Plenković svalio aferu na šefa HEP-a, ovaj mu ‘pokucao na vrata’: ‘Neće preko mojih leđa’

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Afera s viškom plina u HEP-u možda djelomice jest pala u drugi plan, no to ne znači da se u pozadini, daleko od očiju javnosti, ne odigravaju velike političke utakmice u kojima se vodi borba za opstanak. Veliku borbu za opstanak, prema tvrdnjama upućenih, vodi čelni čovjek HEP-a Frane Barbarić, koji je godinama na glasu i kao jedan od najutjecajnijih zagrebačkih HDZ-ovaca, a u medijima ga se odnedavno spominje i zbog bespravno sagrađene vile na Hvaru koju on, unatoč odluci Državnog inspektorata, odbija srušiti.

Vila na Hvaru formalno je bila povod HDZ-ovcima da se počnu distancirati od Barbarića, a u pojedinim dijelovima vladajuće stranke počelo se govoriti da je premijer Andrej Plenković već krenuo u potragu za njegovim nasljednikom na čelu HEP-a, ali i da to ne znači da će smijeniti ministra gospodarstva Davora Filipovića premda je i on, prema medijskim napisima i tezama iz samog HEP-a, duboko involviran u problematiku vezanu uz preprodaju viškova plina po smiješno niskim cijenama.

O tim je viškovima HEP navodno pravodobno izvijestio ministra Filipovića, koji od početka afere u toj tvrtki djeluje konfuzno i neuvjerljivo, baš kao i premijer Plenković koji se u medijskom prostoru pokušavao opravdati tvrdeći kako on o problematici s plinom ništa nije znao.





Ogroman problem

Problematika s plinom uskoro bi za vladajuće mogla postati ogroman problem jer bi USKOK trebao okončati istragu u ovom slučaju, a osim toga, ova bi tema za premijera Plenkovića tijekom jesenskog perioda mogla postati politički problem broj jedan, jer kako tvrde upućeni, Barbarić ne misli šutke prihvatiti sav teret afere u HEP-u.

Prema riječima naših dobro upućenih sugovornika, on je svjestan da mu kolege iz HDZ-a postupno okreću leđa te se počeo pitati tko mu podmeće, što je posebno došlo do izražaja prije nekoliko tjedana, kada su zagrebački HDZ-ovci odbili s njime gledati utakmicu između Dinama i Sparte koja se odigravala u Pragu, što je inače dotad bilo dio tradicionalnog muškog druženja vodećih članova zagrebačke organizacije vladajuće stranke. Doveden u neugodan položaj, Barbarić se nedavno osobno obratio premijeru Plenkovića kojemu je jasno dao do znanja da neće tek tako prihvatiti da ga se isprati iz HEP-a te da se na njegova leđa prebaci teret afere s plinom u HEP-u, a mnogi se istodobno pitaju, ako se Plenković misli odreći Barbarića, zašto se onda ne odriče i Filipovića koji se i mimo ove afere pokazao kao promašen kadar.

Da bi Plenković s ministrom gospodarstva i bez ove plinske afere mogao imati poteškoća, jasno je iz toga što Vlada do kraja rujna mora donijeti odluku o mjerama pomoći kućanstvima i gospodarstvu usred energetske krize, pri čemu treba voditi računa i o Europskoj komisiji koja nalaže da se do kraja godine mjere potpuno ukinu te da se pomoć pruži samo onima koji su najviše ugroženi.

Svojevrsni rat

Istodobno hrvatski poslodavci s kojima je Filipović odavno ušao u svojevrsni rat upozoravaju da hrvatsko gospodarstvo ulazi u tešku i neizvjesnu jesen. To se da naslutiti i iz zbivanja u Njemačkoj, gospodarskoj velesili koja je ušla u tehničku recesiju, pa nije teško zaključiti da i za Hrvatsku stižu teški i neizvjesni dani. Oni će Plenkovića sustići baš uoči superizborne godine u koju ulazi bez provedenih reformi i s knedlom u grlu zbog raspleta plinske afere koja je mnogo ozbiljnija od onoga što bi se na prvu možda učinilo.

Plenkoviću očito nije pošlo za rukom posve marginalizirati ovu aferu, a može se očekivati da će i mediji, ali i oporba koja se vraća u zastupničke klupe, inzistirati na rješavanju ovog velikog skandala kojim je otkriveno da je HEP stvarao viškove domaćeg plina koji se potom na dražbama prodavao ispod cijene, čime je ta strateška domaća tvrtka oštećena za više od 15 milijuna eura. Snosi li za takvo što odgovornost predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić ili ministar Filipović, pitanje je na koje Plenković odgovor još nije ponudio.

Umjesto toga, hrvatska politička elita uputila se na godišnje odmore, a Plenković je mislio da će to biti dovoljno da se ova tema više nigdje ne spomene, no ispostavilo se da to baš i nije tako pa Barbarić i Filipović postaju ogroman uteg za HDZ i Plenkovićevu vladu. Da je premijer u nezavidnom položaju, svjedoče i HDZ-ovci koji kažu da će Plenković do početka listopada morati prelomiti i napokon javnosti priopćiti odluku koju je donio o sudbini ovog dvojca u čijim se rukama nalazi najvažniji i najprofitabilniji sektor u državi – onaj energetski.