Plenković sudjeluje na otvorenju važne konferencije, nakon druženja s amerikancima daje izjavu

Autor: I.G.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak će sudjelovati na otvorenju konferencije Udruge Hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) pod nazivom “Connecting the Doers: Taking Croatia to the Next Level”. Događaj će se održati s početkom u 8:30 sati u Sheraton Zagreb Hotelu. Očekuje se da će predsjednik Plenković održati obraćanje tijekom konferencije.

Udruga Hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) ima za cilj povezivanje i poticanje suradnje između stručnjaka i profesionalaca s Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Njihova konferencija “Connecting the Doers: Taking Croatia to the Next Level” fokusirat će se na promicanje gospodarskog razvoja i inovacija u Hrvatskoj.