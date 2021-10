‘PLENKOVIĆ SE ODREKAO INTERVENTNIH POLICAJACA!’ Penava oštro: ‘Oni su tu da možemo mirno spavati!’

Autor: N.K

Novi predsjednik Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik, Ivan Penava, gostovao je u emisiji Bujica na Z1 televiziji.

Poručio je kako se Plenković odrekao interventnih policajaca, ali da se pritom SDSS-a neće odreći tako lako.

“Apsurd je kako su se Andrej Plenković i njegova Vlada odrekli interventnih policajaca. To su ljudi koji su na terenu, koji su danima odvojeni od svojih obitelji i koji žive u strašno teškim uvjetima… Interventni i pogranični policajci riskiraju svoje živote da bi mi živjeli u sigurnosti. Pristati na to da netko onako prelazi granicu, bilo bi suludo! Tih ljudi, koji čuvaju našu sigurnost i nacionalnu granicu, Andrej Plenković se odrekne, međutim, SDSS-a se ne odriče tako lako”, zaključio je Penava.

Migranti i policija

“Oprati ruke od interventnog policajca na zadatku, koji je dobio takve upute je naprosto odricanje ne samo od tih ljudi, to je odricanje od samog sebe, odricanje od države,” nastavio je Penava komentirati aferu s migrantima, koja je proteklih dana bila jedna od glavnih vijesti.

“Kada promišljate nacionalno, suverenistički, kada vam je država i narod na prvom mjestu, vi se čuvara granice ne odričete!”

“Interventni policajci su bili na zadatku u službi i mene, i vas, i svakog građanina Hrvatske. Da možemo mirno spavati, da nam ne provaljuju u kuće, da se ne moramo brinuti kad padne noć koga ćemo sresti i hoće li nas neka horda napasti… Ti ljudi su bili na liniji obrane svih nas. Nažalost, aktualna politika i Andrej Plenković sada peru ruke od njih i isporučuju ih na pladnju, jer to može naštetiti njegovom imidžu kod globalista! Oni bi otvorili sva vrata i doveli u opasnost svoje građana”, rekao je Penava.

Komentirao je slučaj Fimi media i HDZ

“Smatram da bi se zbog presude u slučaju Fimi media Andrej Plenković, kao šef HDZ-a, trebao ispričati naciji. On sada pokušava oprati ruke i od Ive Sanadera i od cijelog krila kojem i sam pripada! To je taj inkubator tzv. profesionalnih diplomata koji rade po tuđem nalogu. Njima nije stalo nidočega, a kamo li naroda i države, njima je stalo samo do njihovih karijera, firmi i poslova.

“Sad već bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz je već i na samu sumnju da je nešto slično počinio, odstupio s dužnosti. Jel’ vi možete zamisliti Andreja Plenkovića da izađe danas ili sutra pred ljude, da napravi tiskovnu konferenciju i da se ispriča građanima Grada Zagreba i Banovine što nije ništa napravio po pitanju obnove”, pitao je Penava.









Posebno je prokomentirao Plenkovićevo učestalo pozivanje na Tuđmana, rekavši da “njih dvojica ne mogu stati u istu rečenicu”, a da je stranka koju vodi “fejk HDZ”.

“Pogodilo ga je i bio je ljut zato što je na Saboru Domovinskog pokreta bio Stjepan Tuđman, zato što su s nama Andrija Hebrang i Bosiljko Mišetić, zato što me podupire gospođa Ljilja Vokić… Nije lako fingirati i biti fejk. Ovaj Plenkovićev HDZ je fejk HDZ, to nije HDZ iz 90-tih godina”, rekao je Penava.

Usporedba Tuđmana i Plenkovića

Penava je u emisiji odgovorio i na pitanje u čemu je jedna od osnovnih razlika između Tuđmana i Plenkovića.

“Dr. Franji Tuđmanu mogli ste reći svašta, mogli ste mu se suprotstavljati snagom argumenata i iznositi drukčija mišljenja… On je zbog toga znao biti ljut, on bi se i namrštio, galamio, međutim, mogli ste reći što mislite i ništa vam se ne bi dogodilo. Današnji članovi HDZ-a, a to mi govore upravo mnogi od njih, danas ne smiju reći ništa – jer ako se Andreju Plenkoviću kaže nešto što nije po njegovoj volji, odmah ste bivši! Zbog ovakvih stvari sam istupio iz te stranke, a smjer kojim Andrej Plenković vodi HDZ i kuda vodi našu državu, sve je – samo ne na tragu politike Franje Tuđmana, neovisne i suverene države”, rekao je Penava.









“Vratiti državno bogatstvo”

Dotaknuo se i hrvatskog gospodarstva te firmi koje su nekada bile u državnom vlasništvu. Penava misli da bismo trebali vratiti hrvatsko bogatstvo.

“Što bi danas dr. Franjo Tuđman radio da je živ, što bi radio kad je završilo oslobađanje Hrvatske i nakon što je dobio rat? Ne bi li on na tragu svoje politike sadržane u sloganu ‘Odučimo sami o sudbini svoje Hrvatske’ počeo vraćati naše nacionalno bogatstvo, ono što je hrvatsko, resurse koji su rasprodani, od banaka, energetskog sektora, INA-e… Zašto to Plenković ne radi? Zato što ne smije! On pripada globalističkoj politici. Smije otići u Ukrajinu i zamjerati se Rusima i njihovom predsjedniku Putinu, ali ne smije povući poteze koji su dobri za Hrvatsku, koji su državotvorni i suverenistički – jer naprosto, on ima svoje šefove u Bruxellesu i mora tamo odlaziti po njihovo mišljenje… Zamislite kad bi mu oni dopustili da vrati naš telekom u hrvatske ruke, ali i ostala blaga koja pripadaju našem narodu i našoj državi”, govori Penava.

Domovinski pokret ide naprijed

Otkrio je i kakva je atmosfera u Domovinskom pokretu. Kaže da Domovinski pokret ide hrabro naprijed.

“Domovinski pokret je na Saboru prošle subote okrenuo novu stranicu, u svakom smislu je ojačan i konsolidiran. Tu smo da se pobrinemo da neki ne bi više mogli dovoditi Hrvatsku u pitanje i da ono najvrijednije što imamo, prestane odlaziti iz naše države. A odlazi zbog politika koje provodi i Andrej Plenković i to je ono što moramo mijenjati”.

Odgovorio je i onima koji mu spočitavaju da se ne može voditi nacionalna stranka, ako si gradonačelnik Vukovara, usporedivši to sa situacijom kada je Bože Petrov vodio Most i bio gradonačelnik Metkovića, a nitko mu zbog toga nije prigovarao.

“Kako bilo tko u državi, tko voli Hrvatsku može podcijeniti bilo koga, došao on iz Konavala, Buja, iz Slavonije ili iz Zagorja, Like, BiH, dijaspore… Tako su vrijeđali i Tima Oreškovića, tako vrijeđaju i sve nas koji mislimo hrvatski, dišemo hrvatski i želimo ovome narodu nešto ostaviti iza sebe, a ne “čapati i hapiti”… Oni koji su u takav kontekst spremni staviti i Vukovar, s Hrvatskom nemaju nikakve veze i zato mogu iznositi takve teze i pitanja”, rekao je Penava.

Osvrnuo se i na današnje diplomate iz Bruxellesa

“Nažalost, ovi naši današnji profesionalni diplomati, plaćenici su u službi Bruxellesa! Oni služe nekim drugim interesima, a ne nacionalnim i nisu u stanju zauzeti se za bilo koju hrvatsku tvrtku… Jednako kao što i 2000.-tih, kada su isporučivali naše generale, časnike i vojnike međunarodnim sudovima, nisu stali u zaštitu hrvatskih interesa. Danas ih vidimo kako peru ruke od članova interventne policije koji su radili po zapovijedi, koji su imali nalog i koji su radili svoj posao – štitili granicu. Jedino što aktualna politika na čelu s Andrejom Plenkovićem zna i čini jest pranje ruku od svega što bi njegov imidž u Europi moglo dovesti u pitanje”, rekao je Penava.

Srpski svet

Novoizabrani predsjednik Domovinskog pokreta oštro je u Bujici osudio politiku ‘srpskog sveta’ koju vodi srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, a komentirao je i eskalaciju sukoba na Kosovu.

“Svi znamo tko je Aleksandar Vučić i kakvu politiku promovira. Potpuno je neprihvatljivo da se petlja u unutarnje stvari nama bliskih država, kao što je Kosovo. Agresivna politika koju vodi, u biti je je jednaka onoj, velikosrpskoj, kakvu je promovirao svojedobno u okupiranoj Glini. Naravno da i srpskom i albanskom narodu i Kosovarima želim da imaju mir i stabilnost, međutim, sa ovakvom agresivnom politikom Beograda, sa ovakvim pristupom – i kroz medije, i kroz vanjsku politiku, i kroz obavještajni sustav, naprosto to neće ići… Srbija u tom kontekstu nije pouzdan partner, oni su faktor destabilizacije na ovom području… Desant koji smo vidjeli u Crnoj Gori i scene niških specijalaca i dugih cijevi, ne mogu se nikako dovesti u kontekst s vjerom. Naprosto, to sve skupa nije dobro”, rekao je Penava.