Plenković se želi riješiti nesposobnog ministra: ‘Nervozan je, petlja se i neprestano ponavlja jedno to te isto’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nervozan je, petlja se i neprestano ponavlja jedno te iste teze, a sve to neodoljivo podsjeća na ranije ministarske afere. Tim riječima i u samom HDZ-u komentiraju aferu svojeg ministra gospodarstva Davora Filipovića, koji se ovih dana ponovno, tko zna koji put, našao u središtu skandala. Riječ je o skandalu zbog kojega bi probleme mogao imati i premijer Andrej Plenković jer je ministar gospodarstva po svemu sudeći kontaktirao s uhićenim poduzetnikom Goranom Husićem, jednim od protagonista famozne afere INA koja se već dugo vrti oko vodećih ljudi iz Plenkovićeva tima, a koju je premijer svim silama pokušao gurnuti u zaborav.

Upućeni i sada svjedoče kako je Plenković bio upoznat s Filipovićevom komunikacijom s Husićem, ali da tomu nije pridavao važnost sve dok se ta priča nije probila do medija, što zabrinjava HDZ-ovce koji se pitaju zbog čega premijer ovu temu gura pod tepih, dok neki tumače da je i Plenković zagovornik toga da se ova afera istjera načistac kako bi se na taj način riješio ministra Filipovića, čijim sposobnostima nije oduševljen.

Ipak, pojedini HDZ-ovci tvrde da Plenkoviću sposobni ljudi ne trebaju i da se ciljano okružio promašenim kadrovima poput Filipovića, gradeći tako imidž najsposobnijeg i najutjecajnijeg političara u zemlji, što bez obzira na sve, kadrovski za stranku ipak nije dobro, barem ne dugoročno. Da je Filipović, iako glumi ravnodušnost, nervozan, jasno je i iz brzine kojom je organizirao konferenciju za novinare na kojoj se pokušao opravdati ponavljajući više puta da je tijekom razgovora u USKOK-u odgovorio na sva pitanja te da ne može otkrivati detalje istrage i da je sve apsolutno čisto. On je, kako je rekao, pozvan na ispitivanje zato što je bio član Nadzornog odbora INA-e. Zanimljivo je kako je Filipović i u Hrvatskim šumama bio član Nadzornog odbora također u vrijeme kada su tu državnu tvrtku potresale afere, ali za njega su to sve tek puke slučajnosti. Na pitanje o svojem odnosu s Husićem, ministar je također nastojao izbjeći odgovor.





Posebno sporno

“Sve sam rekao, ne mogu komentirati detalje. Odgovorio sam na sva pitanja. Apsolutno je sve čisto”, naveo je ministar gospodarstva, koji je u međuvremenu nakon novinarskog inzistiranja potvrdio kako je Husić njegov znanac, ponovno napominjući kako on baš ništa ne smije komentirati premda i sam očekuje kako će njegov iskaz izaći u javnost. “Puno ljudi meni šalje poruke, no važno je što ja radim ili ne radim kada meni netko pošalje poruku”, naglasio je Filipović, koji nije želio otkriti ni kada i u kojem kontekstu je upoznao privedenog Husića.

Kako bilo, nije nimalo ugodno to što Filipović ulazi u red ministara koji su ispitani u USKOK-u, a nije ugodno ni ono što se piše o prepisci između njega i Husića. “Koliko mi je poznato, JANAF bez problema ima kapacitet za njih. Samo da ne dovoze iransku naftu”, navodno je samo dio prepiske između Filipovića i Gorana Husića koji su komunicirali putem aplikacije WhatsApp i na taj način razmijenili stotinjak poruka.

Ono što je u ovoj priči posebno sporno jest to što je Husić u INA-inoj megaaferi zaradio 92 milijuna kuna. Treba napomenuti kako ovo nije prvi put da se Filipović spominje u vezi s ovom plinskom aferom, kao i to da je s Husićem komunicirao baš o cijenama plina. Kao što sada demantira odnose s Husićem, tako je Filipović prije nekoliko tjedana demantirao i svoje veze s Damirom Škugorom. I s njim je komunicirao telefonom, a tajnim mjerama nadzora navodno su pronađeni njihovi kontakti vezani uz HEP, na čije je čelo Filipović nastojao dovesti Škugora, uhićenog direktora INA-e koji se smatra mozgom operacije plinske pljačke teške milijardu kuna.

Sa Škugorom je, prema nekim tezama, osim ministra gospodarstva, kontaktirao i Vladin glasnogovornik Marko Milić, ali i glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić. Milić je, doduše, svoje kontakte sa Škugorom demantirao, ali Katičića se povezivalo i sa Škugorom i s Josipom Šurjakom koji je također jedan od protagonista afere INA. Škugor je pak zanimljiv i utoliko što je član HDZ-a, u čije se redove ponovno uvukla panika. Mnogi se pitaju što bi tek istraga i nastavak ove priče mogli dugoročno otkriti te konstatiraju kako je ova afera u INA-i teško mogla buknuti i dosegnuti milijunske razmjere a da za nju nisu znali u vodstvu HDZ-a. Tko god da je za aferu znao, ona Plenkoviću stiže usred borbe za treći mandat pa nije nemoguće da on po ustaljenom modelu žrtvuje ministra Filipovića kako bi sačuvao svoju poziciju.

Ogranak Dobri dol

Filipovićeve izjave o Husiću u HDZ-u sada uspoređuju s tezama o Škugoru, za kojega je ministar tvrdio da ga jedva poznaje, da bi se u međuvremenu ispostavilo da se oni veoma dobro znaju, ali i da ministar ima njegov broj telefona. Sve to što se događa i način na koji se priča pakira ukazuje na to da Škugor vjerojatno nije radio samostalno i da se ta velika pljačka nije mogla odviti a da za nju nisu znali njegovi nadređeni, pa i oni iz političkog vrha.

Osim toga, portal Objektivno.hr svojedobno je objavio fotografiju Plenkovića, Ćorića, Gordana Jandrokovića i Škugora na jednom stranačkom skupu, ali oni upućeni u tematiku kažu da Ćorić možda jest sklon aferama, no da s ovom aferom nema previše doticaja. Osim što je vrh HDZ-a mogao znati za Škugora, mogao je znati i za Husića iz OMS Upravljanja. Ta je tvrtka plin nabavljala isključivo preko Plinare istočne Slavonije, a ona je u suvlasništvu i pod kontrolom Vukovarsko-srijemske županije i INA-ine tvrtke Croplin. Tvrtka OMS Upravljanje praktički je čim je osnovana, dobila mogućnost kupovati plin iz Plinare istočne Slavonije namijenjen slavonskim građanima i poduzetnicima, i to po istoj cijeni po kojoj je ta tvrtka nabavljala plin od INA-e uz zaračunate manipulativne troškove. Direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić također je osumnjičena u aferi INA, a ona je na to mjesto dovedena uz blagoslov HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije kojom upravlja Mario Banožić.









Dobro upućeni svjedoče da je ministar Filipović kadar glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, koji ga i jest zbližio s Plenkovićem i lansirao prvo u vrh zagrebačkog HDZ-a, a zatim i u Vladu, u koju je uz ostalo doveden zbog Katičićevih aspiracija za kadroviranjem jer je Katičić tražio način da se riješi aktualnog vodstva HEP-a, na što Plenković ni sada ne pristaje, bez obzira na Filipovića koji i kao ministar gospodarstva pokušava realizirati Katičićeve planove.

Škugor i Katičić poznaju se tako što je ovaj nekadašnji direktor u INA-i godinama bio član temeljnog ogranka HDZ-a Dobri dol, u kojem su bili aktivni i Niko i Martina Dalić, ali i ministar Ćorić koji, doduše, Škugora jedva poznaje jer on u organizaciji svoje stranke nikada nije bio ni pretjerano omiljen, ali ni previše aktivan. Kakav god bio, Ćorić se iz politike povukao u Hrvatsku narodnu banku, a umjesto njega, u politiku je ušao Filipović. Zanimljivo je i to što neki nastavak afere INA povezuju sa smjenom ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić koja je stigla iznenada i bez odgovarajućeg objašnjenja, no sada s vremenskim odmakom oni koji poznaju tematiku svjedoče kako je Marušić s ravnateljske pozicije otišla baš u tjednu kada se privodila kraju optužnica u aferi INA, koja u fokus dovodi Plenkovićeva mladog lava Filipovića i njegova prijatelja Katičića.

Najvažnija karika

Poveznicu s aferom INA Filipović je ovih dana i sam potvrdio odlaskom u USKOK te najavljujući objavu spisa u kojima se pojavljuje i njegovo ime. Dobro upućeni navode kako je Husića i Filipovića povezao umirovljeni general Mladen Mikolčević koji s njime surađuje još otkako su zajedno sjedili u NO-u Hrvatskih šuma. Sve je to, međutim, dio jednog začaranog kruga jer je Mikolčević jedno vrijeme radio i kao savjetnik za sigurnost u Pevexu, u kojem je kao predsjednik Uprave djelovao ministrov savjetnik Jurica Lovrinčević. Mikolčević je inače od Husića otkupio tvrtku Only Men Stuff preko koje je Husić poslovao s INA-om u vrijeme pandemije, kada je toj naftnoj kompaniji prodavao maske i drugu opremu nužnu za zaštitu od koronavirusa. Slučajno ili ne, Mikolčević je od Husića tu tvrtku kupio nedugo nakon što je Filipović izašao iz INA-ina Nadzornog odbora.









Inače, kada već spominjemo Lovrinčevića, treba reći da je on već neko vrijeme posebni savjetnik ministra gospodarstva, a premda je nedavno tvrdio kako nije istina da on iz sjene upravlja tim važnim resorom, u Ministarstvu gospodarstva prilično su skeptični prema tome pa tvrde da je Lovrinčević najvažnija karika njihova resora te da nerijetko nameće svoje prijedloge i izlazi izvan svojih okvira do te mjere da se sukobio s gotovo svima u tom resoru. Kako tvrde naši sugovornici, Lovrinčević je i u svojevrsnom sukobu interesa zbog toga što je u isto vrijeme ministrov savjetnik i suvlasnik Pevexa. Povezan je s energetskim sektorom, a tu poveznicu omogućuje mu Filipović koji je kraj njega manji od makova zrna. Savjetnik Lovrinčević je, kako tvrde djelatnici tog resora, organizator sastanaka u Ministarstvu, on se susreće s predstavnicima tvrtki i na tim sastancima dominira, a Filipoviću nerijetko ne dopušta da dođe do riječi, što mu ovaj tolerira jer je vjerojatno i sam svjestan da nije dorastao izazovima koje sa sobom nosi upravljanje tim složenim resorom.

Krizni tim

Oni koji dobro poznaju funkcioniranje ovog resora govore kako Lovrinčević u Ministarstvu gospodarstva upravlja svim procesima, a odnedavno je u Filipovićevo ime počeo istupati i u medijima, dajući si i na taj način na važnosti. Da mu Filipović vjeruje i da se na njega uvelike oslanja, jasno je i iz toga što je upravo on nedavno u ministrovo ime usred divljanja cijena vodio pregovore s predstavnicima trgovačkih lanaca, koji su se tijekom tih sastanaka i sami mogli uvjeriti u to tko je pravi gazda u Filipovićevu resoru.

Ne samo da upravlja ministrom iz sjene nego je ministar, ne razmišljajući o posljedicama, Lovrinčevića pogurao do pozicije člana Kriznog tima za Plan intervencija o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom RH, nakon što je Vlada još krajem listopada 2022. godine donijela odluku o donošenju tog plana. Krizni tim uz ostalo, na temelju informacija o stanju na tržištu plina u Hrvatskoj i okruženju, procjenjuje utjecaj konkretnih poremećaja na mogućnosti zadovoljavanja potreba za plinom, a premda je jasno precizirano kako bi taj krizni tim trebali činiti ministar i dva predstavnika Ministarstva, iz područja energetike u njega se uspio ugurati i Lovrinčević, koji je imenovan i članom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, i to isto kao predstavnik Ministarstva gospodarstva. Sve u svemu, preko Filipovićevih leđa i zahvaljujući njegovoj nesposobnosti, Lovrinčević je izgradio svoj utjecaj i odlično se pozicionirao, a do kada i kamo će nas odvesti najnovija ministrova afera, vidjet ćemo.