PLENKOVIĆ U VUKOVARU! Komentirao polaganje vijenaca poginulim Srbima: Odgovorio na žestoku reakciju Ivana Penave!

Autor: Valneo Kosic

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991-2020. “Vukovar – mjesto posebnog pijeteta”.

Uz predsjednika Vlade bio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar obrane Mario Banožić, a 18. studenoga i potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Na novinarsko pitanje što je Vlada učinila za Vukovar premijer Plenković kako je država učinila mnogo.

“Država je napravila jako puno za Vukovar. Mi smo prije 4 godine održali sjednicu Vlade u Vukovaru i nema resora koji nije pridonijelo životu Vukovaraca. Izmijenjen je kalendar blagdana u čast žrtvama Vukovara i učinili smo mnogo na pitanju iskazivanja posebnog pijeteta Vukovaru.

Osim toga, povećali smo sredstva u fondu za Vukovar koji iznosi 230 milijuna kuna. Sve to se ulaže u infrastrukturu, a sudjelovali smo i u obnovi Vodotooranja s 20 milijuna kuna. Vratili smo vojsku u Vukovar i rješavali smo socijalna pitanja branitelja”, rekao je Plenković, a potom odgovorio na pitanja u vezi današnje zavrzlame koja je nastala kada je najavljeno da će državni tajnik Zvonko Milas biti u izaslanstvu koje je trebalo položiti vijenac u spomen na stradale Srbe u Vukovaru na što su žestoko reagirali čelnici grada Vukovara Ivan Penava i Ivana Mujkić.

“Tu je došlo do nesporazuma. Glasnogovornik je to pojasnio. Gospodin Milas dobio je neku virozu i zato nije mogao biti s predstavnicima SDSS-a i SNV-a, a ne zato što mu je zabranjeno, a nije bilo ni predviđeno da on bude prisutan”.

Zamoljen za komentar na žestoku reakciju Ivana Penave i Ivane Mujkić Plenković je odgovorio kako Vlada vodi politiku pomirbe.

“Ne gledam te izjave, mi smo došli odati počast žrtvama Vukovara i palim braniteljima. Mi radimo i na pomirenju i nema tog procesa koji će promijeniti taj smjer kojeg ćemo se držati. Važno je da se uz poštovanje digniteta Domovinskog rata ide naprijed u duhu pomirbe”, rekao je.

“Vodimo jasnu politiku pomirbe koju podržava 95 posto građana Hrvatske. To je dobro i za Hrvate i srpsku nacionalnu manjinu. Svi skupa gledamo naprijed u duhu pomirbe i suradnje”, rekao je premijer, a potom komentirao činjenicu da je bilo predviđeno kako ugostiteljski objekti u Vukovaru sutra neće raditi, a u priopćenju grada Vukovara stoji da će objekti raditi, ali skraćeno.

“Ja očekujem od svih da budu disciplinirani. Koliko sam shvatio u razgovoru s ministrom Božinovićem, mislim da je tu došlo do nekih šumova u komunikaciji”, rekao je Plenković, i rekao je kako je važno da na mjestima polaganja vijenaca i svijeća budu poštovane epidemiološke mjere.

“Svi će biti vani, a najvažniji događaji su oko 10 sati. Važno je da ti događaji prođu s pristojnom distancom , a što se tiče Kolone sjećanja tamo će se hodati u grupama od 25.