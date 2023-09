Plenković sve karte baca na umirovljenike: Evo što će im sve dati u izbornoj godini

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Sve je spremno za kampanju, strategija je razrađena, samo što posljednji podaci ugrožavaju koncepciju s kojom HDZ želi treći put zaredom osvojiti vlast. Naime, BDP pada, industrijska proizvodnja posustaje, a sve ukazuje na to da smo među najskupljim europskim državama i građanima s najnižim standardom.

“U našem fokusu bit će najugroženiji, dakle umirovljenici koji su ujedno i najveća glasačka ‘vojska’. U posljednji trenutak izradili smo program koji bi trebao biti njima po mjeri i vjerujemo da će umirovljenički glasovi više nego ikad odlučiti izbore”, govori nam visoki dužnosnik HDZ-a koji tvrdi da vrh stranke svakoga dana raspravlja o najboljoj strategiji koja se često mijenja iz dana u dan.

Kao što se i očekivalo, HDZ će svoju strategiju graditi na uspjesima u proteklih osam godina i Andrej Plenković će stalno ponavljati što je u tom periodu učinjeno. Istodobno će se naglašavati da lijeva vlast koju je vodio Zoran Milanović prije njih nije postigla ništa, naprotiv, išlo se protiv interesa “malog čovjeka”. Ali ta mantra koja se već sada čuje može dosaditi biračima, koje je teško uvjeriti da sada žive u blagostanju. “Potpuno smo svjesni opasnosti takvog pristupa, jer kod mnogih može izazvati i revolt. Činjenica je da su plaće više za 400 eura nego prije osam godina, ali mnogi misle da to nije dovoljno.”





Veće plaće

“Zato će nam ići u prilog što će početkom godine doći do povećanja plaća za mnoge, kroz poreznu reformu i najavljena i dogovorena povećanja. A paket koji sada donosimo štitit će djelomično standard, barem kada je riječ o energentima”, kaže naš sugovornik.

HDZ je spreman i na udare oporbe, svjestan da će biti dva boka s kojih će se pucati. “Desni od nas će nam gurati pod nos koaliciju sa Srbima, koja traje od početka naših mandata s Plenkovićem kao premijerom. Mi vjerujemo da je suradnja sa SDSS-om bila korisna za Hrvatsku i da nitko nije bio oštećen”, kaže visoki dužnosnik stranke na vlasti, ali ne otkriva što će se u budućnosti dogoditi s tom koalicijom. Uvjeren je da će nakon izbora i moguće pobjede HDZ-a pripadnici manjina ponovno ići s njima.

“Lijevi blok će nam stavljati pod nos optužbe za korupciju i kriminal i ponavljati stare teze da je HDZ zločinačka organizacija kroz koju se njezini članovi bogate. To je, naime, bio lijevi scenarij na prošlim izborima, ali se nije pokazao uspješnim. Oni nemaju glavni argument da nude rješenje za promjene jer je nama ovaj cirkus s Peđom Grbinom koji ‘se vidi kao premijer’ više nego dobrodošao. Kao i blamaža s PR-om, koji je u slučaju ‘štrika i umirovljenika’ pokazao da nemaju pojma ni o čemu.”

Desne udare HDZ misli kompenzirati dokazivanjem da europskoj Hrvatskoj treba širina, a moglo bi im ići na ruku i najavljeno kadrovsko pomlađivanje u SDSS-a koje bi rezultiralo političkom mirovinom Milorada Pupovca, što će biti teško. Zasad SDSS o svemu šuti, ali se rade kadrovske križaljke koje bi mogle ne samo pomladiti stranku nego i promovirati posve nove ljude koji nemaju teret kao Pupovac.

“S desnom opcijom i njihovim pritiscima nećemo imati mnogo problema. Desnica je razjedinjena, posvađana, svatko hoće biti novi lider i mi računamo da će tako ostati do izbora. Oni se vrte oko tema koje mnogo ne zanimaju birače, a ovi izbori prvi put će u prvi plan donijeti isključivo životne teme.”

U HDZ-u misle da imaju dovoljan politički kapital i kadrovsku bazu da pridobiju i desne birače, a povratak na staro ionako nema mnogo šanse. “Čuli smo naravno da navodno Tomislav Karamarko planira povratak, ali to je balon koji se ponavlja uvijek prije izbora. Kada se pokaže da to previše ne uzbuđuje nikoga i da bivši više nemaju karizmu, sve padne u vodu. Tako će biti i ovaj put jer ljudi su zaboravili na Karamarka, Brkića”, misli naš sugovornik. Ipak, pomno će se paziti da se ugodi ušima desnog spektra, pa nisu isključeni izleti u njihovo dvorište kako bi se, naročito u Slavoniji i Dalmaciji, pokušali pridobiti birači.









Digao ruke

Kada je riječ o lijevom udaru na vladajuće, tu su stvari zasad povoljne. Svima je jasno i u SDP-u da Grbin nema potencijal za premijera, a svađe unutar stranke prije svega za izborne liste povećavaju nervozu u stranci koja bi trebala predvoditi oporbu. Ni dosad im ništa nije koristilo, ni cunami cijena, zarade banaka i trgovačkih lanaca, niskih mirovina. “Mi mislimo da je i Zoran Milanović digao ruke od oporbe. On će i dalje voditi svoju solističku kampanju prije svega protiv Andreja Plenkovića, a ljudi imaju dojam da je to njegov osobni obračun. I to sve manje ‘pali’.”

HDZ ne osjeća da bi Milanović mogao biti stvarna prijetnja i da može ujediniti oporbu. Za to je postojala teoretska šansa prije godinu dana, ali nije realizirano. Sada se sve više čuju zahtjevi da se rekapitulira Milanovićev doprinos hrvatskoj politici u vrijeme njegova mandata, a krajnji je učinak slab. “Stalno ćemo upozoravati što je učinio, zapravo što nije učinio. Na kraju ispada da je u mnogim slučajevima osramotio zemlju u svijetu, prema BiH imao čudan stav tražeći pravdu za Hrvate, a istodobno je prijateljevao s Dodikom. Svakako je čudan, da kažem uglađeno, njegov stav prema Rusiji i sve je očitije da Milanović nije ništa dobro učinio za Hrvatsku, ni kao predsjednik ni kao premijer”, smatra političar visokog rejtinga u HDZ-u.

Po svemu sudeći, predstojeći izbori neće biti sukob vladajućih i oporbe, nego odmjeravanje snaga HDZ-a i građana Hrvatske svih boja. To je za HDZ i njegove partnere mnogo opasnija utakmica nego što će biti ona s oporbom. Građani su zasićeni politikom, naročito na hrvatski način, većina teško živi, ne vidi te “sjajne rezultate” o kojima svakodnevno govori Plenković. Mladi ne samo da ne vjeruju politici i političarima nego i dalje maštaju o životu u sređenoj Europi. Za sitniš nitko ne želi raditi pa je Hrvatska puna siromašnih radnika iz Azije. Obični građani su svakodnevno bombardirani vijestima o krađama, skandalima onih na vlasti u kojima su u glavnoj ulozi i ministri. Cirkus s Marijem Banožićem samo je vrhunac, a premijer ne može naći način da to riješi jer nema vremena ni kapacitet da zavede red u stranci.









Atmosfera potrebe

To sve u kompletu moglo bi biti najveća prijetnja HDZ-u. Ako oporba u bilo čemu uspije, najbolje bi bilo da agitira na veliku izlaznost i dovuče na glasačka mjesta sve one koji su nezadovoljni, a nisu ni ljubitelji stranaka koje maštaju o vlasti. Jednostavno da se stvori atmosfera potrebe za promjenama, pa da ljudi daju glas bilo komu drugomu, samo ne HDZ-u.

“Svjesni smo te opasnosti i zato ćemo se posebno angažirati da umirovljenici osjete brigu za njih i da im bude bar malo bolje ove zime. Sada ide rekordno povećanje mirovina, razmišlja se o trinaestoj mirovini, oni s najnižim mirovinama dobit će i dodatke, a izbori će biti i nakon proljetnog usklađivanja mirovina. Sve to bi moglo vratiti povjerenje umirovljenika i mi računamo da će mnogi zaokružiti HDZ. Pogotovo što SDP iznosi nejasne prijedloge i barata starim frazama kako je umirovljenicima loše, a ne nudi konkretne promjene”, stav je našeg sugovornika.

Među vladajućima nervoze zasad nema, iako ona raste izvan središnjice stranke kada dođu na red izborne liste. Sve je u rukama šefa stranke, to svi znaju i ovisno o mišljenju Andreja Plenkovića krojit će se i liste. Mnogi mu već sada šalju signale, pokušavaju lobirati, ali su svjesni da Plenković dobro poznaje bazu i da će nastojati na liste stavljati ljude koji na leđima ne nose nikakav teret. “Nama ne trebaju dodatni skandali, kopanje po prošlosti, želimo imati liste s ljudima koji nisu kompromitirani”, stav je našeg sugovornika, koji je i sam svjestan da to nije lako ni jednostavno.

Oni koji imaju moć u svojim sredinama često su sudjelovali u procesima koji nisu “čisti”, a Plenkovićeve “mlade snage” nisu se uspjele predstaviti kao ljudi koji mogu voditi stranku i državu. Zato će i izborne liste koje se već naveliko slažu biti kompromis između starih provjerenih kadrova i mladih koji dolaze, a žele dokazati bezuvjetnu lojalnost šefu stranke.

Mlade snage

Udari desnice i ljevice stranka spremno dočekuje pa će premijer o tome u idućim danima često govoriti kako bi razotkrio scenarij koji se sprema. Ipak, u posljednje vrijeme osjeća se kod njega nervoza kada mu novinari postavljaju osjetljiva pitanja, što je svakako i rezultat dugotrajnog bavljenja najtežim poslom, onim premijerskim. Plenković je suveren kada promatra svoje političke konkurente, a nema ni pravu opoziciju u stranci. Ostaju samo građani Hrvatske, a tu nitko do kraja ne zna kako premijer i HDZ stoje. Osam je godina puno biti na vlasti, svakomu se dosadi, javljaju se stalno ista lica i logično da ljudi žele promjene. Jedino je jasno da nitko, doslovno nitko u Hrvatskoj ne nudi promjene i Plenkoviću opet ide u korist što i oni koji ne vole njegovu stranku smatraju da je jedini koji može voditi državu.

Pitanje je samo hoće li to još jedanput upaliti na predstojećim izborima.