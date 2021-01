PLENKOVIĆ U PETRINJI POTPUNO IZGUBIO ŽIVCE! Sve je ljući, pale teške riječi: ‘Pitajte Grmoju i Škoru zašto nisu htjeli pomoći Banovini’!

Autor: N.K

Danas na području Sisačko-moslavačke županije počinje rušenje teško oštećenih objekata, a tom prigodom se pojavio premijer Andrej Plenković kako bi prisustvovao početku rušenja. Tu priliku je iskoristio da se još jednom žestoko obruši na oporbu prozivajući ih da “nisu htjeli pomoći Banovini”.

Na pitanje zašto je HDZ glasanje o naknadi za članstvo u HGK maknuo s dnevnog reda, premijer kaže kako ta tema uopće nije bila na dnevnom redu.

“Jučer uopće tema koju je inicirala oporba nije bila na dnevnom redu, rekao je Plenković. “Most je predvodnik populizma, antieuropejstva, to je njihova platforma. Zakon o obnovi nije donesen zbog oporbe, niti odluka o isključivom gospodarskom pojasu nije donesena. Inicijativa oporbe, nepotpuna, parcijalna, bez prijedloga za reorganizaciju HGK je samo politički spin. krajnje nekulturan potez je rušit kvorum kada jedan zastupnik nije u stanju biti u Saboru. To je jedan presedan. HDZ to nikada ne bi napravio. To je nepisana kultura. Oporba je toliko niska i nemoralna, nema pristojnosti, nema kulture, to je razina koja je ispod svih kriterija.”

“Taj prijedlog je bio samo u formi zaključka. Nisu bili stečeni uvjeti da se ta tema stavi na dnevni red. Rušili su institucije na leđima teško bolesnog čovjeka. Zakon će biti donesen ako ovih 75 visoko moralnih zastupnika sljedeći tjedan to dopusti. Njihov potez trebao je biti tema dana”, rekao je Plenković ljutit, pa nastavio.

“Recite, dobar dan gospodine Grmoja, niste htjeli pomoći Banovini, dobar dan gospodine Petrov niste htjeli pomoći Banovini, dobar dan gospodine Škoro niste htjeli pomoći Banovini”, poručio je Plenković i poručio kako je inicijativa oporbe demagogija.