PLENKOVIĆ UBLAŽAVA PORAZ: ‘Imali su se** dopisivanja s navodnim maloljetnicama u Srbiji, ali poštujemo volju naroda’

Autor: Dnevno.hr

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obraća se novinarima nakon važne sjednice stranačke vrhuške.

“Potvrdili smo sve ljude izabrane na 19. Općem saboru. Čini se da je ove godine i godina isporuke, dolaze nam odluke za OECD, EURO, otvaramo Pelješki most, rast plaća…

Bilo je tema o rastu cijena energenata i najavili teme koje idu u Sabor. To će biti prijedlog novog ministra i Olega Butkovića za potpredsjednika”, rekao je premijer.





O vladajućoj većini i Čačiću

“Nemam namjeru nikome davati košaricu. On je pozvan na sutrašnji sastanak vladajuće parlamentarne većine. Vidjet ćemo, on ima svoj stil. Ne mislim da je HDZ opstruirao projekt željeznice zbog koje se on navodno pobunio”, rekao je premijer Plenković.

O izborima u Splitu

“Od početka sam govorio da su to nepotrebni izbori”, rekao je pa je spomenuo malu izlaznost.

“Ja mislim da je Đogaš puno bolji kandidat nego Puljak”, kaže.

“U ovoj kampanji je bila jedna enormna mržnja. Đogaš nije počeo ići na utakmice jučer, nego ide sto godina”, rekao je.

“Imali su seks dopisivanja s navodnim maloljetnicama u Srbiji. Mi poštujemo volju naroda kakva god ona bila. Ja mislim da je Đogaš bio puno bolji kandidat od Puljka, ali narod je izabrao drukčije, bez obrzira na izlaznost. Toliko mržnje postoji, od političkih protivnika, do društvenih mreža, do nekih medija…”, rekao je.

“Glavna vodilja kampanje je bila enormna mržnja”, rekao je Plenković.









Upitan je kad će Hrvatska dati preporuke ljudima da troše manje energenata.

“Svima je jasno da se nalazimo u vremenu velike energetske krize. Ljetni su mjeseci, ne griju se ljudi, svi manje troše. Struje ima. Razgovarali smo kvalitetno na GSV-u. Nastavit ćemo intervenirati. Dat ćemo preporuke kad bude vrijeme.Šta ćemo sad govoriti ljudima da se ne griju dok se prije par dana nije moglo spavati od vrućine?