PLENKOVIĆ RAZOČARAO BAČIĆA I FILIPOVIĆA! Nikome nije jasno zašto premijer štiti ovog tipa

Autor: Iva Međugorac

Još se uvijek u Lijepoj našoj zbrajaju posljedice poplava koje su pogodile velike dijelove zemlje, pri čemu premijer Andrej Plenković i ostatak ministara koji su se razbježali diljem potopljene zemlje lokalno stanovništvo ipak nisu uspjeli uvjeriti da problem poplava leži isključivo u klimatskim promjenama. I unutar samog HDZ-a svjesni su da su ove poplave izazvale nove neugodnosti i za stranku, ali i za Vladu, i baš se zato pitaju zbog čega premijer Plenković štiti prvog čovjeka Hrvatskih voda Zorana Đurokovića što je navodno i daleko od očiju javnosti, iza zatvorenih vrata bilo predmetom polemika u vladajućoj stranci.

”Đuroković je dok je cijela država plivala od Like do Zagreba samouvjereno izlazio pred novinare praveći se da se to njega ne tiče, i da Hrvatske vode nemaju nikakve veze s poplavama. Naravno da je to izazvalo negodovanje i u HDZ-u, kako ne bi kada su i Đurokovićevi istupi opet protumačeni kao blamaža cijele stranke”, kaže naš dobro upućeni sugovornik te tvrdi da se u stranci ipak razmatrala moguća Đurokovićeva eliminacija sa čela Hrvatskih voda.

‘‘Branko Bačić je jedan od onih koji smatraju da je potrebno uvesti reda u Hrvatskim vodama, on je to sugerirao i premijeru Plenkoviću, ali ako za sada stvari stoje od sređivanja na način da bi se Đuroković micao neće biti ništa”, navodi naš sugovornik kojemu također nije pretjerano jasno čime je točno prvi čovjek Hrvatskih voda zadužio HDZ da ga se premijer još uvijek ne odriče.





Nejasna premijerova odluka

”On je na jedan način pod Plenkovićevim povećalom, ali premijer teško donosi odluke o smjenama, a posebno kada je riječ o ovakvim pozicijama”, kaže naš sugovornik. TO što Plenković ni u ovom slučaju kada su Vode u pitanju ne donosi odluke, nije nešto sa čime su u njegovoj stranci oduševljeni, ali ne treba zaboraviti da je i Đuroković stranačke boje branio na skoro svim izborima do sada te da on spada u jake snage slavonskog HDZ-a, odnosno nekadašnje četvrte izborne jedinice što Plenkoviću nije beznačajno. Nije tajna da je Đuroković godinama na čelu Hrvatski voda, na direktorsku poziciju imenovan je naime još u lipnju 2016-te godine, a mediji su tada pisali da mu je kod izbora potporu dalo Upravno vijeće Hrvatskih voda kojim trenutnu predsjeda ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, koji je inače jedan od ministara od posebna premijerova povjerenja.

Upućeni tvrde da baš poput Bačića ni ministar Filipović nije previše impresioniran Đurokovićem pa baš zato malo kome u HDZ-u i jest jasno zašto premijer do sada već nije smijenio Đurokovića sa čela Hrvatskih voda, kada se zna da se i on osobno radi poplava našao pod povećalom i na meti kritika od strane građana i raznih medijskih predstavnika.

Đuroković bez Voda nema utjecaja

”Đuroković svoj politički kapital duguje poziciji u Hrvatskim vodama, bez toga je njegova pozicija u politici beznačajna pa on je cijelu karijeru vezao uz Hrvatske vode, a na posljednjim parlamentarnim izborima u svojoj četvrtoj izbornoj jedinici osvojio je 500-tinjak glasova. Nema on bez pozicije u Hrvatskim vodama uopće ne bi bio relevantan ni u svojoj sredini, i to je ono što zbunjuje”, kaže naš sugovornik te kaže da je moguće kako Plenković baš zbog kritika Đurokovića drži na poziciji jer da ga smijeni i sam bi priznao kao je jedan dio sustava truo, što njemu u ovim trenucima možda niti nije u interesu.

”Plenković je mogao profitirati na ovoj situaciji da je to mudro odigrao i natjerao odgovorne da snose posljedice, sada od toga nema ništa. Premijer često zakasni kada su u pitanju ovakve značajne odluke koje bi na jedan način ipak osvijetlile obraz stranci i zaštitile nas od kritika. Ništa se unutar HDZ-a ne bi dogodilo da je Plenković makao Đurokovića kao što mu se sugerirala, a kako on to nije napravio i pošto Plenković i inače rijetko kada prihvaća sugestije tako sada ponovno u HDZ-u ima nezadovoljstvo i frustracije”, zaključuje naš sugovornik.