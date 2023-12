Plenković se opet obrušio na prosvjednike: ‘Kako da ja o tome razgovaram s jednim bravarom?’

Autor: I.G.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je Osijek, gdje je prisustvovao važnim svečanostima. Prvo je sudjelovao na svečanosti otvorenja nove zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Osijek.

Plenković je nakon otvorenja bolnice dao izjavu za medije:





“Što kaže struka, znanost i oni koji su kompetentni Vladi govoriti što da radi? Pa kao prvo, ne postoji lijek. To nije moje mišljenje već ljudi s veterinarskog fakulteta. Ne postoji ni cijepivo. Ako toga nema za suzbijanje afričke svinjske kuge, jedine mjere su mjere ograničenja”, rekao je Plenković.

Kaže kako se samo tri posto svinja u Hrvatskoj eutanaziralo. “Tri od sto posto. Ne samo da se nije smanjio broj svinja, već se povećao na 950.000. To su činjenice. Što Vlada radi prema onima koji su došli u situaciju da im svinje morale biti usmrćene? Vlada im kompenzira buduću gospodarsku aktivnost”, rekao je Plenković.

‘Čemu služi SOA? ‘

“Virus postoji u 24 zemlje. Mi tu ne djelujemo sami. Nas promatra Europska komisija. U tom pogledu poduzimamo sve mjere. Mi vjerujemo da je incidencija došla na najnižu moguću razinu. Došli smo do faze smirivanja. Ne smijemo sada dozvoliti trgovanje svinjskim mesom. Strpimo se još da, tri tjedna”, rekao je Plenković.

Novinarka ga je upitala da komentira svoju prijašnju izjavu o tome kako se među prosvjednicima kriju ekstremisti.

“Čemu služi SOA? Je li njihov smisao da tamo rani ne znam koliko ljudi pa rade nekakve bilješke? Ne daj bože da kažemo činjenice. SOA je podnijela izviješće saborskom odboru za sigurnost. Na njegovom čelu je gospodin Hajdaš-Dončić. Svi oni imaju tu informaciju. Ako je to procjena SOA-e, onda to nije moj stav ili stav HDZ-a? To je stav ljudi u službi koji za to primaju plaću. Čovjek koji vodi prosvjed nije niti poljoprivrednik, niti ratar. Kada ja dođem u županiju, razgovaram sa županom, koji predstavlja županiju. Kako da ja razgovaram s nekim tko je bravar?”, rekao je Plenković.

“Imamo orkestrirani napor manjih stranaka da borbu sa virusom svinjske kuge pretvore u politički problem. Ovdje su danas bili najutjecajniji ljudi Slavonije. Postoje samo akteri koji su izmanipulirani”, rekao je Plenković.

Novinarka ga je upitala slaže li se s tvrdnjom da su njegove izjave naštetile navijačima Dinama u Grčkoj:









“Tko je ono napadao grčko pravosuđe? Pitam vas, koji politički akter je to govorio? Tko je zagovarao da u Hrvatskoj uhitimo sto grka? Ajde molim vas”, rekao je Plenković.

Izjavu je dao i novi ministar obrane Ivan Anušić kojeg su mediji također upitali o Barbariću. “Nije bilo potrebe za komentirati to ponovno. Stajao sam iza onog što sam rekao. Dogodilo se ono što bilo neminovno.”

Komentirao je i prosvjed svinjogojac. “Ultimatumi nisu opcija, to je neprihvatljivo, nitko neće pristati na takve razgovore. Oni su primljeni na razgovore prošlog tjedna i nakon tog razgovora s ministricom izašli su s dogovorom da nastavljaju s prosvjedom. Nadam se da ćemo s ovim novim informacijama koje je i premijer iznio, da će se odluke EK-a ponovno preispitivati, da bi možda mogli imati bolje vijesti. Ključno je držati onog što je struka rekla.”

“Trebamo sjesti i razgovarati, ali bez ultimatuma”, dodao je.

“Ajde samo trenutak, oprosti Ivane”, rekao je Plenković i upao Anušiću u riječ.









“Tko su ovi ljudi, koga predstavljaju? S pravim svinjogojcima razgovaramo non stop. Mjere i novac idu svinjogojcima. O čemu mi ovdje razgovaramo? Što je bit zahtjeva? Pustite nam da se dva tjedna pravimo da nema svinjske kuge. Bit je da se u medijima iskreira problem sa Slavonijom ili ne daj bože sa zločestom Vladom i HDZ-om. Znate kada radi punkt? Kada su kamere tamo. ovo je fabricirani prosvjed u koji se ukurcavaju svi mogući koji imaju političku agendu. Mi svoje ciljeve ostvarujemo, ovi ljudi imaju destruktivne ciljeve”, rekao je Plenković.

Prosvjedi mu ‘vise za vratom’

Podsjetimo, Plenković je nedavno izjavio da su se u prosvjede svinjogojaca nezadovoljnih zbog mjera u borbi protiv afričke svinjske kuge uključili “pripadnici ekstremističke skupine”, koje su identificirale sigurnosne službe.

Premijer je nakon sudjelovanja na misi i blagoslovu crkve sv. Marka u povodu završetka obnove nakon potresa ponovno ustvrdio kako se ne radi o izvornom prosvjedu svinjogojaca, već o političkom prosvjedu u kojem sudjeluje nekoliko političkih stranaka, mahom krajnje desne provenijencije, koje žele dobiti na vidljivosti uoči izbora.

“Jučer smo shvatili da su se u te prosvjede uključili i pripadnici jedne od dviju ekstremističkih skupina koje su identificirale sigurnosne službe. Ključni predstavnici tih ekstremističkih skupina dobivaju prostor u eteru nekoliko televizija s javnom koncesijom ili onih koji djeluju kao da jesu javni, a nisu”, rekao je Plenković.