PLENKOVIĆ SIPA OPTUŽBE NA PREDSJEDNIKA! Insinuira da je Milanović nervozan zbog uhićenja: ‘Nakon što je uhićen Kovačević počeo se ponašati nenormalno’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije nakon sjednice Vlade na kojoj je govorio o ekonomskom rastu, novim sankcijama Rusiji te transportu plina prema Srbiji.

S obzirom na to da je predsjednik Zoran Milanović danas poslijepodne nakon dugo vremena stao pred novinare i sasuo novi niz optužbi upućenih premijeru i nekim njegovim ministrima, nazvavši ih dronovima kamikazama, premijer je također žestoko reagirao prozivajući Milanovića da je nervozan zbog uhićenja.

Izjavu premijera pratite na Dnevno.hr





Milanović ima razloga za nervozu?

“Nisam znao sigurno. Je li on znao?”, upitao je Plenković novinare kad su tražili da komentira izjave predsjednika koji je njega i ministra obrane nazvao dronovima samoubojicama.

“Milanović od početka mandata, naročito zadnje dvije godine, otkad mu je uhićen prijatelj Kovačević, se počeo nenormalno ponašati. Oni su bliski prijatelji. On je na poziv prijatelja Kovačevića, glavnog čovjeka za antikorupciju u Ini, kojeg Grmoja i Most, Milanovićevi mališani, zovu na Antikorupcijsko vijeće. To je kao da obiteljskog nasilnika, koji mlati ženu i djecu, zovete na simpozij o borbi protiv nasilja. … Milanovićev prijatelj Kovačević ga zove, u vremenu lockdowna, na hranu, da se ne baci. A pazite sad ovo, to sam doznao nedavno, tamo vuče sa sobom Hranja. I to je ekipa koja će nama tumačiti da smo mi izdajnička vlada koja bi trebali biti uokvirena u dva podnaslova. ‘Korumpirani lopovi, HDZ’ i drugi, ‘Izdajnici’. Taj isti Milanović, u svim izjavama ima razumijevanja za Putina”, rekao je Plenković.

Upitan za vezu Milanovića i Kovačevića premijer poručuje novinarima da to ispitaju. “Vi zovete kredibilne goste s otprilike kraljevskim tretmanom u dnevnicima.”

Novinaru su istakli činjenicu da je Dragana Kovačevića postavila njegova Vlada.

“Ne vidim kakve veze ima aktualna afera u Ini, o nezakonitoj trgovini plina i pljački Ine koju je otkrio Ured za sprečavanje pranja novca Ministarstva financija, a ne policija, USKOK, DORH. Otkrio ju je Ured ministarstva u vladi kojoj sam ja premijer. To govori da je naša vlada privržena borbi protiv korupcije. Ponavljam tisuću puta, borba protiv korupcije nema imena, prezimena, uvida u tajne izvide, utjecaja na šeficu Uskoka, policiju.”

“Ne znači da korupcije ako nema postupanja. Korupcija se rješava da tijela postupaju, a tko je omogućio da tijela postupaju bez upliva. Jeste li se zapitali to?”, pitao je premijer novinare.









“Mislite li da SOA prati sve ljude, telefone i mailove u Hrvatskoj? Pa, nije ovo Big Brother”

Pitali su ga još jednom za ZTC, ruske trgovce vojnom opremom i Banožića. “Nikakve informacije o tome nismo imali. Kako da mi znamo tko dolazi kome na sastanak u neku firmu. Što mislite da vlada ima ekran na kojoj blinkaju točkice ‘evo, dolazi na sastanak’. Mislite li da SOA prati sve ljude, telefone i mailove u Hrvatskoj? Pa, što je vama, ljudi. Nije ovo Big Brother. Mislite li da je Banožić znao za sastanak? Koliko ja shvaćam, nije.”

“Hrvatska nije Big Brother da postoji netko tko gleda tko se s kim sastaje i kada. To što je netko ministar, premijer da ta osoba dobiva brifing tko se sa kim sastaje. Koja država tako funkcionira? Da smo znali unaprijed, rekli bi, možda nije najpametniji sugovornik.”









“Despot iz Kragujevca”

Upitan je li pretjerao s izjavim o vanjskim neprijateljima, kaže kako postoji sprega. “Imate despota Grbina koji meni govori da sam mali tiranin. Čovjek koji je izbacio ne znam koliko organizacija SDP-a i šutnuo dvojicu zastupnika u zagrebačkoj organizaciji, jedan meni jako simpa, Maras, s kojima sam imao sportski odnos, a jedan sveučilišni profesor… On se usudi o meni govoriti kao o tiraninu. Otišlo mu je 17, 18 zastupnika u saborskom Klubu, to je kao da meni ode 32, 33. Vrlo je ozbiljna situacija u kojoj predsjednik države za Vladu govori da je izdajnička. Predlažem Hajdašu Dončiću da hitno pita SOA-u otkud to. Meni ne treba SOA da vidim tko se za što zalaže. Dovoljno je da izvrtim film do ruske agresije i vidim što je tko govorio”, kaže premijer dodajući da su oni možda samo “korisni idioti”.

Grbina je nazvao i “tiraninom, despotom iz Kragujevca”. “Pa ja se ponašam ekstra pristojno kako bih trebao odgovoriti na sve što se plasira.”