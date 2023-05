‘PLENKOVIĆ SA MNOM RAZGOVARA, DODIK NE!’ Schmidt jasan o favoriziranju Hrvata: ‘Ne razumijem argumente da pogodujem HDZ-u!’

Autor: Dnevno.hr

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt u četvrtak je gostovao na BHRT-u gdje je govorio o svojim nedavnim odlukama koje je nametnuo, izmjenama Ustava FBiH te formiranju Vlade FBiH.

Poznato je da Milorad Dodik od početka stupanja na funkciju Schmidta na mjesto visokog predstavnika negira i osporava njegovu poziciju, no Schmidt kaže da se ipak ne osjeća nepoželjno.

“Pa dobro, svašta se priča. Naučio sam da ljudi ovdje mnogo pričaju, ali kada je riječ o činjenicama u cijelom tom slijedu ja sam visoki predstavnik i nadam se da nakon mene neće biti mnogo nasljednika, a ovdje je bitan put u Evropskoj uniji. Ne osjećam se uopće nepoželjno. Naučio sam da razlikujem između političkog diskursa i izjava i ima tu nekih koji se nikako sa mnom ne žele sastati. Čak nije otišao u Mostar kako se ne bi sa mnom susreo. Ima mnogo ljudi koji nisu u politici, a koji su otvoreni prema meni”, odgovara Schmidt.





Za sljedeći tjedan ponovo su zakazani prosvjedi građana ispred zgrade OHR-a, a s obzirom da to neće biti prvi put da se građani okupljaju u znak protesta na Schmidtove odluke i izmjene, on pak odgovara da su demonstracije i protesti uvijek dobri dok god su mirni.

“Demonstracije su osnovno ljudsko pravo koje svako smije da ima i jednostavno sve je to dobro dok su one mirne. Svako ima pravo da kaže šta želi. Međutim, ono što mi nedostaje – put, kako doći do svojih ciljeva. Ustvari, demonstracije, sva ta traženja, to je nešto što je do Parlamenta. On je taj koji treba da dopuni Daytonski sporazum, 14 tačaka evropskih normi, presude – sve je na parlamentu. Ja sam spreman i rado ću pomoći ali ne želim da ja stalno, u okviru svojih kompetencija reagiram. Tu treba raditi Parlament”, kaže visoki predstavnik.

“Ja sam pokušao popuniti rupe u zakonu, u Ustavu FBiH, nitko nije mogao reći šta se događa ako se rukovodstvo federacije ne može dogovoriti i ako Parlament dođe u situaciju da ne može glasati. Ja sam za sadašnje rješenje uzeo jedan prijedlog, a na parlamentu je da donese trajno rješenje”, kaže Schmidt. Dodaje, također, da je u FBiH uvijek situacija “malo kompliciranija” i da se mora ući u materiju kako bi došlo do razvoja unutar nje.

Schmidt je potom komentirao i navode da je u kontaktu sa Andrejom Plenkovićem i, donekle, ide u korist HDZ-u i strankama okupljenim oko HNS-a.

“Hajmo to knjižiti u onaj konto – uvijek se traži tko je za nešto kriv. Dakle, za razliku od Dodika, Plenković sa mnom razgovara. Ima mnogih koji me pozivaju i preporučuju, ali ja sam taj koji donosim odluke. Ja ih donosim sam i nitko drugi, a više bih volio da ih donese parlament”, kaže on.