PLENKOVIĆ: ‘Stiže nam 6,3 milijarde eura, ali prije toga moramo napraviti ovo…’

Autor: Sanja Plješa

Nakon sjednice Vlade, premijer Andrej Plenković predstavio je nacrt Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Kako je rekao na sjednici, taj će plan Hrvatskoj poslužiti za dobivanje 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava.

Novce bismo trebali dobiti u nekoliko sljedećih godina, a iskoristit će se za unaprjeđenje gospodarstva.

Poticanje javnih i privatnih ulaganja

“Hrvatska je prošle godine dobila 24,5 milijardi eura u sljedećih 10 godina. Kada se tome priroda apsorpcija oko 5,4 milijardi eura iz višegodišnjeg financijskog okvira koji je bio od 2014. do 2020. to znači da ćemo u razdoblju koje pokriva Nacionalna razvojna strategija imati na raspolaganju 30 milijardi eura koje će biti uložene u Hrvatsku, hrvatsko gospodarstvo ili javne projekte. Iz sredstava Fonda za oporavak i otpornost imamo 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava i to je predmet konferencije za medije plus još 3,6 milijarde eura zajmova. Povrh toga imat ćemo 9 milijarde eura za kohezijske fondove, 182 milijuna eura za poljoprivredni fond, a dobit ćemo sigurno još 300 milijuna eura zbog potresa na Banovini itd. Ono što je posebno važno da je ovih 6,3 milijarde eura otprilike 12 posto BDP-a za Hrvatsku. To nema ni jedna druga država članica”, rekao je Plenković.

“Privatna ulaganja mogla bi se poticati i programima javnih ulaganja, kreditima i subvencijama. Da bi se koristila ove sredstva nužna je provedba reformi, a njihovom provedbom moramo ispuniti tri uvjeta. Prvi je da 37 posto sredstava moramo usmjeriti zelenoj tranziciji, 20 posto sredstava u digitalnu tranziciju te cijeli plan mora poštovati načelo da ‘Ne nanosi značajnu štetu’, a to znači da sve reforme ne bi smjele na negativan način utjecati na klimatske promjene, utjecati na biološku raznolikost i eko sustave. To se sve vrednuje”, istaknuo je.









Dodao je kako su trenutno pregovori u tijeku s Europskom komisijom.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti nalazi se u pet komponenti

Nacionalna razvojna strategija je usvojena i ona je naravno podloga pri izradi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

“Najbitnije su konkretne reforme i investicije tog plana. Hrvatski pad BDP-a u prošloj godini je oko 8,4 posto, a to je uglavnom manje od očekivanja kakva su bila kada je krenula Covid kriza. Plan oporavka je alat za reformu i transformaciju. Mora nam omogućiti prijelaz na kružno gospodarstvo. Pridonijet će razvoju obrazovanja, osmišljavanju novih i inovativnih politika zapošljavanja, a to znači nezaposlene vratiti na tržište rada, pridonijeti unaprjeđenju mirovinskog sustava te energetskoj obnovi i protupotresnom jačanju zgrada. Trebamo osigurati dodatna financijska sredstva za obnovu zgrada”, naglasio je premijer.









Plan se nalazi u pet komponenti. Imamo 22 tematske potkomponente. Gospodarstvo je prva i najveća komponenta, a u nju je uključeno niz resora. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina je druga komponenta. Treća je znanost i obrazovanje, četvrta tržište rada i socijalne skrbi, peta zdravstva te šesta komponenta obnova zgrada. U gospodarstvo išlo bi 54 posto alokacije, na drugu komponentu 10 posto, na treću 15 posto, četvrtu 4 posto, petu 5 posto te šestu 12 posto.

U Hrvatski sabor Nacionalni plan oporavka i otpornosti dolazi 14. travnja. A 30. travnja bi ga poslali u EU.

“Ukoliko scenarij bude kraj travnja, Komisija radi na odobrenju, šalje Vijeću i nakon toga je odluka o avansiranju sredstava od 13 posto ili 6,3 milijarde eura. Nakon toga se dva puta godišnje daju zahtjevi, a onda EK isplaćuje sredstva. Prvo idemo napraviti plan za ulaganja koja su 100 posto bespovratna sredstva, nakon toga idemo na višegodišnji okvir, a treći korak za kojeg imamo vremena do 2023. gdje se procjenjuju ulaganja za dobivanje dodatnih 3,6 milijarde eura iz instrumenta EU sljedeće generacije. Na taj način koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju i koja smo osigurali prošle godine”, naglasio je Plenković.

Jačanje snaga pojedinih zemalja i njihovih gospodarstava

Dodao je kako je ovo sažetak velikog dokumenta od 700 stranica. “Ovo je najbitnije što smatramo da je jasno i informativno u ovoj fazi usuglašavanja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti”, zaključio je predsjednik Vlade.









Ministar financija Zdravko Marić je rekao da ono što je sukus stvari je da je “intencija dogovora čelnih ljudi EU-a da mehanizam bude usmjeren u jačanje snaga pojedinih zemalja i njihovih gospodarstava pa tako i cijelog europskog gospodarstva na sve možebitne nove krize i okolnosti”.

“Taj program reformi treba biti ključ i adekvatno potpomognut kombinacijom javnih i privatnih ulaganja. Smatramo da ovo pokriva sva područja od iznimne važnosti za Hrvatsku i hrvatsko gospodarstvo u što ide i najviše sredstava kao podrška tom sustavu. No, nismo zanemarili ni ostala izazovna područja. Ovdje govorimo o razdoblju od četiri godine s rokom korištenja do 2026. godine. Veći relativni iznos će se koristiti u prvim godinama što svima skupa ide u korist. Isto tako i element otpornosti koji znači jaču i bolju spremnost za okolnosti koje mogu nastupiti u razdoblju pred nama”, naglasio je Marić.