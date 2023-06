Plenković smiruje strasti nakon uhićenja u Ministarstvu financija: ‘Nemam dojam da je to netko jako visoko rangiran’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas boravi u posjetu Istarskoj županiji. U općini Lupoglav pratio je vježbu “Sigurnost 23”, potom će u Balama sudjelovati na Konferenciji “Izazovi zelene tranzicije 2023”, na kojoj je predviđeno obraćanje premijera.

Potom će obići prvi Europski sajam modularnih i montažnih kuća, a na kraju će se susresti s gradonačelnikom Grada Pule Filipom Zoričićem i županom Borisom Miletićem. U razgovoru s novinarima u Lupoglavu osvrnuo se i na političke i društvene aktualnosti. Prva je tema bilo poskupljenje hrane unatoč padu inflacije…

“Mi cijelo vrijeme vodimo politiku da smo temeljne troškove za građane, prije svega energente, zamrznuli i limitirali jako dugo vrijeme. Svima kojima bi narasli ogromni troškovi na režije, to smo spriječili. Vidjeli smo prema studiji Ministarstva financija, kad god da je vlada snižavala stopu PDV-a nije došlo do smanjenja cijena. To znači da je država odričući se svojih prihoda željela da se osjeti pojeftinjenje, no, u tom lancu od veleprodaje do krajnjeg kupca to i nije bilo tako. Ako dođe do neopravdanog povećanja, ministarstvu gospodarstva će uvesti mjere”, rekao je Plenković.





Komentirao je potom podizanje kamatnih stop od strane Europske središnje banke (ECB).

“Reakcija ECB-a koja je krenula prije više od godinu dana kao jedan od mehanizama da se poveća cijena novca ne bi li se djelovalo na smanjene inflacije. Što se Hrvatske tiče, vidimo da je inflacija u padu 6 mjeseci za redom, nadam se da se to nastaviti i dalje. Gospodarski rast je bio visok u prvom kvartalu, podaci ministarstva turizma su optimistični.. Ovo što radi ECB normalno je i uobičajeno”, pojasnio je.

BDP biti veći nego što će biti prognoze, po svemu što vidimo čini mi se dar rast biti i veći nego pšto se mislilo.

Upitan je i za uhićenje u Ministarstvu financija.

“Nemam saznanja, bilo kakvo mito i koruptivna djelatnost su neprihvatljivi. Nemam dojma da je to netko jako visoko rangiran, čini mi se da je riječ o osobi iz porezne uprave.”