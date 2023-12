Plenković vidno uzrujan planuo: ‘Što se derete? Ne valjajte mi te dječje fore’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon završetka sjednice Nacionalnog odbora HDZ-a.

Očekivano, većina pitanja bila su oko novog ministra gospodarstva te afere ‘Mreža’.

Što Plenković očekuje od Damira Habijana i što će mu biti prva zadaća?

“Moja očekivanja su dobra, on je iskusan u Saboru, odvjetnik je, pravnik, bavio se korporativnim pravom, mislim da mu je prva zadaća da dobro preuzme sve konce u Ministarstvu, siguran sam da će iskoristiti nekoliko dana da se upozna sa suradnicima, prvo neka iskoristi vrijeme do početka godine”, rekao je uvodno Plenković.

‘Macron je promijenio 67 ministara, a ja 30’

Zatim se osvrnuo na komentare kako jedan pravnik može preuzeti resor gospodarstva.

“Ne može mu to biti mana, tko to kritizira? Ne mora biti čovjek s profesijom u resoru, imali smo već takvih slučajeva. To je argument kao za broj ministara, kruži po internetu argument o 30 ministara. Macron je promijenio 67 ministara, a kraće je na vlasti. Kada gledate, samo dvoje ministara je otišlo jer ima neka sumnja u nezakonita djela, zbog aktivnosti dok su bili ministri. Istina i percepcija”, rekao je premijer te pitao novinare, što je točno trebao reći.

“Zar sam trebao reći da mi je žao što je Marija Pejčinović tajnica Vijeća Europe? Argument je potpuno bezvezan kao i argument da postoji navodna anketa HDZ-a da nema dovoljno mandata”, rekao je Plenković pa se vidno naljutio na novinare.









Plenković vidno ljut: Što sam trebao reći Filipoviću? Čestitam?

“Molim te, reci mi tko je tako pametan da se ne može uspoređivati?”, rekao je na opasku novinarke da se hrvatski i francuski sustav ne mogu komparirati, te dodao da je poanta argumenta da se maknemo od provincijalne logike koja ne vidi dalje od Bregane.

Zatim su ga novinari molili da pojasni što je mislio kada je rekao da je Habijan potopio aferu.

“Namjerno sam rekao, nitko od vas ne pita o problemu koji postoji, ne pitate mene, ja dolazim prvi put u medije nakon tri dana u Bruxelles, onda namjerno vratim temu da se vi time bavite. To je afera oporbe, konkretno Mosta, imate poruke koje su izašle, a jedan zastupnik Mosta kaže ‘poštedi ovoga, nema veze, mi ćemo usmjerit na Plenkija’. Afera je oporbena, dijelom čak medijska afera”, rekao je uzrujano.









Nije mu se svidjelo ni pitanje zašto je onda smijenio Filipovića.

“Jer je postavio savjetnika koji je radio protiv Vlade, što bih mu trebao reći, čestitam? To je afera oporbe, kako može biti naša afera kada je cilj bio srušiti Vladu? Što se derete? Ja vas dobro čujem. Vlada nije odobrila ništa, nemojte mi dječje fore valjati. Što biste htjeli, da Vlada koja predlaže proračun Saboru svaki dan bdije nad svakom isplatom? Vlada kao tijelo takva plaćanja ne odobrava”, odgovarao je dalje na pitanja o aferi ‘Mreža’.

O izborima u Srbiji: Ovo je loše

Kazao je i da bi on jako volio vidjeti koje to medijske kuće sedam godina sustavno hvale Vladu i samo tvrde da nikad nije bilo kao danas.

“Ako ih nađete, ja ću reći da ste super. Ali to ne vidim, nego da se svi trude podsjetiti kako su gadili Vladu. To je izmišljotina dijela oporbe koji se prelijeva i temu nastoje plasirati u javnost, kao bezvezna teza o 30 ministara”, rekao je.

Komentirao je i izbore u Srbiji.

“Rezultati u Srbiji su odraz realnosti. Meni je žao što DSHV nije obranio svoj mandat jer smo mi dali podršku Tomislavu Žigmanovu, to je loše. Za nas to znači da trebao razgovarati sa Srbijom o problemu starom 20 godina, a to je da Hrvati imaju zajamčen mandat. Mi nastavljamo voditi dijalog i rješavati sva pitanja”, dodao je.