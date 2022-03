PLENKOVIĆ ZVAO ŠEFA NATO-a: Traži da se utvrde činjenice o padu drona u Zagrebu. Oglasio se i Stoltenberg

Premijer Andrej Plenković od glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga zatražio je u subotu da ta NATO provede istragu ulaska i pada drona na teritoriju Hrvatske.

“U razgovoru izvijestio sam @jensstoltenberg o padu drona u Zagrebu te aktivnostima nadležnih tijela. Zatražio sam da @NATO utvrdi činjenice o ovom ozbiljnom incidentu”, napisao je hrvatski premijer na Twitteru.

Hrvatska će intenzivirati komunikaciju sa saveznicima kako bi se ovakve situacije ubuduće spriječile, piše u tvitu.

Da se razgovor dogodio u tvitu je potvrdio i Glavni tajnik NATO-a. Stoltenberg piše, razgovarao sam s Plenkovićem, ostat ćemo u kontaktu i raditi zajedno kako bismo utvrdili činjenice.

Spoke with #Croatia’s PM @AndrejPlenkovic on yesterday’s drone incident in Zagreb. We agreed to stay in close contact and work together to establish the facts.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 12, 2022