Plenković tvrdi: Nema nikakvog prisluškivanja novinara. Iščupajmo to iz korijena

Dok je ministar Tomislav Ćorić pojašnjavao situaciju s memorandumom odigrao se igrokaz između njega i i novinara N1 televizije Hrvoja Krešića. Tom je prilikom ministar istaknuo da se zna što se piše u internim novinarskim grupama pa su novinari upitali premijera Andreja Plenkovića kako je to moguće i prisluškuje li ih netko.

“Ne dolazi u obzir takva teza, to je nemoguće i to najsnažnije demantiram. Nemamo uvid u nikakvu korespodenciju, a pogotovo u novinarsku. Nema nikakvog prisluškivanja, iščupajmo to iz korijena.”, rekao je premijer.