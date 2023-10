Plenković vadi novog aduta: Dosta mu je nesposobne Vučković

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Jedan od najimućnijih saborskih zastupnika HDZ-a i dugogodišnji šef Hvidre Josip Đakić početkom lipnja kupio je kuću u Petrčanima pokraj Zadra zbog koje se našao u središtu pozornosti jer je nije upisao u imovinsku karticu. Kako uz ovu nekretninu Đakić posjeduje i niz drugih nekretnina, uključujući i apartman na Šolti, novinare je zanimalo okreće li se dugogodišnji zastupnik iz virovitičko-podravskoga kraja turizmu, što Đakić nije zanijekao, dajući do znanja da na taj način osigurava svoju budućnost jer nije siguran hoće li se na idućim parlamentarnim izborima naći na HDZ-ovoj listi za Sabor.

Velike simpatije

Iako je Đakić doista godinama slovio kao alfa i omega Virovitičko-podravske županije u kojoj HDZ nikada nije izgubio izbore niti je ikada imao ozbiljnu konkurenciju, on je konkurente, čini se, dobio u vlastitim redovima pa se u posljednje vrijeme sve učestalije govori o tenzijama između njega i mladog župana Igora Androvića koji uživa velike simpatije premijera Andreja Plenkovića, što se za Đakića ne može reći. Bez obzira na to što je Đakić na terenu za stranku odradio golem posao i bez obzira na njegovu bliskost s braniteljskom populacijom, prema nekim izvorima, Plenković je sve bliže tomu da mu se uoči idućih izbora zahvali na suradnji te da ga uz kompromis pokuša otpratiti u političku mirovinu, čega je i on sam očito svjestan. No drugi izvori tvrde da na Đakića, uz ministra Tomu Medveda, Plenković itekako računa zbog braniteljske populacije.





Kako bilo, Đakić, tvrde upućeni, doista i sam razmišlja o povlačenju iz nacionalne politike, odnosno iz Sabora, jer mu je to postalo zamorno, ali ne želi izgubiti utjecaj koji na temelju svojeg parlamentarnog statusa uživa na lokalnoj razini pa još ni sam nije donio konačnu odluku o nastavku svoje političke karijere. Dok se Đakićeva karijera bliži kraju, Androvićeva bi tek trebala krenuti uzlaznom putanjom. Nije nepoznato da se virovitički župan i tijekom posljednje rekonstrukcije Plenkovićeve vlade spominjao kao jedan od kandidata za ministarsku funkciju, no Plenković se tada s mladim županom nije želio kockati te je htio da svoj mandat u županiji privede kraju.

Kako se nedugo nakon parlamentarnih izbora trebaju održati i lokalni, tako se Andrović odnedavno ponovno spominje kao kandidat za ministra u budućoj Plenkovićevoj vladi, uz preduvjet da HDZ na tim nadolazećim izborima bude relativni pobjednik te da uspije formirati Vladu i vladajuću većinu, što zasad djeluje kao prilično realan scenarij. Ne samo da se Andrović spominje kao potencijalni ministar nego se govori da bi on u idućoj vladi trebao dovesti u red resor poljoprivrede jer aktualni premijer u svojoj budućoj vladi ne misli više surađivati s aktualnom ministricom Marijom Vučković. Ona je već dugo na premijerovu popisu za otpis jer njezinim angažmanom nije zadovoljan ni on ni dobar dio HDZ-ovaca koji kažu da je Vučković zalutala u ministarstvo kojim upravlja, što se najbolje vidi sada usred velikih problema koje je sa sobom donijela afrička svinjska kuga.

Uz to što smatra da Andrović ima velikog potencijala, Plenković misli da virovitički kraj zaslužuje imati svojeg čovjeka u Vladi s obzirom na rezultate koje HDZ ima u toj županiji, a uz to mladi Andrović spada u skupinu onih koje će moći predstaviti kao ministre s konzervativnim, odnosno desnim predznakom, što je za HDZ u formiranju Vlade uvijek dosta važno.

U aktualnoj vladi Plenkovićevi ministri s desnog spektra su Tomo Medved i neprimjetni ministar rada Marin Piletić, no on ni izbliza nije ispunio Plenkovićeva očekivanja. Da Andrović uživa premijerovo povjerenje, moglo se vidjeti i na Izbornom saboru HDZ-a, kada je uz potporu vodstva svoje stranke, a prema tvrdnjama upućenih i uz izravno premijerovo zalaganje, izabran za člana Predsjedništva HDZ-a, najvažnijega stranačkog tijela.

Pomlađivanje stranke

Kako tvrde upućeni, Plenković cijeni Androvića zbog toga što se za njime ni poslovno ni privatno ne vuku repovi ni afere, a u stranci je prošao sve stepenice od Mladeži do temeljnog ogranka, pozicije potpredsjednika gradske i županijske organizacije pa sve do pozicije predsjednika županijske organizacije, gdje i jest zamijenio Đakića koji je tada govorio o dobrobitima pomlađivanja stranke. No u pozadini se navodno odvijala velika borba za prevlast između stranačkoga kapitalca i mladog Androvića, koji je na koncu vodstvo organizacije preuzeo uz blagoslov i podršku premijera Plenkovića, što je, tvrde upućeni, bila uvertira u nastavak njegove nacionalne političke karijere koja bi se trebala razviti nakon idućih parlamentarnih izbora.

Oni koji Androvića poznaju od njega u pogledu nacionalne politike puno očekuju te kažu da je iza njega u županiji mnogo odrađenih projekata te da je u posljednjih pet godina županija povukla 2,3 milijarde kuna za vrijedne projekte koji su u ovome kraju realizirani. Uz to Virovitičani kažu da je njihov župan prizeman i susretljiv tip, ali i političar s terena koji vrlo rado, vrlo često i bez susprezanja izlazi među svoje sugrađane. U HDZ-u ga pak posebno cijene zbog rada s virovitičko-podravskom Mladeži HDZ-a koja je na nedavno održanom Nacionalnom danu Mladeži HDZ-a proglašena najboljom organizacijom u ovoj godini na razini države.