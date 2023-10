Plenković vraća Milanoviću: ‘Lijenčina cijeli petak nije htjela potpisati, zato ovo radimo’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas na svečanom otvorenju Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku.

Prvo se referirao na izjavu predsjednika Zorana Milanovića o postavljaju izraelske zastave na ministarstvo vanjskih poslova.

O Milanovićevoj izjavi za Izrael: Potpuno nepotrebno

“To je bila gesta podrške. To je bio unaprijed pripremljeni teroristički napad, poginulo je više od 1.300 Izraelaca i ovakva gesta je po mišljenju Vlade ispravna. Ideja je da zastava bude tjedan dana, to rade i druge zemlje. Ne vidim zašto daje ovakve izjave, brojne su već reakcije i ponovno se dovodimo u situaciju gdje umjesto da pazi što kaže i da je kao Vlada osudio napade Hamasa i da Izrael ima pravo na samoobranu, s tim bi bilo sve ok. A reći da je kod njega nestalo simpatije za Izrael, nepotrebno je gdje opet ulazimo u vanjskopolitičke raskorake. Potpuno nepotrebno”, rekao je premijer.

Dodajmo samo da je i veleposlanik države Izrael u Republici Hrvatskoj Ilan Mor danas osudio riječi predsjednika Zorana Milanovića u objavi na platformi X, bivšem Twitteru, napisavši da je izjava predsjednika RH Zorana Milanovića potpuno neprihvatljiva.

Novinar Yosef Yisrael, na čiju se poruku na X-u Mor referirao, također je osudio izjavu Zorana Milanovića.

תגובה בלתי מקובלת לחלוטין. This statement is totally unacceptable !! https://t.co/JdFaIaX3rA — אילן מור Ilan Mor (@AmbassadorMor) October 13, 2023









Plenković je nadalje komentirao Zakon o izbornim jedinicama, rekavši da se nikada u povijesti nije dogodilo da predsjednik ne potpiše neki zakon u roku.

“Namjerno je htio napraviti politički problem koji bi postao pravni problem. Nije ustavni rok od osam dana nešto što moraš čekati zadnji dan, potpišeš prvi dan, ali kapric je bitan, to je obijesno ponašanje”, oštar je premijer.

Komentirao je i jučerašnji incident na utakmici, netko je pjevao ustaške pjesme.

“Loše, osuđujem, to su provokatori. Ti ljudi ne žele dobro reprezentaciji, ako je cilj da se zadnjih par utakmica igra bez publike…”, kaže premijer.

Plenković opet po predsjedniku: Lijenčina cijeli petak nije htjela potpisati

Marija Selak Raspudić za izborni Zakon tvrdi da će prvi put u povijesti neki zakon u takvu proceduru, što na to kaže Plenković?

“Ovo što radimo radimo na jedini ispravan način kada ova lijenčina cijeli petak kada je bio u Zagrebu nije htjela potpisati. Tri put je tri put zbog lijenosti. To je sve sprega, tu je razlog bio da se vodi ta saga i da oni imaju materijala ići pred Ustavni sud. Mi smo izborne jedinice prilagodili kriterijima Ustavnog suda, ovo je napravljeno da bi se to još malo problematiziralo pred izbore. To je sve”, rekao je premijer.

Hoće li novinari biti kažnjavani, privođeni?

“Neće, netko želi napraviti temu na nečemu što ne postoji. Novinari nemaju razlog da dođu u posjed papira s tajnim mjerama, oni koji u to imaju uvid, netko može krenuti dilati s tim papirima, oni to ne smiju raditi. Imate sudsku prasku europskog suda za ljudska prava koja javni interes ne pretpostavlja presumpciju nevinosti. Milanović je bio brutalan prema vama, napadao je kolege s HRT-a, vi ste Yutel za njega, napadao je Handžar mediju, svakoga tko mu je postavljao neugodne pitanje i sada takav staje u zaštitu novinara… To je lakrdija, obijesni, lijeni lakrdijaš”.

Nema zemlje koju nije izvrijeđao pa mi neki naivci kažu da bi se morali dogovoriti, ja ne želim ići tamo kud on nas pozicionira, zaključio je Plenković.