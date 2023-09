Plenković udario po oporbi: ‘Zovu nas izdajicama jer surađujemo sa srpskom manjinom’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Održava se 251. sjednica Vlade na kojoj će Vlada donijeti odluku o interventnoj pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije te uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Premijer Andrej Plenković održao je uvodno obraćanje na kojem se osvrnuo na ključne događaje proteklog tjedna poput, primjerice, probijanja druge cijevi tunela Učka.

“Do ljeta iduće godine prometovat će se novim tunelom, novom cijevi, to je naš razvoj, Istru ćemo četvetrotračnim autoputom povezati s mrežom autocesta”, rekao je Plenković.





“Boravili smo u Osijeku, vidjeli smo veliki projekt obnovljene osječke Tvrđe, najavili smo izgradnju KBC Osijeka, bili smo na 58. Vinkovačkim jesenima, krasna manifestacija. Medved i Banožić bili su u Vukovaru, sjećanje na herojske dane i branitelje i one koji su dali živote za Hrvatsku”, rekao je premijer.

Zadovoljan hrvatskim rejtingom i mjerama pomoći građanima

Dodao je da je ovog vikenda agencija S&P Hrvatskoj potvrdila rejting BBB+ i izglede iz stabilnih pretvorila u pozitivne te smo na tragu A rejtinga.

“Agencija je prepoznala napore koje Vlada HDZ-a osigurava da prebrodimo sve krize. Rekli su da su spremni revidirati ocjenu na bolje ako se smjer nastavi. Od ponedjeljka nam je na snazi paket mjera koji se odnosi na kontrolu cijena. Vidimo i sam trend smanjenja cijena u trgovačkim lancima, sve je u cilju smanjenja troškova potrošačke košarice za građane. Uz ograničenje cijena električne energije i plina smo stvorili pretpostavke da se vidi pomak u smislu smanjivanja stope inflacije na mjesečnoj razini. Zasad nema poremećaja u opskrbi i dostupnosti proizvoda. Banke će povećavati kamate na depozite, to je važno”.

Oprao oporbu: Lijepe nam etikete izdajica

Prekjučer je održano aktualno prijepodne u Saboru.

“Imali smo krupne teme, zakon o izbornim jedinicama, paket mjera pomoći u krizi, to je bila prilika da to raspravimo na demokratski način, što se nas tiče, pokazali smo što činimo za gospodarstvo, a s druge strane jalovu opoziciju koja nastoji bez argumenata lijepiti etikete izdajica. Sve to zbog parlamentarne većine u kojoj sudjeluju predstavnici srpske manjine. Umjesto da nude konkretna rješenja, niti jedne ideje nemaju. Tu je razlika između naših rezultata i njihovih jalovih kritika”, rekao je premijer.









“Danas je glavna tema posjet glavnog tajnika OECD-a pa ćemo javnosti predstaviti prvi ekonomski pregled Hrvatske. Dva pregleda su nužna prije donošenja odluke o članstvu Hrvatske u OCED-u. Važno je da ćemo danas imati odluku o interventnoj mjeri pomoći zbog afričke svinjske kuge”, rekao je još premijer Plenković tijekom uvodnog obraćanja.