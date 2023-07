Plenković žestoko odgovorio Milanoviću: ‘Pitao sam se je li možda izbio rat, epidemija. Ovo nije normalno!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković reagira na jučerašnji govor predsjednika Zorana Milanovića, u kojem ga je optužio da vrši ‘udar na Ustav i demokraciju’ zbog toga što odbija sastanak oko imenovanja novog šefa VSOA-e, već kandidata predlaže ministar obrane Mario Banožić.

Plenković daje izjavu.

“Prvo, nekoliko riječi formi obraćanja, pitao sam se je li jučer izbio rat, je li možda izbila neka nova epidemija, je li se dogodio neki veliki potres, poplava, a da mi u Vladi za to nismo čuli. Provjeravao sam da nije neki blagdan, nije Božić, a ni Dan državnosti. Ništa od onoga što je uobičajeno za formu putem čitanja s blesimetra. Forma krajnje neuobičajena i nova od strane Milanovića, Pretpostavljam da je izbjegnuto da se dođe u rizik otklanjanja prisustva nekih novinara ili odgovaranja na pitanja. Umjesto isprike kao preduvjet za daljnje razgovore, s obzirom na sve što je Milanović izgovorio na račun Vlade, postoji dio aktera koji žele da to što slušamo i trpimo njegovom ponovnom pojavom, da postane normalno. Ja iz principa stavljam da to nije normalno, da ima ljudi koji će se usprotiviti političkom divljaštvu. Ovo nije normalna komunikacija”, rekao je.





“Suradnja da, komunikacija mora imati preduvjete, normalna, suradljiva. Toga nema, onda izravnih kontakata nema. Komunikacija može biti pismena i putem suradnika i ona postoji. Na lažne optužbe, umjesto isprike, slušali smo lažne teze o kršenju Ustava i tezi da HDZ želi stranačku kontrolu obavještajnog sustava, tj .VSOA-e. Pa smo čuli i prijetnju časnicima HV-a: ‘Pazite dobro ako vas kontaktira Banožić ili ministar branitelja i pita vas da li bi ste htjeli biti kandidat za dužnost. Ako slučajno pristanete da budete prezentirani predsjedniku, a došli ste od strane Vlade, diskvalificirani ste’. U protivnom šalje poruku časnicima da će ih umiroviti”, nastavlja premijer.

Nečuveno, dodao je.

“Poručujem časnicima HV-a da posao rade profesionalno i da ne padnu na impresioniranost prijetnji vrhovnog zapovjednika”.

O kršenju Ustava

“Vlada je nakon konzultacija da Kinder, nakon utvrđenih nepravilnosti, ne može obavljati dužnost, s tim smo bili suglasni no namjerno smo rekli, znajući da u ranijim situacijama nije postojala volja Milanovića, da se imenuje zamjenik. Pa smo rekli da Kinder bude na dužnosti dok se ne postigne suglasje. Predložen je Mijo Validžić. Časnik HV-a, zapovjednik oklopno motorizirane brigade, nedavno imenovan na dužnost obavještajnog sustava MORH-a, Za njega kaže, baca ga se preko plota, tarabe. Obrnuto, uz pun respekt prema profesionalnosti, referencama, znanju Validžića, Banožić u dogovoru sa mnom predlaže čovjeka koji nema veze s politizacijom obavještajnih službi, nije član stranke. Milanović ignorira Banožića, nemamo luksuz zbog vrijeđanja, divljaštva, nismo u poziciji da imamo normalnu komunikaciju koja bi podrazumijevala susrete. Umjesto isprike dobivamo lažne optužbe za kršenje Ustava. Vlada je predsjedniku 1. veljače predložila Validžića, stigao je neki dopis koji on nije potpisao i koji kaže ‘ovaj prijedlog ne razmatramo. Teza da HDZ želi kontrolirati obavještajne službe ne stoji. Netočno. Ne bi li se uzburkala javnost da se vraćamo u neke godine ili da se vračamo u godine kada ga je Linić optuživao da je angažirao službe da ga prate”, rekao je Plenković.

Tvrdi, jučer se dogodilo ovo.

“Milanović je godinu dana imao jako proruske stavove i ima antieuropske stavove, to je kontekst čovjeka koji nije htio da se ukrajinski časnici obrazuju u Hrvatskoj. Medved 4. srpnja Lozančiću kaže da će sazvati sastanak Savjeta i da predloži opciju kako da se to riješi. Medved i Banožić sugeriraju tehničko rješenje, ne v.d.-a nego da netko od ljudi koji su sada u SOA-i može potpisivati rješenja. Na tom sastanku je Medved sugerirao moguće tehničko rješenje, dan nakon toga Milanović saziva lažnu tezu o kršenju Ustava HDZ-a i Vlade. Kako smo se mi za to pripremali kada smo predlagali zamjenika Kindera prije pet mjeseci. Posebno je važno reći da je ovdje riječ o čistom zlorabljenju njegove funkcije, on nije šef oporbe. Cijeli mandat mu prolazi da glumi šega oporbe, stvara ozračje da se oko njegovih kritika valjda okupi lijeva i krajnje desna oporba. To je jedina poruka koja se može iščitati iz blesimetar poslanice. Ozbiljno ga pozivam da razmotri prijedlog koji je uputio Banožić, Ako ima neki problem s predloženim kandidatom ja bih to volio čuti”, rekao je premijer.









“Sramoti nas proruskim stavovima godinu dana, nakon istupa Grlića Radmana slao dopis da ga se izbaci s NATO samita. Pozivam ga da razmotri kvalitetnog kandidata kojeg smo predložili. Ni u kojoj primisli, mojoj ili nekog u Vladi i HDZ-u ne postoji ni trunke volje da se bavimo kršenjem Ustava, zlouporabe obavještajnih institucija. U ovom trenutku je sastanak Savjeta, predlažem javno da ovlastim Tomu Medveda, a on neka odredi koga želi, da razmotri taj prijedlog. Ako već ignorira ministra obrane, ja radim gestu, ovlašćujem Medveda da vodi razgovore s njegovim predstavnicima o imenovanju kandidata za šefa VSOA-e i, ako to ne ide, da se dogovori pravni način kako tehnički usuglasiti rješenje za funkcioniranje VSOA-e kada Kinderu istekne mandat”.

Pitanja novinara

Tko je trenutno na sastanku Savjeta?

Oni koji tamo trebaju biti, članovi Savjeta, Tomo Medved, Lozančić vjerojatno kao savjetnik predsjednika, kojeg sam ja postavio za čelnog čovjeka Državne uprave koja se bavila civilnom zaštitom. Trebao bi biti i Markić- šef SOA-e, Kinder, i Franjić. Mali krug ljudi”.









Koji je Banožićev prijedlog?

“Nema nikakvog formalnog prijedloga. Postoji inicijativa Lozanačiča nakon što mu šef šuti o prijedlogu Vlade, da mjesto šefa VSOA-e pripadne Miji Validžiću. Pet mjeseci je prijedlog na Pantovčaku, čuli smo rečenicu iz dopisa da se ‘neće uzeti u razmatranje’. Preduvjet za susret je isprika, promjena ponašanja. On ima legitimitet, a tako se ponaša, što mislite da će slijediti drugi? Dio promatrača navija, njima je to štos. Pa danas plaču, jedan komentator je rekao da mu to s blesimetra nije bilo dojmljivo. Otvoreni smo za dogovor, ako se to ne dogodi, delegiram Medveda da se nađe tehničko rješenje za operativno upravljanje VSOA-om. Usuglasit će se oni koje ovlastimo, nemamo problem da se usuglasimo o onome o kojem postoje suglasje. Nemojte o imenima jer će im ovaj zaprijetiti imenima. S veleposlanicima je rekao ajmo fifty-fitfty. Toga nikad nije bilo, ne bi bilo ni sada. Uvodi u politički eter nepostojeću praksu. On je taj koji vas blokira, ja poručujem kolegama diplomatima. Vlada je prijedlog dala, nije bio razmotren”.

Nema prijedloga o vršitelju dužnosti niti o privremenom ravnatelju, možda imate orkestrirano pitanje, rekao je novinarki.

“Lozančić je savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika i 30. lipnja poslao je Medvedu dopis da razmotre tehničko funkcioniranje VOSA-e nakon 10. srpnja, Medved predlaže da se nađu i da predloži rješenje. Na sastanku 5. srpnja Lozančić nije došao s rješenjem, Medved je predložio moguće tehničko rješenje kao opciju, da se nađe pravna forma koja bi omogućila minimalno tehničko funkcioniranje VSOA-e nakon 10. srpnja”.

Vama je normalno da se o ovakvim stvarima razgovara na ovoj razini?

“Nisam bio konkretan? Kada u politici pristanete na dijalog s nekim, pristajte na dijalog u njegovoj punini, ne na dijalog s blesimetra. Slogan mu je bio ‘normalno’. Jučer je bio kamerman i čitao je rečenice s ekrana, kao da je blagdan. Ukazujem na specifičnost forme, sadržaj dolazi nakon pet mjeseci što je Vlada dostavila prijedlog. Putem predstavnika je poručeno da neće razmatrati nego se usuglašavati. Toga nema u Ustavu. Pretpostavka za sastanak dvoje čelnika je da se Milanović meni, članovima Vlade, stranke… Dok nema isprike za sve te uvrede, nema fizičkog sastanka, no to ne znači da nema usuglašavanja koja može biti pismeno, razgovorom ovlaštenih suradnika. Predsjednik ignorira ministra obrane, ne pozdravlja, vrijeđa ga grubo, traži usluge MORH-a tako da ga zaobilazi. Ministra Grlića Radmana izbacuje iz delegacije za Vilnisu da ne bi mogao sudjelovati na paralelnom događaju gdje su mu kolege ministri. Taj netko mora ispuniti pretpostavke da bismo sjeli za stol”.

O HEP-u

“Nisam ništa novo saznao, to se ne može saznati preko noći. Molim vas da pratite dnevni niz aktivnosti što sve radimo. Tražio sam ministra gospodarstva da traži očitovanja svih aktera, nakon toga ćemo donositi odluke i ocjene. A to da je Milanović koristio blesimetar, a nije Dan državnosti, a on ne poštuje taj dan i takve prakse nigdje nema, kada netko takav krene u političko optuživanje Vlade, jasno je da glumi šefa oporbe”.

HEP nije prioritet?

“Odgovaram na sva pitanja više nego svi moji prethodnici zajedno. Jučer je bio Filipović, ako je jedna Vlada pokazala da joj je važna dobrobit građana. Kompleksna tema zahtjeva analizu, kada bude gotova, objavit ćemo ju. Ta trivijalna teza da netko kao ja, tko je na presicama stalno, i nikad ne diskriminira bilo koga poput Milanovića, ne stoji. Kada budemo znali sve, to ćemo vam reći. Znate li gdje smo bili jučer popodne? Zato što ja osobno ne pretražujem papire dali smo zadatak Ministarstvu da prikupe sve papire”, rekao je Plenković.

Dodaje na kraju, nema Ustavne krize, nego samo činjenice, da to da je prijedlog Vlad eputem Banožića 1. veljače došao u Ured predsjendika, a on bojkotira razmatranje istog prijedloga.