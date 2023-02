PLENKOVIĆ ŽESTOKO KRITIZIRAO OPORBU! ‘Nikada svoj glas ne daju za nešto što je dobro za Hrvatsku’. Obratio se i HDZ-ovim eurozastupnicima

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković je u ponedjeljak održanoj konferenciji “Put oporavka” (Road to Recovery) podsjetio na snagu Europske pučke stranke i HDZ-a, a dotaknuo se i drugih stranaka.

Govoreći o HDZ-u rekao je kako je stabilna parlamentarna većina Hrvatskoj osigurala “političku stabilnost”.

“Politička stabilnost koju mi imamo donosi gospodarski razvoj, a stagnacija bi značila da gubimo korak za onima koji su razvijeniji od nas, a to se upravo zbog tog ključnog preduvjeta ovdje ne događa, nego se događa razvoj”, kazao je premijer.





Prava ocjena članstva u EU za sedam godina

Još jednom je ponovio da je Hrvatska među 15 članica koje su istovremeno u NATO-u, Europskoj uniji, europodručju i Schengenu.

“To ću ponavljati do svih ovih izbora idućih godinu i pol dana. Mi ćemo to ponavljati pa će to na kraju ljudima sjesti bez obzira na ove derivacije u medijima koje žele reći da smo među 15 najrazvijenijih. Nismo, da smo to, bili bismo u G20, ali smo u 15 ovih i osjećamo se dobro i sigurno. Nemamo zapreka i administrativnih barijera da bismo ušli u Hrvatsku, a u europodručju smo na način da smo tamo došli velikim reformama, trudom, planiranom politikom…”, kazao je.

Govoreći o EU, rekao je kako će prava ocjena članstva u EU će biti negdje 2030.

“Onda ćemo se osvrnuti na Hrvatsku prije 2013. i onda koja će doći za otprilike sedam godina. Tada ćemo vidjeti da je članstvo Hrvatske u EU, koje se nije dogodilo slučajno, bilo neizrecivo važno”, rekao je podsjetivši kako je HDZ od svih hrvatskih stranaka imao najvažniju ulogu u pristupanju Uniji.

Vječna oporba

“Razlika je element identifikacije, to nas potpuno dijeli na one koji su nešto strateški pridonijeli Hrvatskoj i na one koji nisu pridonijeli ništa. Koji u tom procesu nemaju nikakvu ulogu, pa nitko od njih nije napisao ni nikakvo pismo nekom kolegi u drugom parlamentarnom domu u Europskoj uniji, a kamoli s europskim institucijama. Kad odu u Europski parlament greškom ili pukim slučajem, njihov glas ne predstavlja nikad ništa bitno, nikada ga ne daju za nešto što je dobro za Hrvatsku i Europu”, rekao je.

“Imate vječitu oporbu, a to je SDP, kojima se to manje-više događa po defaultu. Gledali su kako da Hrvatska nekim polu skrivenim načinima propusti Schengen, a kasnije skaču od veselja kao da su oni učinili sve. To je dosta bitan detalj i ta razlika između HDZ i oporbe je ogromna”, rekao je Plenković podsjetivši HDZ od svih hrvatskih stranaka imao najvažniju ulogu u pristupanju Uniji.









“Vas četvero, vi biste trebali to govoriti, a ne ja”, rekao je premijer, obraćajući se, eurozastupnicima iz redova HDZ-a.