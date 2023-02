PLENKOVIĆ SE POŽALIO! ‘Ja sam predmet govora mržnje, ali neću sad glumiti žrtvu’, obrušio se na oporbu: ‘Žele kreirati atmosferu kaosa!’

Autor: M.P.

Danas se održala sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a.

Izjavu nakon sjednice dao je premijer Andrej Plenković.

Rekao je da je HDZ-ovce izvijestio o sastanku Europskog vijeća, razgovora o Ukrajini te da je govorio o raspravi na sudu u Sisku vezano za slučaj Bezuk, direktne prijetnje upućene njemu kao premijeru i priznanje da je išao izvršiti teroristički napad na predsjednika Vlade.





“Neke snimke nismo doturali medijima, kako je to danas, no i o tome ćemo voditi računa”, rekao je i dodao da HDZ financijski stoji dobro.

Pitanja novinara

Nije ga impresioniralo traženje ostavke glavne državne odvjetnice od strane oporbe, pitaju novinari.

“Ne. Očita je sprega pojedinih distributera informacija iz nekih kaznenih predmeta s oporbenim zastupnicima, cilj je kreirati atmosferu kaosa, podsjeća me na slovenski scenarij prošle godine uoči parlamentarnih izbora”, rekao je.

Dodao je i da je sve pitanje konteksta.

“Dali smo mišljenje na rad DORH-a, ima niz opravdanih zamjerki sa sugestijama kako da se poboljša. Sve u okviru zakona je dobro, sve što bi bilo protuzakonito nije dobro”.

Je li ozbiljan propust manjak komunikacije prema OLAF-u u slučaju Žalac?









“Nije na meni da sudim. Ovakva situacija se koristi od drugih aktera da se nekog unaprijed koristi ili se želi dovesti kredibilitet glavne državne odvjetnice u pitanje. Ministar pravosuđa ima zadatak kako popraviti stvari. Ona je imala svoje izvješće u Saboru. Vidim jednu spregu, pokušalo ju se dovesti u poziciju da opravdava svoje neke izjave. Ona je sama objasnila o čemu se radi”.

Iz vaše perspektive, je li ona grubo pogriješila kada nije obavijestila OLAF o svemu s EU fondovima?

“Morate se malo bolje raspitati tko je koga o čemu obavještavao. Drugi očito znaju više, nemam saznanja tko kome što komunicira o kojem predmetu. Vidiš kako vi znate svašta, ja to ne znam!”, odgovorio je novinarima na opasku da su europski tužitelji reagirali na pisanje jednog medija.









“Imamo oporbu koja radi enormni pritisak na DORH, nalažu im koga bi trebali ispitivati, tko je unaprijed kriv. To je pritisak na neovisna pravosudna tijela. Mi nemamo saznanja kako oni komuniciraju”, odlučan je premijer.

“Vlada je dala stav o izvješću DORH-a”, kratko je rekao.

“Oporba radi pritisak na medije, to je sukus vježbe koju gledamo. Kontekst nakon eura, Schengena, Pelješkog mosta, najbolje turističke sezone koja će doći, oporba nema druge nego ujediniti i one krajnje desno i krajnje lijevo, ne bi li svi skupa stvarali teme kaotičnog ozračja, za razliku od nas koji donosimo rješenja. To je balon u kojem ćemo živjeti do izbora. Poznato je da mi vapimo za prijedlozima Mosta”, ironičan je Plenković.

Je li ga Josipa Rimac nešto tražila u aferi Vjetroelektrane?

“Rekao sam da razgovara s nadležnim ministrima”.

O slučaju ‘Zambija’, ima li novosti?

“Jasno je Hrvatska brine o svojim državljanima”, rekao je i dodao da ne znaju gdje su djeca koja imaju hrvatske papire.

“Oni su po aktima hrvatski državljani”, dodao je.

Je li normalno da posvojitelji dođu u Zambiju po djecu iz Konga koju nisu vidjeli, a imaju hrvatske dokumente?

“Treba rasvijetliti cijeli proces”, rekao je i dodao da se uhićenima ista kaznena djela stavljaju na teret.

Govor mržnje o ‘slučaju Zambija’, ima li ga?

“Vidim enorman rast govora mržnje u Hrvatskoj, ako je netko predmet govora mržnje to sam ja, ali neću glumiti žrtvu. Mene to ništa ne čudi, baš svak može svakoga vrijeđati koliko hoće”, rekao je i opet naveo slučaj Bezuk.

“Mogao je Bezuk pobit vas, kolegu Hrstića, potrefilo se da iza osam sati nije bilo nikoga osim dostavljača i policije, tom momku je netko godinama usađivao mržnju. SDP je relativizirao taj čin, rekli su da je njemu bilo dosta pa je išao pucati. Ovaj govor mržnje govori da neka afrička djeca hodaju danas po cesti, a netko ih vrijeđa. Da hodaju za njima i govore im: ‘Vas su kupili, ukrali’. Ja osuđujem takvu agresiju, riječ je o djeci u vezi koje nije bilo nikakve namjere za trgovinu, kako mi se čini, već je riječ o ljudima koji nisu mogli imati djecu pa su nekako usmenom predajom vidjeli mogućnost da posvoje djecu iz Afrike. Je li sve bilo procesno korektno, to treba vidjeti, ali stigmatizacija djece je neprihvatljiva. Ti ljudi su išli dolje bez ikakve asistencije, išli su svojom voljom, država se uključila kada je nastao problem”, rekao je Plenković.

“Naša diplomatska služba svakodnevno vodi računa o njima. Nije ih diplomacija poslala dolje”, kaže Plenković dodajući da će promijenti ZKP i KZ da se ne bi događalo da informacije iz spisa izlaze van i čine političke probleme jer će to biti kazneno djelo.