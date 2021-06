PLENKOVIĆ SE ODRIČE ČAČIĆA! Jednom izjavom otkrio je da mu radi iza leđa

Autor: Iva Međugorac

“Premijer Andrej Plenković na Ratka Čačića ljut je skoro pola godine” tvrde to naši sugovornici dobro upoznati u omjer snaga u vladajućoj koaliciji. Naime, kako tvrde upućeni posljednje polemike koje su na vidjelo izašle tijekom glasanja o Beroševom opozivu zapravo su finiš njihovih konflikata i po svemu sudeći početak kraja suradnje između HDZ-a i Reformista.

“Plenković je na njega poludio kada je javno otkrio da je s Milanovićem kontaktirao oko kandidature Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. Sjetite se da je Čačić prvi s time javno istupio”, napominju naši sugovornici te dodaju da premijer drži kako se Čačić u to nije trebao na taj način uplitati.

“Plenković je tada shvatio da ga Čačić opstruira i da mu radi iza leđa. Nakon toga Čačić se pridružio oporbi koja je krenula kritizirati Beroša. On je među prvima tvrdio kako Beroš mora otići, a Plenkoviću je zapravo već dosta tih malih koalicijskih partnera koji uređuju njegovu Vladu. Uz to da nije bilo oporbenog zahtjeva za Berošev opoziv on bi vjerojatno sam po sebi već bio bivši ministar” nabrajaju naši sugovornici bliski premijeru.

Kada je Plenković uvidio da na Čačića ne može računati tada se odlučio angažirati oko lokalnih izbora na kojima HDZ uistinu sa svojim Stričekom uspjeva srušiti Čačića u njegovoj utvrdi, odnosno u Varaždinskoj županiji. “On sada prijeti i komunicira s visoka jer je svjestan da je gotov, Plenković ga je nadigrao, i time mu jasno dao do znanja da kalkulacijama i ucjenama nema mjesta u njegovom timu, Plenković se ni sada neće dati ucjenjivati. On je jako ljut na Čačića, spreman ga je otpisati, posebno ga je razbjesnila suzdržanost zastupnice Martinčević na glasanju o Berošu. Svatko ima pravo na svoj stav, ali Plenković to neće tolerirati. Spreman je ući u okršaj i poslati Čačića u mirovinu” zaključuju naši sugovornici.