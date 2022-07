PLENKOVIĆ SA SJEDNICE VLADE: ‘Marić je ostvario velika postignuća, želim mu svu sreću i uspjeh u životu i karijeri’

Autor: L.B.

Premijer se na početku obraćanja ponovno zahvalio Zdravku Mariću na doprinosu i na svemu što je učinio ukupno za Vladu i napredak koji su ostvarili. Napomenuo je i da je zahvalan za uvođenje eura i za vraćanje Hrvatskoj investicijskog rejtinga.

Naglasio je da je imao velika postignuća i poželio mu daljnji uspjeh u životu i karijeri.

Najavio je još jednom novog ministra Marka Primorca.





O arbitraži s MOL-om

“Nakon što smo jučer prošli sva tijela i dobio svu potporu, vidjet ćemo što još trebamo dovršiti oko uvođenja eura te ćemo to raspraviti u Saboru idućeg tjedna”.

Naglasio je i da je arbirtraža u predmetu MOL završena.

“Ono što je dodijeljeno MOL-u, bit će i zatezne kamate od 50 milijuna dolara”

Rekao je da je to naslijeđeni problem, od Vlade Ivice Račana i one nakon njega, Iva Sanadera te one Zorana Milanovića.

“Mi kao odgovorna država, poštujemo sve sudove, mi ćemo poštovati ovaj pravorijek. Zadržavamo pravo razmatranja daljnjih pravnih koraka, no odluke će biti kasnije”.

