PLENKOVIĆ PROGOVORIO O PARLAMENTARNIM IZBORIMA: ‘To su nijanse’! Komentirao i nezadovoljnu oporbu!

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković razgovarao je s novinarima ispred središnjice HDZ-a na Trgu žrtava fašizma. Jedna od aktualnih tema u javnom prostoru posljednjih dana su parlamentarni izbori, za koje se šuška da bismo na njih mogli već u srpnju.

“Naš politički cilj je bio imati politički stabilnost za provođenje reformi. Hrvatska je u odnosu na naše kapitalne projekte bolja država nego prije četiri godine. Naša je želja da se izbori održe kad će epidemiološke procjene to dopustiti. No, u ovom trenutku nitko još o ovome detaljno nije razgovarao”, rekao je pa nadodao: “Bili izbori u lipnju, srpnju, kolovozu ili rujnu, to su nijanse.”

Plenković se osvrnuo i na prvu fazu ublažavanja mjera.

“Možemo kao zemlja, kao društvo biti zadovoljni načinom na koji smo spriječili širenje virusa. Sporiji rast zaraženih, mali broj preminulih sugrađana, govori da su mjere polučile rezultat. Izabrali smo zdravlje i živote naših sugrađana i ostvarili uspjeh”, kazao je.

Na pitanje kako komentira oporbu koja navodi kako je nacionalni stožer postao predizborni stožer, premijer je kazao: “Oporba ima razloga biti nezadovoljna. Ta ista opozicija je nekoliko puta neuspješno pokušavala srušiti ovu vladu, ministre… Sad kad smo počeli pričati o izborima u ovim okolnostima, a kad smo pokazali kako se nosimo u ključnim izazovima, onda njih to čini malo nezadovoljnima. Ne zaboravimo da je Stožer imenovala Vlada i u njemu sjede predstavnici resora, a imaju mandat jer im ga je dala Vlada”.