eura, ne natječu se s nekim drugim gradom, idu gradonačelniku Duspari. Teze da će im nešto falit, matematički ne stoje. Nema te obaveze koju bilo koja jedinica lokalne samouprave neće moći servisirati. Rasli su i prihodi države, nemam točno podatke. Pogledajte naš BDP, narastao za 22 milijarde eura u našem mandatu. Lijeva vlada-2 milijarde eura. Naš od 2016.-2022. raste 22 milijarde, deset puta više”, rekao je premijer.

Najavio da odlazi u Srbiju pa ga iznervirala pitanja o Vučiću

Tvrdi da će i vozila Bradley u modernizaciju u Đuro Đaković.

Zatim je govorio o posjetu Srbiji idućeg vikenda.

“Mi ćemo najaviti posjet, važno je da javnost razumije da naša Vlada vodi ogromnu brigu o Hrvatima izvan Hrvatske. To je glavni razlog odlaska u Suboticu, nakon što je Vlada u 100 posto iznosu financirala projekt Hrvatskog doma idemo tamo da otvorimo taj dom. U Subotici je plan da se organizira susret s premijerkom Srbije Anom Brnabić. To je to”, rekao je i na pitanja postoji li mogućnost sastanka s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, uporno ponavljao da je rekao što je predviđeno.

Rekao je da će s Anom Brnabić pričati o svim bilateralnim temama, a onda se malo porječkao s novinarkom koja ga je ispitivala zašto ne može decidirano reći postoji li šansa da se sastane s Vučićem.









“Ne razumijem vas”, rekla mu je na što je on odgovorio da odlično govori hrvatski. Opet mu je ponovila da ga ne razumije.

“Onda treba tražiti prevoditelja”, kratko je odrezao Plenković.