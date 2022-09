PLENKOVIĆ UMIRUJE, ‘STIŽE PAKET POMOĆI ZA GRAĐANE’! Premijer otkrio kako će pomoći narodu: ‘Zamrznut će se neke cijene, svi će imati plina’

Autor: N.K

Na Trgu žrtava fašizma završila je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a.

O aktualnoj situaciji odgovara uskoro predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Izjavu uživo pratite na portalu Dnevno.





Prvo se pohvalio rastom BDP-a, a onda je govorio o INI.

Kaže da je dobro da je hrvatski sustav reagirao i otkrio aferu.

“Uprava INE više nema povjerenje Vlade. Imat ćemo i razgovor s MOL-om. Udružena oporba nastoji profitirati na aferi. Ali to je riječ o pojedincima, a ne ne daj Bože organiziranom naporu. Mi smo protiv korupcije. Vlada će donijeti mjere i pakete pomoći građanima, zamrznut će se i neke cijene. O detaljima plana neću govoriti, on će biti predstavljen u četvrtak. U srijedu ćemo to još izbrusiti na užem kabinetu. To je ono što je najbitnije. Pripremao se za novu sjednica Sabora”, rekao je Plenković.

Odgovorio je kako detalje neće iznositi.