PLENKOVIĆ SE JAVIO IZ BRUXELLESA: ‘BiH je takva kakva je. Naša je uloga relaksirati tenzije’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković u Bruxellesu je dao izjavu nakon sjednice Europskog vijeća u Bruxellesu.

“Prihvatili smo zaključke o BiH, odobrili Strateški kompas, to je dokument koji daje okvir politike RU u području obrane i sigurnosti, na prijedlog Hrvatske je u dijelu kojem se referira na BiH istaknuta je ravnopravnost konstitutivnih naroda, cijela EU je prepoznala ustavnu arhitekturu BiH, to će, nadam se, biti poticaj svim liderima u BiH da se učine napori u postizanju kompromisa. U zaključcima je da se EU planira dodatno angažirati da se dogovori izmjena izbornih zakona”, rekao je premijer.

Upitan je i kako tumači vijest da je oporba u BiH odbacila sankcije Rusiji.

“Odmah su to objasnili. BiH polako dolazi u fazu izborne kampanje i sami od sebe su pokrenuli inicijativu da budu glavni inicijatori. To je nešto što se u normalnim okolnostima ne događa. Nema nikakvih dilema, danas će imati i pressicu, moramo to malo detaljno ispitati. Ne bih ni ja dao da mi netko iz oporbe diktira politički tempo. To je kada meni na sastanak dođu oni iz oporbe i kažu da mi radimo PR. Za BiH je važnije ovo što se dogodilo danas”, rekao je.

Na pitanje je li u sinoćnjoj raspravi bilo nekih rezervi zemalja poput Nizozemske i Njemačke, Plenković je rekao da samo Nizozemska ima tu cijelu liniju te da voli govoriti o onome što se tiče jednakosti svih građana. “Problem je što ne poznaju kontekst BiH toliko dobro kao što ju mi poznajemo”, dodao je.

“Kako godine prolaze, dolaze ljudi koji ovo znaju iz druge ruke i nemaju nikakve veze s onim što je bilo tamo”, rekao je.

Kako odgovara na pitanja, ako je Dodik pokrenuo nešto što izgleda kao separatizam i ako EU ima problema i to osuđuje, mnogi se pitaju kako to da je Čović saveznik Dodiku u BiH.

“Oni što postavljaju pitanja, neka traže odgovore. BiH je takva kakva je. Naša je uloga relaksirati tenzije, obnoviti savezništvo i dovesti sve lidere da se taj dogovor postigne. Kad se to napravi, to će svi honorirati, no on ne smije ostati na onome na čemu smo sada. To nije normalno, ja njima svima kažem: ‘Da ste vi na našem mjestu i da graničite tolike kilometre, isto bi govorili’. Hrvatska je tu da uzme BiH pod ruku i da što prije uđe u EU”, rekao je Plenković.

“Ajmo gledati budućnost, imamo još vremena da se postigne politički dogovor, pogotovo u kontekstu ruske agresije. Postoji neko trusno područje u Europi, a to je nama susjedstvo”, dodao je.

“Moj cilj je bio da temu BiH stavimo kao odvojenu temu, svi želimo stabilnost i u drugim zemljama regije zapadnog Balkana”.