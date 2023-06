Plenković spremio ‘listu za odstrel’: Dobro znani ministri postaju prošlost, u budućoj vladi za njih nema mjesta

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

U potpunoj tajnosti, iza kulisa, intenzivno se u HDZ-u odigrava dramatična kombinatorika tko će biti i kako stavljen na izborne liste za predstojeće izbore. Iako slijedi ljetna stanka od politike, svi dobro znaju da je sada pravi trenutak za dobro pozicioniranje, o čemu mnogima ovisi daljnja karijera. Nema sastanka vrha stranke a da se u kuloarima ne govori o tome tko ostaje, a tko je bivši pa je sve veća nervoza i među ministrima. Iako se predsjednik stranke ne izjašnjava o bilo kojoj kadrovskoj kombinatorici, zna se da je glavna shema već u njegovoj glavi, on zna tko će biti oslonac treće vlade ako HDZ opet pobijedi.

“Nitko iz vrha stranke ne usuđuje se ni spomenuti mogućnost da HDZ izgubi i ode u opoziciju. Svi vjeruju da nam predstoji relativno laka bitka, da je dobitna kombinacija kao i dosad suradnja s manjincima i malim strankama i da će to biti dovoljno da Plenković dobije treći mandat, što je rijetkost i u Europi”, kaže visokopozicionirani član užeg vodstva HDZ-a.

Sigurno je samo jedno. Ako Plenković dobije novi mandat, mnogi iz sadašnje vlade će otići jer nisu ispunili premijerova očekivanja. Nastojat će se, na neki način, izabrati novi tim, u kojem će većinu činiti novi ljudi, od kojih će neki biti prihvatljiviji i ljutom protivniku, Zoranu Milanoviću.

“Svjesni smo da je sadašnje stanje u odnosima s Pantovčakom neodrživo, iako premijer u dnu duše očekuje da predsjednički izbori prođu nepovoljno za Milanovića. U HDZ-u će se raditi na strategiji da se to dogodi, ali će se uzeti u obzir i varijanta da opet bude sve po starom, Plenković u Banskim dvorima i Milanović na Pantovčaku.”





Izbjeći krizu

Novi ministri tada bi morali otvoriti manevarski prostor za neku buduću, barem osnovnu suradnju, kako ne bi došlo do ustavne krize.

“Mislim da je i kod premijera i kod predsjednika, iako se i dalje zdušno napadaju, došlo do uvjerenja da se po svaku cijenu treba izbjeći ustavna kriza. To bi bila sramota za Hrvatsku, imala bi svakako i međunarodne reakcije i posljedice, što ne žele ni šef države ni predsjednik Vlade”, kaže naš sugovornik i spominje dva imena koja najviše smetaju Milanoviću. “To su svakako Mario Banožić i Gordan Grlić Radman. Upravo je uperio prst u šefa diplomacije i spustio mu da nije on pozvao Putina u Hrvatsku kada je sukob s Ukrajinom već visio u zraku, nego Grlić Radman. O Banožiću da se i ne govori.”

Zato, mnogi iz vrha HDZ-a smatraju da bi trebalo naći rješenje baš za ta imena, recimo da se Banožiću da neko viđenije mjesto, a da Grlić Radman ode na istaknuto mjesto u diplomaciji. Smatra se da bi to Milanović potpisao, iako je vodio oštar verbalni rat s ministrom vanjskih poslova. Izvori s Pantovčaka tvrde da predsjednik zapravo nema ništa protiv Grlića Radmana, kojeg poznaje još otkad su obojica bila na Zrinjevcu, i da mu samo zamjera što bespogovorno slijedi Plenkovića. I izigrava velikog desničara kojemu su puna usta Stepinca, a njegova se obitelj obogatila u komunizmu.

Sam premijer mogao bi se lako odreći Banožića i Grlića Radmana, iako je ministru obrane zahvalan što je zdušno provodio ono što mu je sugerirano iz Banskih dvora. Mnogi su mislili da će posustati pred “teškašem” Milanovićem, koji je verbalno suveren, ali to se nije dogodilo. Banožić je ušao u realizaciju velikih projekata zapravo vrlo dobro pa je zatvorio usta predsjedniku koji više nije mogao tvrditi da je potpuno nesposoban i nekompetentan za ulogu ministra osjetljivog resora kao što je obrana. Posustao je i kadrovski rat, više se admiral Robert Hranj ne stavlja u nezahvalan položaj da mora balansirati između šefa države i vrhovnog zapovjednika vojske i ministra obrane. Sigurno će se paljba na Banožića nastaviti, ali će se i dati šansa da Plenković, ako, naravno, pobijedi, postavi novog ministra. U HDZ-u su se dugo nadali da je ključ rješenja Davor Božinović, koji bi Milanoviću bio prihvatljiv, iako je i za njega imao repertoar teških riječi. Ali on je ipak politički autoritet, ima bogatu i respektabilnu biografiju i jedini je problem što ne želi mjesto ministra obrane. Kako sada stvari stoje, nije isključeno da će se Božinović, svojevoljno, politički umiroviti jer mu je “svega dosta” i želi imati više vremena za obitelj. Bio bi to velik gubitak za premijera treće vlade, da ponovno naglasimo – ako do toga dođe.

Jedno je sigurno, Vili Beroš je prošlost, iako je nekim čudom i prije izbjegao smjenu. Od njegovih reformi naravno da nema ništa, liječnici i sestre su izborili bolje uvjete izravno u pregovorima s premijerom, a on je samo bio zaobilazna stanica. U međuvremenu je novopečeni hadezeovac postao i žestoki hadezeovac, svjestan da njegov položaj isključivo ovisi o rejtingu u stranci. Ali kako u HDZ ne drže do pozicije ministra zdravstva, smatrajući da nitko na tom mjestu ne može puno učiniti, jagma za tim mjestom i ne postoji. “Jasno je da je svaka reforma politička odluka koju donosi sam premijer.”

Siguran kadar

“Ako nema volje da se nešto drastično mijenja u zdravstvu, a nema, sve će dalje ići ovako, bez obzira na to tko će biti ministar. Berošev je problem to što ga se veže za neke afere i njegova je sreća što zasad to nije stavljeno na velika zvona. Ali nitko od nas ne vjeruje da mu se smiješi daljnja karijera kao ministru”, govori utjecajni hadezeovac, koji i sam priznaje da sve ovisi o Plenkoviću, a njegovo kadroviranje se ne može predvidjeti.

“Mi u HDZ-u vjerujemo da Plenković ima grube obrise nove vlade, ali da još ništa nije sigurno. Sigurno je samo to da traži zamjene za Banožića, Beroša, Mariju Vučković, a da su potpuno sigurni, ako žele nastaviti raditi u Vladi, Tomo Medved, Marko Primorac, Nikolina Brnjac i Nina Obuljen Koržinek. Premijer je posebno zadovoljan ministricom kulture i medija koja u svojim mandatima nije imala ni jednu aferu, a veže ih i dugogodišnje prijateljstvo”, govori naš sugovornik.









Kada je riječ o Olegu Butkoviću, ni tu nema dileme, iako se često govorilo da nije u harmoničnim odnosima s njim. Butković ima sve adute da ostane, ako u međuvremenu ne bude imao novih ambicija. Plenković zdušno podržava svoj kadrovski bazen, prije svega Filipovića i Primorca, za kojeg smatra da je sposobniji i od svog prethodnika Zdravka Marića, koji je potonuo u anonimnost. Kada je riječ o Branku Bačiću, čini se da sve ovisi o njemu, o ambiciji da bude ministar ili da se preseli na neko mirnije i ugodnije mjesto. Ako se ostvari daljnja suradnja sa SDSS-om i ako dobije šansu za sastavljanje nove vlade u kojoj bi bili i Srbi, mjesto Anje Šimprage je sigurno jer se pokazala kao dobar član tima i sigurno je Plenković ne bi mijenjao. Boris Milošević već je zaboravljen, ima na leđima teret s kojim se teško nositi, tako da je sadašnja potpredsjednica sigurna.

Nisu prepoznati

Mnogo je neizvjesnija sudbina mladih nada Andreja Plenkovića, Ivana Malenice, Marina Piletića i Šime Erlića. Svima u HDZ-u je sasvim jasno da se “nisu primili”, da većina građana i ne zna tko su i što rade, ali Plenković ne može dopustiti da se njegove “nade” utope u anonimnosti pa sve ovisi o tome što će se s tim ministrima događati u budućnosti. “Kada bi se pitala većina istaknutih ministara, oni bi vjerojatno otišli, ali to bi na neki način bio poraz premijerove akcije pomlađivanja stranke. Šanse da ostanu su im 50 posto, iako Malenica ima nešto veće šanse za to bez obzira na val štrajkova u pravosuđu jer se to ministru ne pripisuje kao grijeh jer smo svi znali da nakon liječnika slijede suci, a možda i policajci.”

Dobro stoji i ministrica turizma Nikolina Brnjac, a stajat će još bolje nakon ove sezone koja će biti, po svemu sudeći, rekordna. Jasno je da ona nema posebne zasluge za to, ali će si ih svakako pripisati. Nije baš jasan ni položaj ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, koji je veteran i čiji posljednji mandat nije bio u znaku nekih naročitih problema i afera. Je li umoran, je li mu svega dosta i želi li promjene, to nitko ne zna osim njega samog, a i na sadašnji mandat ga je pozvao Plenković kada nije imao nikoga drugoga tko bi u osjetljivom trenutku bolje odgovarao tom resoru. Fuchs je, više-manje, zadovoljio premijera, prije svega zato što ga nije previše opterećivao problemima u resoru koji je uvijek osjetljiv i važan za rejting vladajućih. Fuchs je iskusan, znao je dobro kada treba gasiti požar i zaustavljati ambiciozne sindikaliste kojima je jedina želja da pozivaju na štrajk, pa što košta da košta.









Ministrica poljoprivrede Marija Vučković uz sav trud nije se uspjela postaviti kao relevantna stručnjakinja za osjetljiv resor u kojem ništa “ne štima”. Eksplozija cijena hrane samo je vrh ledene sante, a domaća poljoprivredna proizvodnja jedva se održava.

Rezultati odlučuju

Nitko ne zna koliko se i u kakve svrhe troši novac iz EU-a, samo je jasno da ima mnogo zloupotreba europskih fondova. Sve u svemu, ministrici se ne piše politička budućnost u Banskim dvorima.

Ostaju, naravno, rezultati izbora. Ako Slavonci postignu uspjeh, tražit će od Plenkovića utjecajne resore. Kao i uvijek dosad, Istra, kao najuspješnija hrvatska regija, ujedno i najnaprednija, ostat će bez značajnijih mjesta jednostavno zato što se ne znaju kod Plenkovića izboriti za to. Rastu i ambicije Dalmatinaca, posebno “zadarskog klana” koji vodi neuništivi Kalmeta. Ni Dubrovčani nisu bez ambicija, kao ni Zagorci i ekipa sa sjevera Hrvatske. Lika nema posebne adute i favorite, a Rijeka postaje baza HDZ-a u tom dijelu zemlje, ali i više od toga. Ako postignu dobre izborne rezultate, svi će nastojati dati “svoje ljude” za novu vladu, a Plenković će to morati imati na umu.

Zasad, premijeru je najvažnije s ovom ekipom dogurati do kraja. Mnogi u HDZ-u misle da je trebao ići, kada je bilo vrijeme, na širu rekonstrukciju kabineta, no premijer je tvrdio da su promjene dobre i da ih ne treba širiti. S “konjem koji pobjeđuje” ne treba mnogo petljati, što je dosad išlo, ali je pitanje kako će biti u budućnosti. Svakako ova ministarska reprezentacija neće izdržati izazove da kompletna dobije “zeleno svjetlo” za novi mandat. Uz ono “ali”, a taj “ali” se odnosi na glavnog šefa, Plenkovića i njegovu šansu da treći put dobije priliku sastaviti Vladu