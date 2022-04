PLENKOVIĆ ‘UDARIO’ NA MILANOVIĆA: ‘On je u funkciji udbaškog pomoćnika. Napada mog pokojnog oca i uništava institucije’

Autor: Dnevno.hr

U petak je održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u središnjici stranke.

Premijer Andrej Plenković daje izjave za javnost.

Potvrdio je da će u petak u Sabor na izglasavanje ići novi ministri.

Sve će se znati u petak

“Sve ćete znati u petak”, rekao je. Novinarima je na pitanja o neslužbenim informacijama rekao: “Ne znate sva tri imena”.

Čestitao je novom premijeru Slovenije, a zatim optužio oporbu i Peđu Grbina zbog kritičkih izjava o Sloveniji i dosadašnjem premijeru Janezu Janši.

O Milanoviću

“Milanović je bezobrazno izvrijeđao vladu i HDZ. On svoje osobine projicira drugima. On je u funkciji udbaškog pomoćnika, on napada mene i mog pokojnog oca da je bio udbaš. On prokušanom udbaškom metodom napada mene, vladu, druge.

On svojim ponašanjem uništava institucije”, rekao je Plenković. Kaže da Milanović više od 60 dana bojkotira Vijeće za sigurnost i iznosi proruske i antiukrajinske stavove.

Plenković kaže da mu novinari zbog Milanovića postavljaju “lažna pitanja”.

O Paladinu

“Paladina nema veze s konstrukcijom, on je postao ministar prije mjesec dana. Ja nemam ništa s njegovim privatnim poslovima”, rekao je.





Dodao je ne vidi svoju odgovornost u izboru Paladine i njegovim aferama. Kaže da ga je pitao ima li nešto sporno, a druge stvari nije mogao znati. “Njegova zadaća je obnova, ovo drugo će sam rješavati”.

“Nisam pročitao ništa o njegovim ortačkim ugovorima i neću”, rekao je Plenković.