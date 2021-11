PLENKOVIĆ U VUKOVARU OTKRIO O ČEMU JE PRIČAO S MILANOVIĆEM: Rekao i što misli o tome da Pupovac danas nije u koloni

Danas se obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, ali i Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Dan je to kada se s tugom prisjećamo svih onih koji su izgubili živote u stvaranju neovisne Hrvatske.

Vukovar na današnji dan obilježava 30 godina od sloma herojske obrane grada i agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojba u kojoj je poginulo i nestalo 2717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom.

U koloni sjećanja je čitav državni vrh, a premijer Andrej Plenković dao je kratku izjavu o današnjem danu, ali i odnosu s predsjednikom Zoranom Milanovićem te činjenici da Milorad Pupovac danas nije u Vukovaru.

U koloni cijeli državni vrh

Premijer je prvo spomenuo ulaganja njegove Vlade u ovaj grad, napomenuo da se prije pet godina ovdje održala prva sjednica, a od tada se, napominje, mnogo toga realiziralo. Grad je postao mjesto posebnog pijeteta, današnji Dan sjećanja postao je neradni dan.

“Vidi se da je Vukovar Hrvatska, a da je Hrvatska Vukovar, nisam to slučajno rekao”, kazao je za N1.

Kako zaustaviti podjele u Vukovaru?

S Vukovarcima je i dalje problem nestalih ali i podjele, što vlada u kojoj je SDSS partner može učinit da Vukovar postane grad bez podjela?

“Moramo raditi na međusobnoj toleranciji i uvažavanju, poruka koju šaljemo ovdje je da želimo uključivo društvo u kojem će se svi osjećati dobro, Hrvati i srpska manjina, to moramo nastaviti, moramo se međusobno poštovati. Istok Hrvatske je mirno reintegriran, bila je jasna procjena da je ovaj teren u vojnom smislu takav da bi vojno oslobađanje bilo vrlo zahtjevno i da bi bilo mnogo žrtava, tu je veličina Tuđmana. Ja sam na sebe uzeo puno političkih strelica, no to je jedino ispravno. Hrvatska je samostalna tridesetak godina, uvažena je, riješila je nacionalne zadaće, članica NATO i EU, rješavamo teške krize, to se sve zbiva u jako kratkom periodu, naravno da tu ima i grešaka, ali činit ćemo sve da budemo uključiva i privlačna država, imamo tolika bogatstva, mnogi bi bili na našem mjestu”.

Odgovorio je na pitanje odnose li se te političke strelice na koaliciju sa SDSS-om.









“Mene iznenađuje da je to neobično od 2016., pa nadalje, kako nije bilo neobično 2000. godine, u meni sigurno nije problem, ali nešto što je bilo doživljeno kao normalno prije 15 godina sada je problem, tu jednadžbu netko treba rastumačiti.”

‘Pupovac je iskazao poštovanje, našao je svoj način’

Pupovac nije u koloni, je li trebao biti danas ovdje?

“On je iskazao poštovanje, našao je svoj način, potpredsjednik Vlade Milošević je s nama tu, bio je i lani, bio je u Kninu, mislim da smo napravili velike korake koji nisu slučajni, grade okvir društva kakvo je dobro graditi, Ne mogu tumačiti poteze drugih, no drago mi je da je potpredsjednik Vlade s nama tu, to je jedinstvo”, rekao je premijer.

O čemu je pričao s Milanovićem

Komentirao je i kratak razgovor s predsjednikom Milanovićem.









“Pričali smo koliko je današnji dan važan, da je bitno da sve protekne dobro i o dolasku francuskog predsjednika. Pozdravili smo se i to je OK, svi smo tu s istom namjerom. Mislim da moramo biti konstruktivni. Nama je važno da ljudi rade, da Hrvati imaju veće plaće, da smo stabilni unutar EU, da država bude bolja nego kada smo dobili povjerenje, trudimo se da idemo naprijed, a neki se trude suprotno”, rekao je Plenković.

Na pitanje je li Gordan Jandroković, koji korača između premijera i predsjednika, tampon zona, kratko se ubacio i sam Jandroković.

“Nije tampon zona, nego je protokol”.