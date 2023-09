Plenković se sklanja kod Tene: ‘Spreman je i na neke niže pozicije, samo da ga puste na miru’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Gdje će i kako će premijer Andrej Plenković nastaviti svoju političku karijeru nakon što kraju privede svoj aktualni mandat u kojem su se oko njega splele brojne afere i krize koje su izazvali njegovi kadrovi, odnosno ministri i članovi njegova HDZ-a, u kojem se odnedavno sve glasnije govori o pripremama za nadolazeće parlamentarne izbore? Naime, postoji mogućnost da se parlamentarni izbori održe već sredinom travnja iduće godine, iako je Plenković nekoliko puta izjavljivao da će se oni održati u redovnom roku, ne precizirajući što bi to trebalo značiti.

Kada god se održali, jedno je sigurno – Plenković je već neko vrijeme u intenzivnoj kampanji kojom gradi širok birački bazen pa se počeo obraćati državnim i javnim službenicima, umirovljenicima, ali i predstavnicima trgovačkih lanaca, od kojih očekuje spuštanje cijena proizvoda jer su zbog poskupljenja građani iznimno nezadovoljni i revoltirani.

Političke veze

Svjestan tog narodnog nezadovoljstva, Plenković je u kampanju odlučio ući široke ruke, a uz to namjerava mobilizirati vodeće ljude svoje stranke, znajući da je teren jedna od njegovih najslabijih točaka. Iako su HDZ-ovci zbili glave i počeli se pripremati za izbore, mnogi se među njima i dalje pitaju za što i koga se uopće bore jer ne znaju hoće li Plenković nakon idućih parlamentarnih izbora uopće ostati u vladajućoj fotelji ili će ipak karijeru nastaviti graditi na nekoj od vodećih pozicija u Bruxellesu, odakle, uostalom, i jest stigao u hrvatsku političku arenu.





Nekolicina naših sugovornika iz HDZ-a tvrdi da Plenković neće ostati u hrvatskoj politici, između ostaloga i zato što su briselske pozicije iznimno dobro plaćene. Nagađa tako nekoliko izvora iz vodstva vladajuće stranke da je premijer Plenković već upregnuo sve svoje političke veze, a u Europskoj komisiji i Europskoj pučkoj stranci zaista ih ima, kako bi se izborio za neku od pozicija unutar europske birokracije. Iako su i europski mediji nagađali da hrvatskoga premijera nakon lipanjskih izbora za Europski parlament, ovisno o rezultatu pučana, očekuje neka od vodećih pozicija, oni u HDZ-u koji Plenkoviću nisu skloni kažu da će on nakon idućih izbora možda biti spreman i za prihvaćanje neke niže pozicije po uzoru na svoju nekadašnju kolegicu i mladu suradnicu Tenu Mišetić, koja je iz hrvatske političke arene nestala nakon što se u medijima počela spominjati njezina potencijalna uloga u aferama bivše državne tajnice Josipe Rimac.

Otkako je Mišetić nestala iz političke arene, splasnuo je i medijski interes za nju pa ona daleko od očiju javnosti uz odlična primanja živi spokojnim i kvalitetnim životom. I Plenković bi se nakon izbora mogao odlučiti krenuti njezinim putem, govori nam jedan HDZ-ovac, te kaže da je predsjednik Vlade u velikoj panici zbog neizvjesne situacije u kojoj se nalazi.

Veće šanse

Ne treba zanemariti činjenicu da je aktualni predsjednik Vlade, uz predsjednika Republike Zorana Milanovića, trenutno najutjecajniji političar u zemlji. Rejting njegova HDZ-a zbog krize u oporbenim redovima i više je nego stabilan, no situacija u HDZ-u daleko je od stabilne, u njemu i danas djeluju razni klanovi i oni koji čekaju Plenkovićev kiks kako bi ga skinuli s trona. Takvi nerijetko šire priče kako bi Plenkovića mogla stići sudbina njegova prethodnika, nekoć obožavanog Ive Sanadera. Teško je u ovom trenutku govoriti o Plenkovićevoj upletenosti u bilo kakve afere premda je njegova Vlada potresena raznim neugodnostima.

Plenkovića se zasad u taj kontekst ipak nije uspjelo dovesti, no u politici, baš kao i u životu, uvijek vrijedi ona – nikad se ne zna. Izravno se nitko u HDZ-u Plenkovića još ni za što ne usudi prozvati, no oni koji nisu zadovoljni njegovim vođenjem stranke kažu da bi i on, baš poput Sanadera, mogao pobjeći iz hrvatske politike te da bi i prije nego što se afere počnu otvarati, zaštitu mogao potražiti odlaskom iz hrvatske u europsku politiku. Kako bi se time spasio od afera, teško je objasniti, no HDZ-ovci razvijaju teorije pa kažu da Plenković misli da su manje šanse da će protiv njega na europskoj razini otvarati istrage i procesuirati ga.

U oporbenim redovima već se neko vrijeme spominje Plenkovićeva moguća upletenost u aferu HEP, koju je on nastojao gurnuti pod tepih, a govori se i kako postoji mogućnost da je predsjednik Vlade izravno involviran u još nekoliko afera, no istini za volju, za takvo što dokazi zasad ne postoje, osim indicija koje šire oni koji su spremni i voljni uskočiti na njegovu poziciju. Nezadovoljan načinom na koji se s njime obračunavaju i mediji i vodstvo stranke već je neko vrijeme i prvi čovjek HEP-a Frane Barbarić, kojemu se fotelja ljulja već neko vrijeme, otkako je ušao u izravan sukob s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem. Upućeni tvrde da se Plenković sve i da želi Barbarića ne može riješiti “tek tako” jer mu je ovaj prilično izravno dao do znanja da će, ako padne, sa sobom povući i njega.

Golem rizik

Navodno je premijera dotukla Barbarićeva rečenica da će Plenković s njime kartati deset godina, što je protumačeno tako da će Barbarić sebi u slučaju istrage u aferi HEP nastojati osigurati status svjedoka pokajnika, a da Plenkovića ucjenjuje svojim saznanjima vezanima uz tu aferu. Zbog toga u vodstvu HDZ-a strahuju da se povijest ponavlja pa podsjećaju da je i nekadašnji predsjednik Uprave HEP-a, pokojni Ivan Mravak, koji u HEP i jest doveo Barbarića, na sličan način optužio bivšeg premijera Sanadera za njegove afere, nakon čega je Sanader završio iza rešetaka, u Remetincu, odakle još dugo neće izaći.









Oni koji dobro poznaju Plenkovića kažu da on baš zbog toga razvlači aferu HEP te da bi svi njezini protagonisti već bili smijenjeni da se premijer ne boji Sanaderove sudbine. Pritom ne treba zaboraviti ni na slučaj njegove prijateljice i bivše ministrice regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijele Žalac jer bi Plenković navodno zbog njezine afere Softver već trebao biti pozvan na svjedočenje u Ured europskog javnog tužitelja, ali ga zasad još od te neugodnosti uspijevaju sačuvati njegovi ljudi unutar Europske komisije. No u vladajućim redovima strahuju da ni ta zaštita nije duga vijeka te govore da bi najbolnije bilo da Plenković na svjedočenje bude pozvan usred kampanje, što je i za HDZ golem rizik.

Kada je o aferama riječ, ne treba zaboraviti ni slučaj Agrokor i aferu Borg u kojoj se također problematizirala uloga premijerova Plenkovića, ali i bivše ministrice gospodarstva, današnje šefice Podravke Martine Dalić, koju je Plenković iznevjerio nakon što je iz INA-e maknuo njezina supruga Niku Dalića, zbog čega će mu prije ili poslije servirati osvetu. Posebno Dalić razočarava to što su za Plenkovića u skupini Borg velik dio posla odrađivali njegovi prijatelji i odvjetnici Boris Šavorić i Danijel Klobučar, koji za razliku od nje navodno preko Milana Plećaša još ima utjecaj na kadroviranje po javnim poduzećima.

Znak za uzbunu

Sve su to, dakako, samo nagađanja, no nagađanje nije da je HDZ stranka stabilnog rejtinga, ali zabrinjavajućeg koalicijskog potencijala, zbog čega su mnogi u HDZ-u u strahu da matematika ipak nije do kraja na njihovoj strani. Dođe li na čelo države nova vlast, HDZ-ovci su u problemu, objašnjava nam sugovornik te kaže da bi zbog toga u problemima moglo biti i Državno odvjetništvo, čiji su kadrovi, lako je moguće, sudjelovali i u prikrivanju pojedinih afera vodećih ljudi stranke i Vlade.









Takvo što dovodi u pitanje i poziciju glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, kojoj, doduše, iduće godine istječe mandat, što osjećaju i mladi kadrovi unutar DORH-a koji se ondje nastoje nametnuti. Nameću se i u HDZ-u uoči izbora razne glasine, a prema jednoj od njih, Vladimir Šeks i predsjednik Sabora Gordan Jandroković počeli su se distancirati od premijera Plenkovića. Je li takvo distanciranje za Plenkovića znak za uzbunu ili će on ipak i ovu svoju krizu prebroditi kao što je prebrodio sve ranije, teško je reći, no očito je pred nama period ozbiljnih i velikih političkih borbi u kojima se sredstva neće birati.