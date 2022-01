PLENKOVIĆ UŠAO U KONFLIKT S POLICIJOM, DORH-om I TAJNIM SLUŽBAMA: ‘Postoji mogućnost da ima određena saznanja koja policija i SOA odbijaju slijediti!’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Božićne blagdane bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a te članica Predsjedništva HDZ-a Gabriela Žalac provela je u pritvoru, gdje je završila nakon što se njezinom aferom Softver pozabavio europski tužitelj. U međuvremenu se afera Žalac pretvorila u aferu DORH koja je, doduše, u moru drugih događaja na domaćoj političkoj sceni, na premijerovo zadovoljstvo, ipak uspjela pasti u drugi plan, u kojem su završile i slične prozivke na račun bivšeg ministra poljoprivrede, novog vinara Tomislava Tolušića koji bi, prema medijskim napisima, također mogao biti obuhvaćen istragama koje su se splele oko Žalac. Kao da to samo po sebi nije dovoljno ozbiljno, nedavno je prihvaćena optužnica protiv bivšeg ministra i nekadašnjeg HDZ-ova političkog tajnika Lovre Kuščevića. Plenković se na udaru oporbenih zastupnika našao i zbog nepravomoćne presude u slučaju Fimi media, no bez obzira na tu presudu i nervozne Plenkovićeve replike, HDZ se nikako ne uspijeva riješiti stigme koja ih godinama prati, a koja kaže kako vladajuća stranka utječe na pravosuđe, koje bi u svakoj uređenoj državi moralo biti neovisan sustav.

Izgubio kompas

Da tomu nije tako, godinama, otkako je pao, ponavlja bivši gazda Agrokora Ivica Todorić, koji neumorno progovara o montiranom procesu, što je česta praksa među kapitalcima koji su poput njega naglo ostali bez moći i utjecaja. No da je u našem pravosuđu doista nešto trulo, moglo se naslutiti iz ljetošnjih prozivki bivšeg Dinamova gazde Zdravka Mamića koji je ušao u obračun s osječkim sucima prozivajući ih za korupciju. Nedavno je zbog toga ponovno priveden sudac Vekić, koji će sa svojom prijateljicom, misterioznom Natašom Sekulić, morati proći kroz proces u kojemu će morati objasniti porijeklo svoje raskošne imovine. Raskošnu imovinu ima i gazda Todorić, koji smatra da se baš zbog procesa protiv Plenkoviću bliskih HDZ-ovaca premijerov utjecaj na pravosuđe polako, ali sigurno ruši kao kula od karata. Ne treba pritom zaboraviti ni oko 400 istraga koje se vode u zagrebačkom Uredu europskog tužitelja, a koje bi mogle dovesti do zvučnih imena.

“Svi postaju svjesni da nitko neće izbjeći odgovornost za protupravne radnje u Državnom sudbenom vijeću, Ustavnom sudu, DORH-u, neke osobe iz Vrhovnog suda, Visokog trgovačkog suda, neki suci županijskih sudova, Dražen Bošnjaković, Bačić, Jandroković, Dubravka Vlašić, a posebno Božinović koji osobno odlazi u DORH i naređuje, te dio osoba u tajnim službama”, nabraja Todorić. Odlazi li doista ministar policije u Državno odvjetništvo, teško je sa sigurnošću tvrditi, no zato se posljednjih mjeseci otvoreno govori kako Vlada nikada u ovih 30 godina nije imala tako snažan utjecaj na DORH. Bez obzira na to, premijer Plenković ovih dana iz nekih samo njemu znanih razloga posve je izgubio kompas ulazeći u konflikt s policijom i Državnim odvjetništvom, pa i sa SOA-om kritizirajući istragu provedenu o onom čuvenom napadu na Banske dvore, koja je, prema premijerovu viđenju toga događaja, imala znatno dublje korijene od onih koji su predočeni javnosti.

Povod za trzavice

Plenković je u tom činu pomahnitalog mladića prepoznao naznake terorizma, što možda i nije nužno neispravno, no kritično je kada Plenković javno kritizira rad službi i kada to čini s pozicije premijera. Dobro je poznato da položaj šefice Državnog odvjetništva Hrvoj-Šipek, pa i položaj ministra Božinovića ovise o dobroj volji predsjednika Vlade, jer i ministre i glavnu državnu odvjetnicu imenuje saborska većina pa stoga onima koje je Plenković kritizirao ne preostaje ništa drugo doli ignorirati njegove prozivke jer ni na što drugo ionako nisu spremni. Hrvoj-Šipek nedavno se tako grčevito borila za svoju poziciju, da se to pretvorilo u tragikomediju, a baš tada kada je imao priliku pozabaviti se funkcioniranjem Državnog odvjetništva, premijer Plenković i vladajuća većina dali su zeleno svjetlo DORH-ovu izvješću pa je nejasno što to predsjednik Vlade sada kritizira i na čemu temelji svoje kritike kada do prije nekoliko tjedana nije vidio ništa kritično u radu DORH-a.

Otvoreno je Plenković nakon napada na Banske dvore podržao Božinovića i bez imalo oklijevanja tvrdio je kako će on biti ministar do kraja mandata, no okolnosti su se u međuvremenu promijenile, a Plenković i Božinović navodno sve teže uspijevaju ostvariti stabilnu suradnju. Upućeni svjedoče kako je Božinović, za razliku od većine ministara i većine Plenkovićevih savjetnika, jedan od onih koji ga se usude naglas kritizirati, a Plenkoviću se te njegove kritike sve manje sviđaju pa ih ignorira čak i onda kada su one utemeljene. Među ministrovim suradnicima vlada uvjerenje kako Božinović ne podilazi premijeru poput niza drugih kojima je on nadređen, te da on nije kimavac koji ovisi o ministarskoj poziciji pa to navodno i jest povod njihovih trzavica, što možda ne bi bilo problematično da je ovaj dvojac svoje sukobe uspio zadržati u četiri zida.

Vrši pritisak

Načinom na koji je kritizirao DORH, policiju, pa u konačnici i Sigurnosno-obavještajnu agenciju, Plenković se, htio on to priznati ili ne, umiješao u rad institucija koje bi morale biti neovisne. Nakon što je premijer kritizirao institucije koje su radile na istrazi o napadu na Banske dvore te na taj način, uz Božinovića i Hrvoj-Šipek prozvao i šefa SOA-e Daniela Markića, poručivši da im je osobno rekao kako nije uložen dovoljan napor te da se tom istragom moraju baviti ozbiljnije i detaljnije nego dosad, Plenković je priznao kako osobno vrši pritisak na institucije usmjeravajući tijek njihovih istraga, čime je potvrdio svoj autoritativni karakter, a samim time i karakter svoje vlade. Riječi su to koje nisu nimalo benigne, one doista potvrđuju Milanovićevu tezu o HDZ-ovu utjecaju na pravosuđe te samim time još jednom, tko zna koji put, dovode u pitanje povjerenje hrvatskih građana u ovaj višestruko okaljani sustav.

“To nije osobna stvar, ja o tome imam čvrst stav i nema teoretske šanse da ne bih bio u pravu”, poručio je Plenković navodeći kako je njegov posao sagledati širu sliku, dok sve tri institucije stvari promatraju iz ograničene perspektive. Riječi su to zbog kojih se mora zabrinuti svaki prosječan građanin, ali i ozbiljne tvrdnje koje će ispitati saborski Odbor za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku koji bi trebao preuzeti Siniša Hajdaš Dončić koji pak na tu poziciju stiže kao zamjena za svojeg nekadašnjeg kolegu Nikšu Vukasa. Da sjednicu nakon primopredaje doista kani sazvati, Hajdaš Dončić novinarima je već potvrdio, no napomenuo je kako i sam smatra da je Plenković pretjerao sa svojim izjavama. Treba napomenuti kako je DORH izvan nadležnosti ovog saborskog odbora te se o njemu neće ni govoriti.

Nisu kritike?

“Ne vjerujem da SOA i policija ne bi reagirali da postoje informacije o nekakvim potencijalnim terorističkim aktivnostima. Nije mi jasno zašto bi oni sve to ignorirali i time ugrozili nacionalnu sigurnost”, izjavio je Hajdaš Dončić za Novi list, no upozorio je da postoji mogućnost da Plenković možda ima određena saznanja koja policija i SOA odbijaju slijediti pa je zato premijerove izjave ocijenio ozbiljnima, najavivši da će na Odboru saslušati i njega, ali i čelnike tih institucija. Da priča bude do kraja apsurdna, pa i suluda, prozivke koje je na njihov račun izrekao Plenković u DORH-u ne smatraju kritikama, niti glavna državna odvjetnica vjeruje da je to premijerov pritisak na Državno odvjetništvo. Što bi onda točno ove njegove riječi bile, Hrvoj-Šipek nije definirala, no za nju to izgleda nije ni važno. Ono što je njoj bilo bitno nedavno je odrađeno u Saboru pa će stoga Odvjetništvo podnijeti i ove packe iz vrha Vlade koje tko zna koji put ruše tezu o neovisnom pravosuđu i daju prostor onima koji se nađu s druge strane da baš preko neuređenog sustava okreću priču u svoju korist.