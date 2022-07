PLENKOVIĆ SE OPROSTIO OD MARIĆA, KOMENTIRAO I ARBITRAŽU: Prozvao Račana, Sanadera i Milanovića! ‘Mi smo samo naslijedili problem’

Autor: L.B.

Premijer Andrej Plenković će nakon odlaska Zdravka Marića za novoga ministra financija predložiti Marka Primorca.

Održani su sastanci užeg kabineta Vlade i vladajuće koalicije.

Budući Marko Primorac ima koronu, nije mogao doći na sastanak u Banske dvore jer je u izolaciji, međutim, na sastanak parlamentarne većine javio se video vezom.





‘Tjednima smo razgovarali o tome’

Odmah na početku obraćanja, premijer je rekao da je sinoć osvanula vijest o napuštanju Zdravka Marića. Naveo je da su njih dvojica razgovarali posljednjih tjedana o tome. Naveo je i da će sutra se izjasniti oko svega te se obratiti javnosti.

“Sinoć je, kao što ste vidjeli, u medijima osvanula vijest da je Zdravko Marić nakon 6 i pol godina rada u Vladi zamolio da napusti Vladu. O tome smo razgovarali nekoliko tjedana, ja sam rekao dobro”, rekao je Plenković, dodavši da je Marić dao veliki doprinos Vladi.

“Ja sam rekao da razumijem. On će u svojim izjavama sutra objasniti zbog čega to radi. Ja mu se u osobno i uime Vlade zahvaljujem na doprinosu”, rekao je Plenković, dodavši da on čvrsto drži političku stabilnost, a da je Marić doprinio financijskoj stabilnosti.

“Dao je ogroman doprinos financijskoj stabilnosti, odgovorno je njima upravljao, na korist građana i gospodarstva. Kao snažna proeuropska vlada napravili smo plan, izašli iz procedure manjka…”

“Mariću želim uspjeh, njemu i njegovoj obitelji u daljnjem životu i karijeri”, rekao je Plenković.

O novom ministru

“Veselim se suradnji s novim ministrom, to će biti Marko Primorac. Već ionako mlade ministre zamjenjujemo još mlađima”, rekao je Plenković.









Dodao je da je Primorac 1984. godište, kao i Davor Filipović, te profesor na Ekonomskom fakultetu, baš kao i novi ministar gospodarstva.

“Mislim da će vrlo brzo pohvatati konce i slijedom naših dogovora i s Marićem i s njim, s obzirom na to da Marko ima covid, idući tjedan otići u Sabor i predstaviti ga i vjerujem da će on već od idućega petka popodne biti novi ministar financija”, rekao je Plenković, dodavši da je Primorac dobio povjerenje na Predsjedništvu HDZ-a, kao i na parlamentarnoj većini.

O arbitraži

Premijer je komentirao i arbitražu INA-MOL, te rekao da se radi o dugotrajnom postupku, koji je trajao osam godina. Istaknuo je da je MOL tražio 1,1 milijardu dolara, a prema arbitraži bit će mu isplaćeno šest puta manje. Posebno je naglasio da je njegova Vlada naslijedila ovaj problem. Prema njegovim riječima, nastao je kada je Ivica Račan prodao 25 posto INA-e MOL-u, a dio odgovornosti prebacio je na Ivu Sanadera, odnosno Zorana Milanovića.









Plenković je dodao i da se Vlada već očitovala o arbitraži.

“Dvije su se strane dogovorile da je postupak povjerljiv i da se pravorijek ne objavljuje. Mi poštujemo odluke suda. Zadržavamo pravo korištenja pravnih mehanizama koje nam stoje na raspolaganju, ali o tome ćemo donijeti odluku kad proučimo ovu odluku”, rekao je Plenković.

‘Nisam se zapitao zašto mi ljudi odlaze iz Vlade’

Upitan je li postojao način da zadrži Marića u Vladi, Plenković je rekao:

“Mi smo u vrlo dobrim odnosima, razgovarali smo dugo. Ja se tu vodim jedim načelom, svatko tko želi biti član Vlade mora to 300 posto htjeti, ne samo 100 posto. On je odlučio da želi raditi nešto drugo, ja to poštujem”

“On je danas i na Predsjedništvu HDZ-a i na sjednici užeg kabineta Vlade i na koaliciji da on još nema jasnu sliku što će konkretno i gdje raditi u budućnosti. Kad bude spreman reći još više, to će on reći”, rekao je Plenković te dodao da se nije zapitao zašto mu ljudi odlaze iz Vlade.

“Prvo, vidjet ćete jednom kad prođe neko vrijeme, a ja vam to garantiram kroz desetak godina, jako će se malo odvažnih ljudi htjeti baviti politikom”, rekao je Plenković, dodavši da su političari pod velikim pritiskom.

“Svatko je očito baždaren na određeno vrijeme, netko to može izdržati duže, netko malo manje. I Zdravko i Ćorić su napravili jako dobre rezultate”, rekao je Plenković.

‘Ja nikad INA-u ne bih privatizirao i davao nekom drugom’

Premijer je demantirao da je Vlada odustala od kupnje Ine.

“Nitko od nas tko se bavi javnim poslom ne može se prema takvoj transakciji odnositi kao da je privatna osoba. Napravili smo što smo mogli, ako netko neće prodati nešto što ima po nekoj cijeni, ne možemo ga prisiliti. Mi radimo dalje, surađujemo, razlike su velike. Nakon tih razgovora više detaljno nismo razgovarali, bili smo predaleko. Da smo bili u par kuna, dogovorili bi se”, rekao je.

“Da se mene pitalo, ja nikad takvu kompaniju ne bih išao privatizirati i davati nekom drugom. Mi sve što radimo oko struje radimo jer se možemo nasloniti na HEP, koji je sto posto hrvatski. Mi ovdje nismo u poziciji kao prije, sjetite se što je INA značila za vrijeme rata”, kaže.

‘Vi me pitate je li odlazi jer ga ja neću štitit? Pa od svih on je zadnji za kojeg bi trebali to pitati’

Objašnjavajući vrijeme kad je zbog Zdravka Marića razriješio trojicu Mostovih ministara, Plenković je rekao da je to učinio zbog lojalnosti, jer kolege iz Vlade ne mogu biti jedni protiv drugih te da su tada riskirali većinu i stabilnost zemlje.

“Ja sam tada bio svježi premijer i šef HDZ-a, a Zdravko je ostao ministar. Vi me pitate je li odlazi jer ga ja neću štitit? Pa od svih on je zadnji za kojeg bi trebali to pitati”, kazao je premijer.

“Svatko tko sam želi, može otići sutra. Zdravko je dao veliki doprinos. Očito je on rezimirao i rekao da je vrijeme za nešto novo i ja to poštujem. Pa što? Otišao je i Damir, pa smo živi i idemo dalje. Nije realno da ovaj posao ovi ljudi rade sto godina. To je nemoguće”, rekao je Plenković.

“Marić je odličan, napravio je super posao. Ali odlazi jedan čovjek, ostaje sustav. Država mora funkcionirati sa ili bez svakog od nas. Vidjet ćete da je Primorac sjajan. Kao što je Zdravko stekao reputaciju svojim radom, tako će i Marko”, rekao je.

Upitali su ga je li ga osobno pogodila ostavka. “Ne. Mi smo toliko toga prošli. Pričati o pogođenosti, te kategorije su davno prošle”, rekao je Plenković.

Plenković je naglasio kako je Primorcu uvjet da bude ministar bio da bude jednako dobar kao Marić.