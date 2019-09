Plenković u Bruxellesu izrekao ozbiljne optužbe: ‘Oni su kvazi-neovisni ljevičari koji vode jednu oštru kampanju!’

Autor: Dnevno

Premijer Vlade RH, Andrej Plenković, u Bruxellesu je kritizirao nevladinu organizaciju GONG za koju tvrdi da radi pod palicom SDP-a i vodi jednu oštru kampanju protiv buduće potpredsjednice Europske komisije iz Hrvatske, prenosi Večernji list.

Premijer se u Bruxellesu sastao s novoizabranom predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen te se osvrnuo na GONG-ovo inzistiranje na tome da Dubravka Šuica objasni porijeklo svoje imovine. “Šuica je prošla saslušanje na Odboru za europska pitanja Hrvatskoga sabora i tamo su zastupnici SDP-a postavljali ove teme, koje sada kao slučajno baš reciklira GONG, koji se uvijek isključivo i jedino angažira na politici SDP-a”, ustvrdio je Plenković.

“To je jedna lijeva nevladina organizacija, koja sada radi jednu veliku kampanju, šalju dopise svim zastupnicima u EP-u ne bi li poljuljali stav pojedinih zastupnika o hrvatskoj kandidatkinji. U ovom trenutku kvazi-neovisni GONG radi jednu oštru kampanju protiv buduće potpredsjednice Europske komisije iz Hrvatske”, rekao je Plenković.

“Postavljaju ista pitanja kao i Grbin na Odboru. To je jedna utakmica, te stvari se događaju orkestrirano i namjerno. S punom odgovornošću to govorim jer želim da hrvatska javnost to zna. Šuica je već odgovorila na ta pitanja na saslušanju u Saboru. Ja ne vidim nikakav problem. Da je problem postojao, ona ne bi bila kandidat”, zaključio je Plenković.

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU!