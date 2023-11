Plenković upozorio Hrvatsku: ‘Milanović je napravio ogromnu štetu’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković sudjelovao je na sastanku Otočnog vijeća na kojem je predstavljen Poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. te Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta. Premijer je nakon sastanka dao izjavu za medije.

Između ostalog, osvrnuo se na sve što se veže uz Vukovar i Škrabrnju i na izjave kako SDSS nije poželjan.





Smetaju mu Domovinci

“Imali smo sličnu situaciju i lani. Sve je to aktivnost Domovinskog pokreta, čista politizacija, kad jedna stranka pokušava zlorabiti ključne dane hrvatska povijesti. Za razliku od njih, naša je vlada odlučila da se 18. studenoga proglasi Danom sjećanja na žrtvu Vukovara u Škabrnje. Čujem i da Penava zahtijeva ostavku ministra branitelja Tome Medveda. Ne znam koliko daleko to može ići, on je branitelj, više puta ranjavan”, rekao je Plenković i nastavio:

!Ne znam kako je sad to Medved ukrao kolonu, a posljednjih godina nije. Želja je za politiziranjem. Naravno da suosjećamo s obiteljima koji su izgubili najmilije u najstrašnijim zločinima, ali mi smo sad 32 godine od tada, riješili smo sve nacionalne zadaće. Ima snage i za uključivost i za toleranciju, kao i najvažniju vrijednost – pomirbu. To radim sedam godina, namjerno, svjesno i računajući na političku štetu… Namjerno držim manjine uz sebe. Gospođa Šimpraga nije slučajno potpredsjednica Vlade, ona predstavlja sve manjine. Gdje smo došli da jedan Penava zahtijeva Medvedovu ostavku…”

S druge strane, predsjednik Zoran Milanović smatra da je Vlada trebala ostati suzdržana pri glasovanju o Rezoluciji UN-a.

“Izrael ima pravo na samoobranu, ali da mora poštovati međunarodno i humanitarno pravo. Naša politika se bazira na rješenju dvije države. Rezolucija je neobvezujući dokument i u njoj se ne navodi osuda Hamasova terorističkog napada na Izrael. Neću podržati rezoluciju u kojoj se ne osuđuje teroristički napad. Nema nijednog političkog razloga ili procjene. Trenutno se u Vijeću sigurnosti jedna nova rezolucija u kojoj će taj element biti i to ćemo podržati. Naravno da smo za mir”, rekao je Plenković pa nastavio:

“Čovjek nam čini enormnu vanjskopolitičku štetu. Od prvog dana ruske agresije na Ukrajinu išao sam u Bruxelles i htio sam da se konzultiramo jer je sutradan sudjelovao na videosastanku NATO-a i želio sam da se dogovorimo oko zajedničke pozicije. Hladno je to odbio, rekao je da neće. Odbacio je sastanak Vijeća nacionalne sigurnosti, a ako je ikad bio potreban, to je bilo tada. Sve što smo radili kao Vlada i intervenirali, događa se zbog Putinove agresije na Ukrajinu.









Je li se on sa svojom proruskom politikom pridonio gospodarstvu i olakšao krizu građanima? I sad slušamo od njega i njegovih jataka da smo pogriješili s glasovanjem oko Rezolucije, koja je neobvezujuća i ne spominje teroristički napad 7. listopada. O čemu pričamo? Politika Vlade je ispravna i potpuno principijelna.”

Na temu migranata koji pokušavaju ući u Hrvatsku kroz Bosnu i Hercegovinu, naglasio je da BiH nema većeg prijatelja od Hrvatske te da se surađuje po tom pitanju. A što se navijača koji su u grčkim zatvorima tiče, najavio je da će se dogoditi nešto dobro vrlo skoro.