PLENKOVIĆ RUŠI TOMAŠEVIĆA? ‘Nulta stopa tolerancije prema korupciji ne stanuje ni u njegovoj političkoj platformi’

Autor: Lucija Brailo

Šibenski gradonačelnik Željko Burić u nedjelju je pobijedio na unutarstranačkim izborima u HDZ-u te postao šef organizacije u Šibensko-kninskoj županiji. S tog mjesta izbacio je Nediljka Dujića, a baš kao i u slučaju Mislava Hermana, koji je u nedjelju potvrdio svoju dominaciju u zagrebačkoj organizaciji, iza Burićeve kandidature također je stajao Andrej Plenković.

Burić je nedavno kazao kako se ne bi kandidirao na unutarstranačkim izborima da je Goran Pauk pobijedio na zadnjim lokalnim izborima, međutim, kako je HDZ prvi put od osamostaljenja Hrvatske izgubio županiju, osjetio je “odgovornost da vrati stranku na pobjedničku stranu”.

Slična situacija je i u Zagrebu, gdje Plenković želi da se HDZ konačno uzdigne, budući za to konačno vidi priliku, a s obzirom na nespretan Tomaševićev početak i greške koje je napravio na samom početku mandata, Herman će iskoristiti svaku priliku da poentira i do sljedećih izbora dovede stranku u poziciju favorita na sljedećim gradonačelničkim izborima u Zagrebu.

U tome će mu svakako pomoći i premijer, no veliko je pitanje je li nova gradska vlast doista lak plijen. Na to pitanje, kao i što Plenković smjera, kao i što je moguće da se dogodi, za Dnevno je komentirao politički analitičar Davor Gjenero koji je objasnio i zašto je Tomašević, po njemu, otvorio vrata riziku od korupcije u njegovom upravnom sustavu.

Brnjac i Aladrović u Hermanovu timu kako bi se izbjegao izborni fijasko

Međutim, izgleda kako premijer ne gubi vrijeme ovog puta. Naime, iz Plenkovićevih bi se nastupa, u kojima je žestoko kritizirao Tomaševića, moglo zaključiti da već priprema lokalni HDZ za sljedeće izbore. Osim toga, postavljanjem ministrice Brnjac i ministra Aladrovića u Hermanov tim, vjerojatno u pokušaju da ekipa u jurišu na pobjedu u Zagrebu djeluje što ozbiljnije, jasan je znak kako Plenković ima velika očekivanja, ali i apetit te namjeru koju je ovog puta, čini se, na vrijeme pokrenuo kako bi HDZ za četiri godine bio što spremniji na lokalnim izborima te izbjegao izborni fijasko koji ih je posljednji put snašao s kandidatom Davorom Filipovićem.

“Meni se ne čini realnim da Plenković sada ide rušiti novu gradsku vlast. Tomašević je netom dobio izbore i još uvijek ima visoki rejting u javnosti. Vlada ne šteti sadašnjoj gradskoj upravi, financijski ih podupire i s njima vrlo pristojno surađuje. Nema nikakvih naznaka o tome da bi Vlada potkopavala autoritet nove gradske uprave. Druga stvar su odnosi između lokalnog HDZ-a i gradske uprave. HDZ se bori za svoju prepoznatljivost u gradskoj političkoj areni, to je potpuno legitimno, kao i da već sada zauzima poziciju ključne gradske opozicije i to je dobro za hrvatsku političku arenu jer je važno da se u gradu ponovno rekonsolidira normalna politička arena u kojoj ne dominiraju populističke stranke, već one koje pripadaju ustavnom luku”, objasnio je Gjenero.

‘Plenković bi htio srušiti Tomaševića, ali za četiri godine’

S obzirom na stanje u oporbi, Plenković vjerojatno po prvi puta vidi kako mu se otvara prostor za preuzimanje grada. Naravno, pod uvjetom da Možemo podbaci, no pred njima je ipak dugo razdoblje u kojem bi mogli pokazati da su kritičari bili u krivu.

Ipak, preko Hermana, čiji je tim Plenković ojačao ubacivanjem Brnjac i Aladrovića, teško da se može reći da se ne radi o kalkuliranju za sljedeće izbore.









“Ubacivanje ministrice Brnjac i ministra Aladrovića je usluga Hermanu kojeg je pojačao na izborima unutar stranke. Ne treba očekivati da će gospođa Brnjac ili gospodin Aladrović biti posebno aktivni u gradu, ali možda jest naznaka da će se aktivirati u gradskoj organizaciji. Oni ne mogu biti posebno aktivni u gradu jer nisu u gradskoj skupštini i nemaju govornicu, ali mogu iz sjene pomagati u razvijanju alternativnih javnih politika. Posao stranaka kada su u opoziciji to i jest te da se pripremaju za situaciju u kojoj bi mogli doći na vlast”, ističe Gjenero.

On dodaje:

“Dakle, Plenković bi htio srušiti Tomaševića, ali za četiri godine”

Je li Tomašević lak plijen?

No, jesu li počinjene greške na samom početku mandata učinile Tomaševića lakim plijenom HDZ-a?









“To je još rano za reći. Tomašević je u zadnje vrijeme napravio jako puno grešaka. Greške su, prije svega, vezane uz način upravljanja Holdingom, ali i gradom. Greška je to što se striktno ne vodi računa o izbjegavanju sukoba interesa i to pokazuje ono što odavno znamo, a to je da je u Hrvatskoj korupcija strukturni problem, odnosno rizik od korupcije.

Prije samo nekoliko mjeseci ime Ratka Bajakića, koje je isplivalo u aferi koja je nedavno uzdrmala zagrebačku gradsku vlast, bilo je zanimljivo jer je upravo on kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga u centru prilično glasnog razlaza Nikole Vukovića i Ante Samodola, donedavnih članova Holdingove Uprave, sa zagrebačkom gradskom megatvrtkom.

Bajakić se obratio Vukoviću riječima: “Ovdje sam ja vuk, a ti si ovca…da, da, ja sam vuk, a ti ovca!”

Vuković je burno reagirao, pa mu je odvratio: “Sve si pobrkao, Bajakiću, ja se prezivam po vuku, a ne ti”.

‘Tomašević je otvorio vrata riziku od korupcije u njegovom upravnom sustavu’

Samodol je, nadalje, zabilježio da su se Brenko i Bajakić na sjednici Nadzornog odbora imenovali u Revizorski odbor, samo što je Bajakić postao njegov predsjednik, a Brenko članica, te im predbacuje kako hoće upravljati ‘svime i svačime’.

“Time što, nakon što je postalo jasno da je jedan od njegovih članova nadzornog odbora koji si je proširio ovlasti, pa je preuzeo i financijsku kontrolu u Holdingu jest možda ne u duhu zakona, ali substancijalno u riziku da privatni interes stavi ispred javnoga. Dakle, kada na to nije reagirao smjenom tog čovjeka, Tomašević je otvorio vrata riziku od korupcije u njegovom upravnom sustavu, a s druge je strane pokazao da doista nulta tolerancija prema korupciji ne stanuje niti u njegovoj političkoj platformi”, zaključio je Gjenero.

Pobjede na unutarstranačkim izborima protekle nedjelje, očito ukazuju kako članstvo ima povjerenja u procjene Andreja Plenkovića, pa su samim time ovi izbori i njegova velika pobjeda, ali i detaljno pripremanje terena za sljedeće lokalne izbore. Čini se kako premijer ovog puta doista ne gubi vrijeme.