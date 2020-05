Plenković: U obnovu Zagreba trebalo bi utrošiti novaca kao u izgradnju 25 peljeških mostova

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je nakon današnje sjednice Vlade održao konferenciju za novinare na kojoj je istaknuo kako se stvorila povoljna epidemiološka situacija te pozvao roditelje da se ohrabre i pošalju djecu u školu, od ponedjeljka 25. svibnja.

Osvrnuo se i na gospodarsku situaciju te rekao kako su smo do ove krize imali tri proračunska viška, a to se “nije dogodilo ni jednoj vladi do sada”.

“Rasterećenja su iznosila 1,15 milijardi kuna, a odvijala su se kroz četiri vala”, rekao je Plenković.

Naglasio je kako će se parlamentarna većina formirati nakon što hrvatski građani odluče kome će dati povjerenje.

“Surađujemo sa socijalnim partnerima i oni znaju da bi se kroz nekoliko godina plaće mogle povećati. Da su ‘normalne okolnosti’ plaće bi se s 1. listopada povećale 18,3 posto, a u sektoru obrazovanja 23,5 posto”, istaknuo je Plenković.

Pritom je izrazio uvjerenje kako će HDZ ponovno dobiti većinsko povjerenje hrvatskih građana.

Na novinarski upit hoće li nakon izbora HDZ koalirati s SDP-om, Plenković je sarkastično rekao kako „u HDZ-u sve pršti od želje za koalicijom s SDP-om, posebice nakon onih ‘divnih i kulturnih’ izjava predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću“.

Plenković je istaknuo i kako su predstavnici Građevinskog fakulteta procjenili da kada bi se sve što je oštećeno potresom obnavljalo do one razine koja je po tehničkim propisima danas maksimalna aseizmička razina, tada bi ukupna obnova iznosila 13 milijardi eura.