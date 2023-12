Plenković s Habijanom u Saboru: Pljuštat će pitanja zastupnika

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Održava se zajednička sjednica saborskog Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojoj se zastupnicima predstavlja Damir Habijan, kandidat za ministra gospodarstva i održivog razvoja.

Praksa je da kandidata Odboru prvo predstavi premijer, nakon toga se zastupnicima obraća i sam kandidat, a potom slijede pitanja zastupnika na koja je dužan odgovoriti.

Zatim će Sabor na izvanrednoj sjednici odlučivati o povjerenju novom ministru i za to mu treba 76 ruku. Izvanredna sjednica sazvana je na Vladin zahtjev, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao ju je za srijedu i četvrtak.

Sjednicu pratimo UŽIVO

09:10 Kako će izgledati sjednica Odbora?

Uvodno je izlaganje Plenkovića, ono može trajati do pola sata. Svaki zastupnik koji je prisutan ima pravo na tri replike po točki dnevnog reda. Rasprave će ići pojedinačno za sve zastupnike, prvo za članove oba radna tijela i to do 10 minuta. Nakon replika premijeru i Habijanu, raspravljat će članovi Odbora, a onda i ostali prisutni. Što se tiče stanki, bit će moguće kada se prijeđe na dnevni red i za klubove zastupnika koji su članovi oba radna tijela.

09:00 Habijan dolazi s Plenkovićem u Sabor

Zajednička sjednica Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša zakazana je za 09:00 sati. Na njoj će premijer Andrej Plenković predstaviti kandidata za ministra Damira Habijana, a zatim slijede pitanja zastupnika.