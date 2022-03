‘PLENKOVIĆ SE BORI PROTIV DVIJE DESNE FRAKCIJE HDZ-a!’ Analitičar upozorava što se krije iza najava o ukidanju Ministarstva branitelja: ‘Njega želi zadržati uz sebe’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Premijer Andrej Plenković najavio je rekonstrukciju Vlade, a danima se nagađa koji će ministri odletjeti iz Vlade te da će se pritom spojiti i neka ministarstva. Tako bi se prema najavi Ministarstvo hrvatskih branitelja koje vodi Tomo Medved trebalo spojiti s Ministarstvom obrane koje trenutno vodi Mario Banožić, a koji bi pritom postao bivši ministar.

Ovo nije prvi put da HDZ spominje spajanje Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane. Isto su najavljivali nakon pobjede na izborima 2016. i 2020. godina, a onda kasnije od toga odustajali.

“Zanimljivo je da takve ideje uvijek dolaze u vrijeme administracija koje vodi HDZ. Poznato je da su branitelji HDZ-u zapravo smokvin list za skupljanje glasova i za takozvanu borbu za vrijednosti Domovinskog rata. Međutim, onda HDZ pokušava priču usmjeriti na način da bi možda bilo bolje da se ta ministarstva spoje. I za vrijeme Sanaderove vlade hrvatski branitelji nisu bili samostalno ministarstvo, a kad bi došli prijedlozi ili samo ideje s lijevog spektra da bi bilo dobro možda ministarstvo branitelja staviti kao neki posebni odjel ili ured u sklopu ministarstva obrane ili ministarstva socijalne skrbi, onda bi HDZ kukom i motikom se na ljevicu digao da ljevica želi kriminalizirati branitelje, da ne brinu za njihove interese i tako dalje. To je još jedan od pokazatelja koliko je HDZ licemjeran u svojoj politici“, rekao nam je politički analitičar Tomislav Stipić.

HDZ-ov probni balon

Smatra da se to neće dogoditi već da je to neki HDZ-ov probni balon. “Mislim da će ministarstvo branitelja ostati u ovakvoj poziciji kakvo je sad prvenstveno zbog toga jer je tamo ministar potpredsjednik Vlade Tomo Medved na kojega se račun i u sljedećem nekom ciklusu jer ima legitimitet kao potpredsjednik HDZ-a. Zapravo je ta neka figura koja simbolizira taj braniteljski desni background u samom HDZ-u. Međutim, živo me zanima kad bi se to dogodilo, bi li onda niknuo neki šator u Zagrebu? Bi li se onda branitelji pobunili kako su se bunili 2014. godine za vrijeme Milanovićeve vlade kada je to ministarstvo bilo samostalno? Naravno da je taj prosvjed tada bio instrumentaliziran od strane tada oporbenog HDZ-a. Baš me zanima kad bi se to i dogodilo, bi li ovaj put branitelji bili toliko glasni?”, pita se Stipić.

Objašnjava na koju vrstu branitelja misli. “Kad kažem branitelji, ne mislim na običan puk, na obične branitelje koji su zapravo samozatajni, koji su ili u mirovini ili rade, nego mislim na ove parazitske braniteljske udruge koje žive na dotacijama iz proračuna, a velika većina njih odrađuje, kad je to potreba, prljave poslove za HDZ. Baš me zanima bi li oni tada prosvjedovali? Mislim da je to samo određeni spin ili probni balon možda da se vidi kakvo je raspoloženje da se takva fuzija ta dva ministarstva napravi, ali mislim da se to neće dogoditi. Ne bi to bilo oportuno za HDZ i u sljedećim nekim izbornim kalkulacijama to im ne bi donijelo dodatne bodove”, kaže Stipić.

Dvije desne frakcije

Smatra da HDZ-u kod njegovih birača može proći što god oni zamisle, ali da im spajanje ministarstava nije oportuno u budućim izbornim kalkulacijama. “Zato jer oni na Tomu Medveda ozbiljno računaju u sljedećem izbornom ciklusu. Nemojmo zaboraviti da Plenković koliko god je HDZ pomaknuo prema centru, a paralelno i prema koruptivnim radnjama, nešto slično kao i Sanader, tu su skoro pa identični, s time da je Plenković to potencirao na još jednu veću razinu jer čak ni Sanader nije imao ovoliko kriminaliziranih i koruptivnih ministara, on mora držati tu neku desnu polugu da mu bude lojalna”, rekao je Stipić.

Objašnjava kako Plenković mora biti oprezan zbog unutarstranačkih stvari, jer u HDZ-u postoje dvije desne frakcije. “Jednu drži Medved koji je lojalan Plenkoviću, koji je potpredsjednik HDZ-a i po nekima jedan od ministara koji ne radi reputacijsku štetu Vladi. S druge strane imamo desnu frakciju koja nije lojalna Plenkoviću, a to je ova Anušićeva frakcija. A Anušić također ima taj legitimitet jer je kao maloljetnik sudjelovao u ratu. Dakle, Plenković mora zadržati tu jednu desnu frakciju uz sebe kako bi imao dodatnu snagu unutar HDZ-a. Zbog toga ja mislim da neće ići na ovo spajanje, zato što bi mu to eventualno ova druga desna frakcija koja mu nije lojalna, Anušićeva, pokušala kompromitirati. To bi onda kompromitiralo i samog Plenkovića”, zaključuje Stipić.