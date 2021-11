PLENKOVIĆ ŠOKIRAO NA KRAJU KONFERENCIJE: Optužio Milanovića da je ušutkao ključnog čovjeka! ‘Mi iz ‘nacističke stranke’ smo za slobodu govora!’

Autor: Daniel Radman

Nakon što je završena sjednica Vijeća za obranu, a potom i Vijeća za nacionalnu sigurnost, iz Vlade i Ureda predsjednika poslano je šturo priopćenje, sažeto u tri rečenice, oko tema razgovora. Jesu li se u ičemu usuglasili nismo doznali, tek je predsjednik Zoran Milanović na konferenciji za medije ponovo priprijetio Markovom trgu.

Nakon Milanovića pred novinare je izašao i Plenković.

“Čuli ste premijera, mislim da je dobro da se čuje druga strana. Imali smo jučerašnji sastanak s ministrom obrane i vojnim vrhom, čuli smo neposredno stanje u svim granama HV-a. U biti na današnjem sastanku složili smo se sa stanjem u Oružanim snagama, uradili smo dosta, ali trebamo učiniti još. U godini smo u kojoj krećemo sa sklapanjem ugovora o nabavci aviona. Kupnjom dvanaest Rafalea, i to na inteligentan način, Hrvatska će dobiti sposobnost odvraćajućeg karaktera, takvu da se snaga HV-a prije i poslije Rafalea ne može mjeriti istim mjerilima. Treće, kroz višegodišnji plan ulaganja napravit ćemo vrijedne iskorake. Mi kao Vlada možemo biti ponosni koliko smo učinili povećanje u izdvajanjima za obranu, i to se osjeti u materijalnim pravima vojnika.”

Izdvajamo više od Milanovića dok je bi premijer

Pokazao je Plenković potom graf s izdvajanjem za obranu iz kojeg se vidi da je od dolaska Plenkovića na Markov trg.

“U prošloj godini pada BDP-a od osam posto, ogromnih troškova zbog saniranja troškova pandemije, očuvanja radnih mjesta, potpore kompanijama, sačuvali smo i investicijski kreditni rejting, i u takvom kontekstu – u odnosu na 2015. – mi otprilike 7 do 10 posto izdvajamo više za obranu. Mi poštujemo stav predsjednika da želi ukazati na financiranje obrane, na nabavu pojedinih elemenata koje želi HV i to je u redu. Ali ne slažemo se kako pristupiti temi i gdje smo mi danas. Ova vlada je izrazito puno uložila u MORH, podigla naknade u HV. Bile su nula prije nas! Uložili smo u vojarne, više od 600 milijuna kuna, vojska je vraćena u Sinj, Vukovar, Ploče, Varaždin, Pulu.. No, slažemo se da treba učiniti još”, naglasio je.

Na novinarsko pitanje oko razilaženja s Milanovićem, smatra da to baš i ne odgovara istini.

“Mislim da nam se stavovi nisu toliko razizlazili, više sam dojma da netko nije htio da ostvarimo zajedničku formulaciju pa je čim prije otišao održati konferenciju za medije.”

Javnost se već navikla na kavanski i poluprimitivan način

Zašto se pravi predstava za javnost, pitao ga je jedan novinar.









“Mi smo za Milanovića Hitlerova stranka, to je rekao prošlo tjedan. Mi usprkos tome nastojimo zadržati nivo komunikacije koji smatramo da je dobar za hrvatsko društvo. Možemo biti jednako drski, ali biramo da ne budemo. Ovakve vrste diskursa nije bilo dok (Milanović) nije postao predsjednik. Ja sam ovdje šestu godinu, a ne sjećam se da je bilo i prije ovakve komunikacije. Javnost se privikla, na ulični, kavanski, poluprimitivan način, ali ne nosimo ovaj posao kao osobe, već kao institucije, ali ne možemo stalno ne odgovarati. Danas se meni neda. Bilo je nadrealnih situacija koje bi bilo dobro da ih nema. Ali poštedjet ću hrvatsku javnost.”

O opozivu Milanovića koji je tražio Banožić Plenković je rekao da je to izvučeno.

“Izvrijeđao je Banožića, sve Vinkovčane, zaposlenike auto-škola… Nije Banožić rekao da mi krećemo u opoziv predsjednika, to nije politika koja se formulira u ‘nacističkoj stranci’, kako Milanović zove HDZ, stranku koja je pobijedila dvaput zaredom na izborima. Odgovorio je kako je odgovorio.”

O Banožićevom stanu.









“Nije iz Zagreba, iz Vinkovaca je, dobio je stan na korištenje. Ako ga je trebalo urediti, uredili su ga, nije da su ga uredili da on poslije odnese u svom koferu kući, nego kad on ode netko drugi će doći. No, meni je indikativno kako je tekst baš danas objavljen, na dan sastanka. Ne mislim da je to slučajno. Sto posto je podmetanje iz ‘nacističke stranke’.”

Ne spavam mirno zbog Milanovića

Kratko je prokomentirao Milanovićevu prijetnju da će početi primjenjivati svoje ovlasti.

“Ne spavam mirno zbog toga”, odgovorio je sarkastično.

Plenković je odgovorio i na pitanje kako će s Milanovićem surađivati oko vanjske politike i vojske ako su obje strane zakopane u svojem rovu.

“Ne znam jesmo li zakopani svatko u svom rovu. Jesmo li imali sporova oko imenovanja u tajnim službama? Jesmo li? Bez problema i oko SOA-e i VSO-e? Oko načelnika Glavnog stožera? Jesmo li podržali Dobronića? Jesmo? I to kada je predsjednik prestao na nezakonit način predlagati kandidate.”

Osvrnuo se potom opet na razinu komunikacije.

“Divljaštvo i uvrede postali su normalni. Ako se on može ponašati tako, onda mogu svi. Spustili su se standardi. Sve je dopušteno. Privikla se hrvatska javnost da najniže uvrede prolaze. To je taj najnoviji, europski model s Pantovčaka.”

‘Je li Goldstein čovjek koji treba biti veleposlanik?’

Upitan je i za dogovor oko veleposlanika.

“Što se tiče sudjelovanja prof. Goldsteina u Vijeću za suočavanje s prošlošću, gdje je pozvan kao stručnjak, sa svojim svjetonazorom, mislim da je tamo jako dobro došao. Izrazito je vrijedan dokument sačinjen, vrlo kvalitetan, koristan i dobar i tu je (Goldstein) dao konstruktivan doprinos. Je li on čovjek koji treba biti veleposlanik, to je druga stvar. Mi smo svoje prijedloge dali lani, čekamo Milanovića. Sjetite se ono fifty-fifty? Nikada nije bilo fifty-fifty, to mogu reći samo oni koji ne znaju tko nas je predstavljao zadnjih 30 godina.”

I kad smo mislili da je presici kraj, kao grom iz vedra neba Plenković je izustio sljedeće.

“Ja se nadam da je načelnik Glavnog stožera dobro, da uživa slobodu govora kao i svaki drugi građanin Hrvatske. Danas, na direktne upite, nije mu se dalo da govori. Eto, mi iz ‘nacističke stranke’ smo za slobodu govora!”

“Inače smo dobre volje, bio je dobar sastanak”, poručio je.